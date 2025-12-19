Subastas récord en el mercado del arte: cuáles fueron las 10 obras más caras de 2025

El 'Retrato de Elisabeth Lederer' de Gustav Klimt se vendió por USD 236,4 millones, convirtiéndose en la segunda obra más cara de la historia - (EFE)

El mercado del arte internacional registró en 2025 una recuperación destacada, con las diez obras más caras subastadas alcanzando un total de USD 757 millones.

Esta cifra representa el mejor resultado desde 2022 y supone un repunte considerable respecto a los USD 512,6 millones de 2024.

El hito del año fue la venta del “Retrato de Elisabeth Lederer” de Gustav Klimt por USD 236,4 millones, la segunda obra más cara jamás vendida en subasta, lo que consolidó el regreso de la pujanza al mercado del arte.

El 'Retrato de Elisabeth Lederer' de Gustav Klimt se vendió por USD 236,4 millones, convirtiéndose en la segunda obra más cara de la historia

El informe de ARTnews señala que este resurgimiento se produjo tras un primer semestre marcado por el cierre de varias galerías importantes. Las principales casas de subastas, Christie’s y Sotheby’s, implementaron estrategias agresivas para atraer consignaciones de alto perfil, recurriendo a estimaciones ambiciosas y garantías de terceros.

Estas acciones permitieron asegurar obras de colecciones privadas como la de Leonard Lauder en Sotheby’s y la de Robert y Patricia Ross Weiss en Christie’s, lo que resultó fundamental para revitalizar el mercado en la temporada de otoño.

El éxito de ferias como Frieze Londres, Art Basel París y Art Basel Miami Beach también contribuyó a crear un ambiente propicio para las ventas récord de noviembre.

Obras de Klimt, Van Gogh, Rothko, Kahlo, Basquiat, Mondrian, Picasso y Monet dominaron las subastas de Nueva York en 2025 - (EFE)

Entre las diez obras más caras subastadas en 2025, el “Retrato de Elisabeth Lederer” de Klimt destacó no solo por su precio, sino también por su historia y rareza. Esta pintura, considerada uno de los retratos tardíos más complejos del artista, fue encargada por su principal familia mecenas, sobrevivió a la confiscación nazi y fue restituida en 1948 antes de ingresar en la colección de Lauder.

La subasta, celebrada en Sotheby’s Nueva York, se extendió durante veinte minutos de intensa puja, situando la obra solo por detrás del “Salvator Mundi” de Leonardo da Vinci en el ranking histórico de ventas.

El listado de las obras más valiosas incluyó también dos paisajes de Klimt: “Blumenwiese (Prado floreciente)”, vendido por USD 86 millones, y “Waldabhang bei Unterach am Attersee (Ladera del bosque en Unterach junto al Attersee)”, que alcanzó USD 68,3 millones. Otras piezas destacadas fueron “Piles de romans parisiens et roses dans une verre (Romans parisiens)” de Vincent van Gogh, adjudicada por USD 62,7 millones, y “n.° 31 (raya amarilla)” de Mark Rothko, que se vendió por USD 62,2 millones. La lista la completan obras de Frida Kahlo, Jean-Michel Basquiat, Piet Mondrian, Pablo Picasso y Claude Monet, todas ellas subastadas en las sedes neoyorquinas de Christie’s y Sotheby’s.

"El mercado del arte experimentó una recuperación en 2025 tras la incertidumbre y el cierre de galerías en el primer semestre - (REUTERS/Kylie Cooper)

El perfil de los artistas y coleccionistas involucrados en estas ventas refleja la diversidad y el atractivo global del mercado del arte. Figuras como Klimt, Monet, Picasso, Mondrian, Basquiat, Kahlo, Rothko y van Gogh dominaron las subastas, mientras que consignatarios como Leonard Lauder, Robert y Patricia Ross Weiss y el patrimonio de Selma Ertegun aportaron piezas clave.

En el caso de Kahlo, su obra “El sueño (La cama)” estableció un nuevo récord para una artista mujer en subasta, al venderse por USD 54,7 millones, superando marcas previas de Georgia O’Keeffe y de la propia Kahlo.

La historiadora Whitney Chadwick subrayó la relevancia de esta pieza al señalar que revelaba la identificación de Kahlo con la creencia mexicana en la unidad indivisible de la vida y la muerte.

Frida Kahlo estableció un nuevo récord para una artista mujer en subasta con 'El sueño (La cama)', vendida por USD 54,7 millones - (AP Photo/Kirsty Wigglesworth)

Las tendencias observadas en 2025 apuntan a una consolidación del interés internacional y de los museos por obras maestras, así como a la importancia de las garantías y las estimaciones elevadas para atraer consignaciones de alto valor.

Imogen Kerr, codirectora de la venta nocturna del siglo XX de Christie’s, describió la obra de Monet “Nymphéas” como un ejemplo particularmente colorido, hermoso y poderoso de lo que hace que las Ninfeas sean reconocidas como posiblemente la serie más grande y triunfal de la carrera de Monet.

Por su parte, Grégoire Billault, presidente de arte contemporáneo de Sotheby’s, destacó sobre la pieza de Basquiat “Coronas (Peso Neto)” que es básicamente Basquiat coronándose a sí mismo como alguien importante en Nueva York, según declaraciones recogidas por ARTnews.

El dato más intrigante de la temporada lo aporta el posible destino del “Retrato de Elisabeth Lederer”. Fuentes consultadas por ARTnews sugieren que el comprador podría ser el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, presidente de los Emiratos Árabes Unidos, lo que abriría la puerta a que la obra se incorpore a la colección del Museo Nacional Zayed en Abu Dabi, sumando así un nuevo capítulo a la historia de esta pieza excepcional.