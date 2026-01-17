El artista peruano Antonio Paucar recibe el Premio Artes Mundi por su obra que alerta sobre el daño ecológico

Antonio Paucar recibe el 11º Premio Artes Mundi por su obra vinculada a la cultura andina y el arte contemporáneo

El artista peruano Antonio Paucar fue distinguido con el 11º Premio Artes Mundi, otorgado por la organización británica Artes Mundi. Paucar recibió 40 mil libras (unos 53 mil dólares) para impulsar su trabajo en performance, escultura y video, ligado a la cultura andina y sus raíces peruanas.

Como parte del premio, las obras de los seis artistas seleccionados internacionalmente se presentan en una exposición colectiva en Amgueddfa Cymru-National Museum Cardiff hasta el 1 de marzo. Además, cada artista contará con exhibiciones individuales en cuatro sedes asociadas de las ciudades galesas de Llandudno, Aberystwyth, Swansea y Cardiff.

Paucar explicó a la web espelizadada The Art Newspaper que planea utilizar el premio para transformar su antigua casa familiar en los Andes centrales de Perú en un museo y escuela de arte independientes. En sus palabras, “es importante salvaguardar la casa y el taller de mis antepasados”, y resaltó la ausencia de instituciones artísticas en la ciudad más cercana, Huancayo, en el centro de Perú, a unos 300 kilómetros de la capital, Lima.

El trabajo artístico de Paucar fusiona performance, escultura y video articulados alrededor de las raíces indígenas y los desafíos actuales

El filme El Corazón de la Montaña (2018-2019), incluido en su exhibición en Cardiff, aborda el daño ecológico en la cordillera de Huaytapallana. Paucar relató que “la naturaleza y el ecosistema se están destruyendo por la minería”. Acerca de si se considera activista, afirmó: “Soy más artista—aunque suelen llamarme activista porque pertenezco a un grupo indígena”. En el espacio expositivo, Paucar presentó una frase escrita en quechua wanka, utilizando su propia sangre como tinta. El mensaje, exhibido junto al filme, dice: “El corazón de las montañas sagradas llora sangre”.

Quién es Antonio Paucar

Antonio Paucar es artista visual y de performance. En 2005 terminó sus estudios de posgraduación en la Universität der Künste, Berlín, y estudió también filosofía en la Humbolt University en Berlín en 1997. Ha recibido diversas becas incluyendo Nafög, Stiftung Kunstfonds Bonn y DAAD, así como el premio Zeitsicht-Kunstpreis. Desde una edad temprana se formó en la tradición familiar de producción de artesanías de imaginarios populares en su ciudad natal de Huancayo, y además ha trabajado como apicultor profesional.

La práctica de Paucar se caracteriza por performances, esculturas y videos relacionados, en los que convergen la cultura material andina y los conflictos contemporáneos de los pueblos indígenas, así como las amenazas ambientales que afectan a sus territorios y hogares.

[Fotos: Rob Battersby; Jorge Jaime Valdez/Artes Mundi]