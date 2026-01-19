Cultura

Gustav Klimt y la subasta récord que sacudió Nueva York y revalorizó su legado dorado en la Viena imperial

El Retrato de Elisabeth Lederer fue vendido por una cifra sin precedentes. Un artista que desafió a su época y cuyas pinturas mezclan historia, provocación y brillo eterno

Guardar
El Retrato de Elisabeth Lederer
El Retrato de Elisabeth Lederer se convirtió en la obra moderna más cara adjudicada en una subasta, solo superada por el Salvator Mundi de Da Vinci- Gustav Klimt en 1914, fotografiado por Anton Josef Trčka (Crédito: WIkipedia)

La noche del 21 de noviembre de 2025, el Retrato de Elisabeth Lederer de Gustav Klimt se vendió por USD 236,4 millones en Sotheby’s de Nueva York. Esta suma la convirtió en la obra moderna más cara adjudicada en subasta, solo superada por el Salvator Mundi de Leonardo da Vinci. La cifra récord confirma el atractivo persistente de su estilo en el mercado del arte.

El interés mundial por las obras de Klimt es palpable, situando a parte de su producción en el selecto grupo de pinturas más valiosas del mundo. Además de El beso, destaca el Retrato de Adele Bloch-Bauer I, vendido por USD 135 millones en 2006, que desencadenó debates internacionales sobre la restitución de obras saqueadas.

Elementos ornamentales únicos distinguen la obra de Klimt: un uso exuberante de ornamentos, motivos florales y símbolos en diálogo con el Art Nouveau, así como influencias del arte egipcio y bizantino. El tema central de su trabajo es la figura femenina, representada con sensualidad e intensidad.

En algunas de sus pinturas más célebres, empleó cuidadosamente la técnica del pan de oro, que identificó su Periodo Dorado y creó fondos luminosos y envolventes.

La subasta del Retrato de
La subasta del Retrato de Elisabeth Lederer de Gustav Klimt alcanzó un récord de USD 236,4 millones en Sotheby’s de Nueva York

El surgimiento artístico de Klimt coincidió con el apogeo y las tensiones de la Viena imperial a fines del siglo XIX y comienzos del XX. Bajo el gobierno del emperador Francisco José I, la ciudad era el epicentro de inquietudes políticas, transformaciones sociales y efervescencia cultural. Junto a personalidades como Egon Schiele, Oscar Kokoschka, Sigmund Freud y Gustav Mahler, protagonizó la renovación de la pintura figurativa y del pensamiento vanguardista.

Dentro de la sociedad vienesa, el antisemitismo incidió directamente en la historia del arte. Numerosas pinturas de Klimt pertenecieron a familias judías, lo que las expuso al saqueo nazi tras el Anschluss de Austria en 1938. Figuras como Elisabeth Lederer y Adele Bloch-Bauer fueron modelos para retratos que luego se convirtieron en símbolos disputados en la historia cultural europea y mundial.

Las pinturas de Gustav Klimt,
Las pinturas de Gustav Klimt, como El beso y el Retrato de Adele Bloch-Bauer I, figuran entre las más valiosas y polémicas del mercado del arte mundial - "Judith I" (1901) en Museo Belvedere, Viena

Gustav Klimt nació en 1862 en Baumgarten, un suburbio humilde de Viena. Procedía de una familia numerosa y con pocos recursos. Su padre era grabador de oro y su madre, cantante frustrada. Estudió en la Escuela de Artes Aplicadas y colaboró con sus hermanos Georg y Ernst Jr. en la Compañía de Artistas, realizando murales para edificios públicos emblemáticos como el Museo de Historia del Arte y el Burgtheater. En 1892, la muerte de su padre y de uno de sus hermanos marcó un punto de inflexión vital y creativo.

En la década de 1890, Klimt dejó atrás el academicismo y se orientó hacia el simbolismo y la provocación social. Obras como Palas Atenea y Nuda Veritas reflejan su inquietud por los temas eróticos y por desafiar los límites morales de la sociedad de su tiempo.

Su participación en la fundación de la Secesión de Viena en 1897, junto a Koloman Moser y Josef Hoffmann, rompió con las normas artísticas establecidas y anticipó movimientos como la Bauhaus y el constructivismo.

Gustav Klimt es reconocido por
Gustav Klimt es reconocido por sus ornamentos, motivos florales y fondos dorados, además de la influencia del Art Nouveau y del arte bizantino - "El beso" (1907-1908) en Museo Belvedere, Viena

La fascinación de Klimt por los fondos dorados y los mosaicos cristalizó tras un viaje a Rávena en 1903. En el Periodo Dorado, brillan obras como Judit, El beso, Esperanza II y los retratos de Adele Bloch-Bauer. En estos lienzos, la figura humana se aísla sobre campos dorados, heredando el simbolismo de los mosaicos bizantinos y elevando la pintura decorativa a un nuevo umbral visual.

El Retrato de Adele Bloch-Bauer I ejemplifica tanto el esplendor artístico como las heridas históricas del siglo XX. La obra fue confiscada por los nazis en 1938 y pasó décadas en el Museo Belvedere de Viena, hasta que en 2006 fue restituida a Maria Altmann, descendiente de la familia. Su venta a la Neue Galerie de Nueva York por USD 135 millones consolidó su lugar en la memoria colectiva y el debate sobre la reparación cultural.

Las figuras femeninas ocupan un
Las figuras femeninas ocupan un lugar central en la obra de Klimt, representadas siempre con sensualidad, simbolismo e intensidad visual - "Retrato de Adele Bloch-Bauer I" (1907) en Neue Galerie, Nueva York

Según Art News, el legado de Klimt reside en su destreza técnica —visible en retratos y paisajes que evocan influencias del puntillismo— y en la capacidad para captar las pulsiones de su época. Su influencia alcanza tanto al arte contemporáneo como a la interpretación de la sensualidad y el símbolo en la cultura visual.

Pese a que la obra de Klimt revela poco sobre su vida privada, sus pinturas transmiten la atmósfera contradictoria de una Viena resplandeciente y convulsa, cuyo esplendor y fragilidad laten en cada trazo dorado de su herencia.

Temas Relacionados

Gustav KlimtRetrato de Elisabeth LedererSotheby'sMercado del arteVienaSecesión de VienaRestitución de arteNewsroom BUE

Últimas Noticias

Tom Verlaine era un misterio, ahora sus archivos revelan algo más de su historia

El guitarrista y cantante, líder de Television y protagonista del estallido punk en Nueva York, murió en 2023, dejando cajas de música y cuadernos que ahora conserva la Biblioteca Pública de Nueva York

Tom Verlaine era un misterio,

“Todas las exigencias del mundo”: deseos, valores y las grietas mentales en la idea de ser adulto

La docente y comunicadora Florencia Sichel desafía conceptos heredados y pone en jaque la autenticidad de las decisiones personales para una revisión profunda de lo que realmente significa alcanzar la madurez

“Todas las exigencias del mundo”:

La historia oculta del estigma corporal: repensando la condena a la gordura en Occidente

El análisis de Christopher E. Forth revela cómo la percepción negativa de la grasa ha evolucionado a través de los siglos y desafía las ideas contemporáneas sobre la valoración del cuerpo en la cultura occidental

La historia oculta del estigma

La belleza de la semana: Martín Malharro, el impresionista argentino

Nacido en Azul en 1865, este artista tomó elementos de Claude Monet para repensar la identidad nacional y “reflejar en sus obras la radiante luminosidad de la pampa bonaerense”

La belleza de la semana:

David Gilmour revela cuál es el grupo contemporáneo que más le recuerda al legado creativo de Pink Floyd

La visión del guitarrista británico revela cómo la pasión por la innovación puede unir a dos generaciones del rock

David Gilmour revela cuál es
DEPORTES
El insólito día en que

El insólito día en que Paul Gascoigne llevó una avestruz al entrenamiento: “Decían que no era gracioso”

La AFA ratificó su plantel arbitral para la nueva temporada del fútbol argentino: los trabajos realizados para no repetir los errores de 2025

Trabajó como bañero, superó a Messi, fue reconocido por la FIFA y un consejo cambió su carrera: “Cada gol es para mi mamá”

La historia de amor que un multicampeón de la Fórmula 1 mantiene bajo siete llaves: “Siento la necesidad de cuidarla”

El plan de Jack Doohan para regresar a la F1 en 2027 y “reiniciar su carrera” tras ser reemplazado por Colapinto en Alpine

TELESHOW
Quién es el primer famoso

Quién es el primer famoso de MasterChef Celebrity que ganó el repechaje y se suma a la competencia

Las vacaciones de Martín Palermo junto a su esposa Jessica Geneux y su hijo Gianluca en Punta del Este

De su pasión por el surf al reencuentro con su obra favorita: el verano de Facundo Arana en Mar del Plata

Se viralizó un video de Karina La Princesita, enojada en pleno show: “Pensé que era como yo, que iba al frente”

Elina Costantini celebró el primer cumpleaños de su hija Kahlo Milagro con un emotivo mensaje: las fotos

INFOBAE AMÉRICA

5 canciones que escribieron los

5 canciones que escribieron los Bee Gees y se convirtieron en grandes éxitos en la voz de otros artistas

El insólito día en que Paul Gascoigne llevó una avestruz al entrenamiento: “Decían que no era gracioso”

El cerebro no olvida al azar: cómo decide qué recuerdos eliminar

La fruta seca que ayuda a preservar la masa muscular y ósea después de los 45 años, según especialistas

Generación WiFi: cada vez más niñas rechazan ir de vacaciones con sus familias si el destino no tiene conexión a Internet