Crimen y Justicia

Delincuentes dispararon a un hombre para robarle en La Matanza: todo sucedió frente a una nena de 4 años

Un joven de 21 años quedó detenido por robo agravado y uso de arma de fuego. Tenía un revolver calibre .22. Las autoridades buscan a un cómplice

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El hecho ocurrió cuando una niña de 4 años y un adulto descendían del vehículo frente a un kiosco. El delincuente ejecutó dos disparos pero fue reducido por los vecinos (Facebook)

Un nuevo hecho de delincuencia ocurrió este fin de semana cerca de la medianoche en González Catán, partido de La Matanza. Un delincuente armado intentó robarle la camioneta a un hombre que llegaba a un kiosco junto a su nieta de 4 años. Ejecutó dos disparos, intentó escapar pero lo detuvieron.

La secuencia quedó registrada en una cámara de la zona y la grabación, que encabeza esta nota, muestra el momento en el que un individuo se acerca corriendo hasta donde estaba el adulto con la niña. Ambos habían descendido minutos antes de una camioneta Renault Kangoo color roja. De acuerdo con Primer Plano Online, se trataba de dos ladrones que dispararon para intimidar a la víctima y su nieta, aunque en las imágenes solo se ve a uno solo.

Al escuchar la detonación, se ve cuando el hombre se apresura a entrar al local pero la menor no alcanza a ingresar y queda frente al delincuente. Sin embargo, este no llega a ejecutar el robo porque es interceptado por un grupo de vecinos que se encontraba en los alrededores.

La secuencia quedó grabada
La secuencia quedó grabada

En el audio del video se escucha al atacante exigirle al hombre las llaves del vehículo. “Dame la llave, dame la llave...”. El episodio ocurrió este martes por la noche frente a un kiosco ubicado en la calle Haití al 5200, casi en la intersección con Suecia.

La fuga de los asaltantes se produjo en diferentes direcciones, aunque uno de ellos fue capturado por los residentes que lo alcanzaron y redujeron hasta que llegó la Policía. Según detalló el mismo portal local, el sujeto detenido tenía en su poder un revolver calibre .22 largo con dos proyectiles en la recámara y otras dos vainas percutidas.

El hecho ocurrió cerca de la medianoche
El hecho ocurrió cerca de la medianoche

En la escena del ataque los efectivos policiales hallaron un proyectil en la pared, aunque no se especificó si se trataba del negocio. Fuentes de la investigación identificaron al detenido como S.A.B, de 21 años y domiciliado en Laferrere.

Tras ser entregado a las autoridades policiales, quedó a disposición del fiscal Federico Medone, de la UFI Descentralizada N° 3 de Laferrere, a cargo de la instrucción por el delito de robo agravado por el uso de arma de fuego en grado de tentativa y disparos de arma de fuego.

Un hombre y su nieta fueron interceptados por delincuentes que quisieron robarles a punta de pistola
Un hombre y su nieta fueron interceptados por delincuentes que quisieron robarles a punta de pistola

Otro robo que quedó grabado

Una familia de Mar del Plata fue víctima de un robo cuando un grupo de delincuentes les sustrajo una camioneta recién comprada. El hecho ocurrió el sábado pasado en el barrio Malvinas Argentinas, sobre la calle Termas de Río Hondo entre 25 de Mayo y 9 de Julio. El episodio quedó grabado por una cámara de seguridad de la zona, cuyas imágenes muestran la secuencia completa del asalto.

El video registra cómo un automóvil gris se detiene de manera abrupta detrás de la camioneta Chevrolet Tracker blanca, bloqueando la salida del conductor. En ese momento, al menos tres personas descienden del auto y rodean el vehículo de la familia. Uno de los asaltantes forcejea con el conductor hasta obligarlo a bajar, mientras los otros controlan la situación e impiden cualquier reacción de los ocupantes.

Dentro de la camioneta viajaban dos mujeres, quienes lograron salir y alejarse rápidamente en medio de gritos de auxilio. Una de ellas pidió a los vecinos que activaran la alarma comunitaria, lo que provocó que se disparara el sistema de seguridad y el sonido se propagara en la cuadra. Esta reacción generó confusión entre los asaltantes.

Uno de los delincuentes escapó conduciendo la camioneta robada, mientras dos cómplices huyeron en el automóvil en el que habían llegado. Otro integrante del grupo escapó a pie y se perdió entre las calles del barrio. Ninguna de las víctimas sufrió heridas físicas.

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