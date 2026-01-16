Cultura

Un documental argentino y películas de Brasil, Colombia y México integran la sección experimental de la Berlinale 2026

‘Bosque arriba en la montaña’ de Sofia Bordenave, ‘I Built a Rocket Imagining Your Arrival’ de Janaína Marques, ‘Lo demás es ruido’ de Nicolás Pereda y ‘Piedras preciosas’ de Simón Vélez se estrenarán en el festival que comienza el 12 de febrero

La edición 76 de la
La edición 76 de la Berlinale incluye filmes experimentales de Argentina, Brasil, México y Colombia en la sección Forum

Filmes de Argentina, Brasil, México y Colombia figuran entre las 32 películas que conformarán la sección Forum, dedicada al cine experimental, dentro de la 76.ª edición de la Berlinale, que comienza el 12 de febrero próximo, según un comunicado difundido por la organización del prestigioso festival alemán.

El documental argentino Bosque arriba en la montaña (Forest up in the Mountain), de Sofia Bordenave, cuenta la suerte del joven mapuche Rafael Nahuel, que murió en en 2017 luego de un operativo del grupo especial Albatros de Prefectura Nacional en Villa Mascardi, Bariloche, y reúne los elementos de la investigación, como la inspección del lugar y el juicio, en una observación minuciosa de las luchas por los derechos civiles y la narrativa de la historia.

'Forest up in the Mountain',
'Forest up in the Mountain', documental argentino en la Berlinale, expone el caso de Rafael Nahuel y los derechos civiles mapuches

La película brasileña I Built a Rocket Imagining Your Arrival, ópera prima de Janaína Marques, presenta a Rosa, que a sus cincuenta y tantos años se encuentra en un escáner de resonancia magnética.

Recuerdos bonitos no parece haberlos, y comienza un viaje por carretera a través del paisaje y el subconsciente, en el que, con la indomable madre (también en un intercambio de roles) y la imaginación, la rebelión queer se convierte en una delicada terapia.

La película brasileña 'I Built
La película brasileña 'I Built a Rocket Imagining Your Arrival' explora la terapia y la rebeldía queer a través de un viaje introspectivo

En la coproducción mexicano-germano-canadiense Lo demás es ruido, de Nicolás Pereda, la compositora Tere le abre la puerta a Rosa para una entrevista televisiva.

Los temas cambian rápidamente, se suman nuevas voces en una absurda y cómica obra de teatro intimista mexicana sobre hipocresía y la presunción en el mundo del arte y el vínculo único entre las mujeres.

La coproducción mexicano-germano-canadiense 'Everything Else
La coproducción mexicano-germano-canadiense 'Everything Else Is Noise' reflexiona sobre la hipocresía y el arte en clave teatral

Piedras preciosas, ópera prima de Simón Vélez, una coproducción colombiano-portuguesa, narra la historia de Machado, que trabaja en Francia en la vendimia cuando recibe un difícil encargo -debe robar una esmeralda en su país natal, Colombia- con lo que arranca una trama que oscila con elegancia entre la codicia burguesa y las adversidades de la adquisición.

“Encontrar un acceso al mundo a través del cine, y volver al grano de la película, los píxeles, la fotografía, la mirada de la cámara, la banda sonora, las imágenes de archivo y, ahora cada vez más, a las imágenes virtuales y generadas por IA ocupa tanto a los cineastas independientes como a los que están más establecidos en el sistema, en el cine de autor y de género, en el cine de ficción y en el documental”, señala la responsable de la sección, Barbara Wurm.

'Piedras preciosas', coproducción entre Colombia
'Piedras preciosas', coproducción entre Colombia y Portugal, mezcla codicia y adversidad en una trama internacional sobre el robo de una esmeralda

Para Wurm, “lo emocionante de esta edición, probablemente la más política en mucho tiempo, es la diversidad de formas cinematográficas con las que se abordan todos esos temas concretos que tanto duelen: el colonialismo existente y la opresión estructural de las poblaciones indígenas, la violencia contra las mujeres, los sistemas de corrupción, los abusos sociales”.

“En contraposición a ello, se encuentran la autoexploración y, como ya ocurrió el año pasado, las afinidades electivas conscientes”, añade.

Además, entre los proyectos anunciados por los organizadores de la sección Forum Expanded, dedicada a explorar los límites entre el cine y las artes visuales, figuran tres cortometrajes: el documental colombiano El león, de Diana Bustamante; el también documental colombiano-portugués Filme Pin, de María Rojas Arias y Andrés Jurado (La Vulcanizadora), y el filme brasileño Floresta do fim do mundo, de Felipe M. Bragança y Denilson Baniwa.

Fuente: EFE

[Fotos: prensa Berlinale]

