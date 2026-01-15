‘Marty Supremo’ es una oda a un deporte que jamás pensamos que podía ser tan divertido

Tráiler de "Marty supremo", película de Josh Safdie

Lo primero que hay que saber sobre Marty Supremo es que el ping-pong es fenomenal.

En los primeros tráilers, era difícil saber si se trataba de un estudio de un campeón de tenis de mesa o una parodia sobre un campeón de tenis de mesa, es decir, otra entrada al género clásico en el que se presenta al público un pasatiempo de nicho (Best in Show para la cría de perros, Muérete, bonita para los concursos de belleza) solo para que la película se burle de todos los que participan en él.

Pero Marty Supremo presenta el ping-pong como un deporte fascinante y emocionante que llena estadios en países de todo el mundo. Desafortunadamente para el aspirante a campeón Marty Mauser (Timothée Chalamet, quien interpreta a una versión ficticia del campeón de mediados de siglo Marty Reisman), ninguno de esos países es Estados Unidos. Este hecho explica en parte el ajetreo incansable y la desesperación con la que enfrenta la vida; un vendedor de zapatos neoyorquino de los años 50, atormentado por la certeza de ser uno de los mejores atletas del mundo, pero en un deporte que todos los demás consideran simplemente un juego tonto al que se juega mientras se espera a que se desocupa una pista de bowling.

La película dirigida por Josh Safdie expone la vida de un personaje que lucha por reconocimiento en el ambiente competitivo del tenis de mesa

Cuando comienza la acción principal de la trama, Marty solo tiene unos pocos días frenéticos para llegar al campeonato mundial en Japón, una desventura que involucra escopetas, mafiosos, debuts en Broadway, elaboradas tramas turbias, contratiempos de plomería y un perro grande.

Una película diferente podría haber sentimentalizado el viaje de Marty, presentándole una madre moribunda, una esposa embarazada o un barrio en apuros; algo en juego más importante que é mismo. Pero su madre (una Fran Drescher deliciosamente irreconocible) es una pesada que finge estar enferma para que su hijo le devuelva las llamadas. Y aunque deja embarazada a su valiente amiga de la infancia (Odessa A’Zion) en la primera escena de la película, Marty trata el embarazo de Rachel como un obstáculo más que como una motivación.

“Tengo algo que decirte, y no es mi intención ser cruel”, le dice en uno de sus momentos más crueles. “Tengo un propósito. Tú no”.

Gwyneth Paltrow brilla con luz propia en la historia que cuenta "Marty Supremo"

Lo que más impulsa a Marty es una inquebrantable creencia en su propia grandeza, y aquí es donde el personaje se pone interesante. Si afirmas ser el mejor del mundo, pero en realidad lo eres, ¿eso es un ego monstruoso o simplemente decir la verdad? Si tienes que estafar a unos cuantos para demostrar lo que todos los demás deberían haber creído desde el principio, ¿es eso perdonable? Marty Supremo casi encaja en otro género cinematográfico popular: las películas biográficas de hombres desagradables, los genios (desde Steve Jobs hasta Alan Turing y Mozart) que se revelan no solo como talentos singulares, sino también como inmensos imbéciles. El hecho de que el talento singular de Marty no sea construir un decodificador para ganar la Segunda Guerra Mundial, sino golpear una pequeña pelota con una pequeña paleta a través de una pequeña red es a la vez absurdo y cercano, hermoso y patético.

Nada de esto funcionaría sin la actuación arrogante y equilibrista de Timothée Chalamet. Su característica belleza delicada, tan fácil de lucir en películas como Mujercitas y Llámame por tu nombre, se ha visto atenuada por los dientes manchados y la piel picada de viruela. Su comportamiento es roedor, pero tiene carisma (“Podría venderle zapatos a un amputado”, dice con naturalidad). Cuando se quita la camisa para jugar, agita los brazos como limpiapipas, pero es hipnótico cuando se lanza a por la pelota.

En general, sería difícil encontrar una película con un reparto mejor. El capitalista de riesgo Kevin O’Leary (del reality Shark Tank) debuta como actor interpretando al adinerado director ejecutivo de una empresa de bolígrafos, demostrando que a veces la mejor decisión de casting es contratar a alguien que, básicamente, se interprete a sí mismo. Gwyneth Paltrow regresa tras una larga ausencia en pantalla para interpretar a Kay, una exestrella de cine a quien Marty identifica como una posible benefactora, con la suficiente astucia como para recordar que, mucho antes de su empresa Goop, esta mujer ganó un Oscar. Al fin y al cabo, cualquiera puede vender óvulos vaginales de jade, pero no todos pueden evocar el viejo Hollywood con tanta soltura y soltura.

Chalamet ganó un Globo de Oro a la mejor actuación por su protagónico en "Marty Supremo"

Después de darme cuenta de lo que no es Marty Supremo (ni un falso documental ni -exactamente- una película biográfica sobre un genio), me llevó un tiempo determinar qué es. Es un drama deportivo mientras Marty compite, es un robo mientras Marty lo trama, es una película de acción sudorosa mientras Marty se apresura. Es una o dos dosis de El talentoso Sr. Ripley y, a menudo, es divertida. Finalmente, me di cuenta de que, en tono y ritmo, me recordaba mucho a Diamantes en bruto, y entonces me sentí como un tonto por no haberlo hecho antes: Josh Safdie, quien dirigió y coescribió Marty (con Ronald Bronstein), también codirigió y coescribió la película de Adam Sandler de 2019 sobre un joyero que se apresura a pagar una deuda de juego.

“¿Qué te pareció?”, le pregunté a mi acompañante al final de la función. “Estoy agotado”, respondió. “Me siento como si hubiera visto ocho películas diferentes a la vez”, le respondí.

Cada escena era de alto riesgo, impulsando a este hombre cautivador y antipático un paso más cerca o más lejos de un destino que nunca se supo con certeza si merecía. Cada interacción parecía como si pudiera terminar en sexo, sangre, muerte o humillación: todos los altibajos de la vida, condensados ​​en dos horas y media impactantes; los altibajos de un deporte comprimidos en una mesa de madera compuesta de 2,5 x 1,5 m.

El ping-pong es sublime.

Fuente: The Washington Post

[Fotos: prensa Diamond Films; Zuna vía Europa Press]