La Plata será el epicentro del Año Nuevo Chino: shows internacionales, rituales milenarios y sabores del oriente

La capital bonaerense se transformará durante dos días en un escenario multicultural sin precedentes. Cientos de experiencias, artistas llegados desde Asia y propuestas gastronómicas únicas sumergen a los visitantes en una celebración singular

La ciudad de La Plata
La ciudad de La Plata organiza el mayor evento del Año Nuevo Chino en América con acceso libre y gratuito para más de 300.000 personas por jornada

La ciudad de La Plata se prepara para recibir el Año Nuevo Chino con un evento que se anuncia como el más grande del continente. La celebración, que tendrá lugar el sábado 21 y domingo 22 de febrero en Plaza Moreno –en las calles 12 y 51–, espera convocar a más de 300.000 personas por jornada y contará con acceso libre y gratuito.

En esta edición, la festividad marcará el inicio del año 4724 del calendario tradicional chino, conocido como el Año del Caballo de Fuego. La agenda incluye más de 50 espectáculos en el escenario principal y aproximadamente 200 puestos de emprendedores gastronómicos y artesanos, junto con talleres culturales abiertos al público. Entre las actividades previstas se encuentran muestras de caligrafía antigua, concursos de recorte de papel, ceremonias de té y prácticas con palitos chinos.

El cronograma contempla la participación de artistas llegados desde China y de escuelas de artes marciales de La Plata y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Durante ambas jornadas, el escenario principal funcionará desde el mediodía con presentaciones de danza, música y exhibiciones artísticas.

Shows internacionales, rituales milenarios, sabores del oriente y mucho más para celebrar el Año Nuevo Chino en La Plata

La festividad incluirá el montaje de un barrio chino en el predio, con propuestas gastronómicas del programa Circuito Urbano Gastronómico (CUGA) y stands de la Feria Manos Platenses, integrados en el programa de Economía Social de la Fundación Pro Humanae Vitae. El espacio denominado Plaza China ofrecerá talleres de caligrafía, juegos tradicionales y degustaciones de té.

En el marco de las actividades especiales, se realizará un Encuentro de Artes Marciales con disciplinas como Kung Fu, Tai Chi, Taekwondo, Karate y Judo. También figuran en la programación desfiles de moda china imperial, danzas típicas y presentaciones de K-Pop. La ceremonia de Clavado de Pupilas, con la aparición de leones y dragones, promete ser uno de los momentos centrales del encuentro.

Entre los espectáculos musicales, se destaca la presentación de Along, exponente del pop chino, y del cantante conocido como Chino Cuartetero. Además, actuará la compañía Tango por la Paz, con reconocimiento en el circuito cultural chino. Las jornadas cerrarán con conciertos de bandas locales y DJ sets.

La celebración tendrá lugar el sábado 21 y domingo 22 de febrero en Plaza Moreno, en las calles 12 y 51

La organización del evento está a cargo de la Fundación Pro Humanae Vitae, en colaboración con la Municipalidad de La Plata, el Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires y diversas cámaras y asociaciones del sector comercial y cultural, como la Asociación de Comerciantes Chinos de La Plata y la Cámara de Comercio de Guangdong en Argentina.

El evento cuenta, además, con el respaldo institucional del Consorcio de Cámaras Comerciales Chinas de la República Argentina, la Escuela Mei Hua, la Asociación Amigos de Calle Doce, la Cámara Comercial del Centro Platense, el Centro de Comerciantes e Industriales de Avenida 44 y el Instituto Confucio de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP).

