ANSES: quiénes cobran hoy martes 21 de abril de 2026

ANSES realiza hoy 21 de abril los pagos a jubilados, pensionados y beneficiarios de asignaciones sociales según la terminación del DNI (REUTERS/Irina Dambrauskas)

El calendario de pagos de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) marca una jornada clave para miles de titulares de beneficios en la Argentina. Este martes, 21 de abril de 2026, se activa una nueva tanda de acreditaciones para jubilados, pensionados y beneficiarios de asignaciones sociales, en medio de una actualización de haberes que busca acompañar el ritmo de la inflación.

Quiénes cobran hoy, 21 de abril de 2026

El cronograma de ANSES para abril se organiza según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI) de cada beneficiario.

Jubilaciones y Pensiones que no superan el haber mínimo

Hoy cobran los titulares de jubilaciones y pensiones cuyo DNI termina en 7. Este grupo percibe el monto mensual establecido según la última actualización, junto con los bonos extraordinarios confirmados para el mes.

Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo (AUH)

Los titulares de la Asignación Universal por Hijo y de la Asignación Familiar por Hijo con DNI finalizado en 7 acceden hoy a la acreditación de sus haberes. El pago se realiza de acuerdo al calendario que distribuye las fechas a lo largo del mes, segmentando por terminación de documento.

Los jubilados y pensionados con DNI terminado en 7 acceden hoy al cobro del monto actualizado y al bono extraordinario confirmado por el Gobierno (Imagen Ilustrativa Infobae)

Asignación por Embarazo

Quienes reciben la Asignación por Embarazo y tienen el DNI terminado en 7 tienen habilitado hoy el cobro del beneficio, siguiendo el esquema habitual de ANSES.

Asignación por Prenatal

En el caso de la Asignación por Prenatal, los pagos para los DNI terminados en 6 y 7 están programados para hoy, 21 de abril.

Asignación por Maternidad

La asignación por Maternidad se paga de manera continua entre el 14 de abril y el 12 de mayo, abarcando todas las terminaciones de documento. No hay una fecha única, por lo que quienes ya tienen acreditada la prestación pueden cobrarla hoy.

Asignaciones de Pago Único

Las Asignaciones de Pago Único —que incluyen Matrimonio, Nacimiento y Adopción— también están disponibles para todas las terminaciones de documento entre el 13 de abril y el 12 de mayo. Los beneficiarios pueden cobrar en cualquier momento de este período.

De cuánto son las jubilaciones en abril 2026

En abril de 2026, los montos de las jubilaciones y pensiones experimentan un nuevo ajuste. Según las resoluciones oficiales, el haber mínimo garantizado del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) se ubica en $380.319,31, mientras que el máximo alcanza los $2.559.188,80. Estos valores resultan de la aplicación del aumento del 2,9%, correspondiente a la variación del Índice de Precios al Consumidor Nacional (IPC) de febrero.

Asignaciones de la ANSES como la Asignación Universal por Hijo y la Asignación Familiar por Hijo se acreditan este martes para quienes tienen DNI finalizado en 7

Con el bono extraordinario confirmado por el Gobierno, la jubilación mínima asciende a $450.319,31. La Prestación Básica Universal (PBU) se fija en $173.978,72 y la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) se ubica en $304.255,45. Además, para el período devengado de abril, la base imponible mínima para calcular aportes y contribuciones será de $128.091,45, y la máxima de $4.162.912,57.

De cuánto son las asignaciones en abril 2026

Las Asignaciones Familiares y la Asignación Universal por Hijo (AUH) también reciben un incremento del 2,9% a partir de abril. Los nuevos montos, ya vigentes este mes, son los siguientes:

Asignación Universal por Hijo (AUH): $136.666 por hijo.

Asignación Universal por Hijo con Discapacidad: $445.003 por hijo.

Asignación Familiar por Hijo (primer rango de ingresos): $68.341 por hijo.

Asignación Familiar por Hijo con Discapacidad (primer rango de ingresos): $222.511 por hijo.

Estos valores se abonan de acuerdo al calendario de ANSES y varían según los ingresos del grupo familiar y la situación particular de cada beneficiario. El ajuste mensual permite que las asignaciones mantengan su poder adquisitivo en línea con la inflación.