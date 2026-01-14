Cultura

Damien Hirst reveló el impacto inesperado de un comentario de Lucian Freud en su obra

El disruptivo artista británico habló sin tapujos sobre la influencia de su célebre colega y confesó en un podcast: “Me di cuenta que mi mejor obra la hice hace 35 años”

Damien Hirst reconoce que su 'momento Frankenstein' marcó el inicio de una nueva etapa en su carrera artística

La definición de un “momento Frankenstein” en la carrera de Damien Hirst marcó un antes y un después en su trayectoria. Durante una reciente conversación en el pódcast Waldy and Bendy’s Adventures in Art, el artista británico reveló cómo un comentario de Lucian Freud lo llevó a aceptar que “mi mejor obra la hice hace más de 35 años”, ampliando además sus motivos para plantearse la suspensión en la venta de obras originales, dada la rentabilidad actual de las impresiones.

En el análisis sobre lo que consideró el punto central de su producción, Hirst señaló el golpe de realidad que recibió de Freud tras la presentación de A Thousand Years en 1990. Ante los conductores Waldemar Januszczak y Bendor Grosvenor, recordó: “Fue un momento Frankenstein para mí: ¿qué he creado? Y me convertí en espectador de mi propia obra de una forma enorme. Fue la pieza sobre la que Lucian Freud me dijo: ‘Querido, creo que has empezado por el acto final’”, según relató en Waldy and Bendy’s Adventures in Art.

Esa misma pieza representa una caja de cristal que alberga una cabeza de vaca, moscas, gusanos y un matamoscas eléctrico suspendido. El artista explicó: “Eso me hizo reflexionar y darme cuenta tal vez de que ésa fue la obra más relevante”.

El alcance de A Thousand Years no solo radicó en la propuesta plástica sino también en su impacto en el mercado: “La obra fue la que me puso en el radar de Charles Saatchi y me llevó a ser la cara visible de los YBA”, reconoció el artista en la misma entrevista, rememorando su vínculo con el célebre coleccionista y la identificación del movimiento Young British Artists. Durante esa década, sus creaciones como Mother and Child (Divided) y The Physical Impossibility of Death in the Mind of Someone Living consolidaron su influencia internacional.

Damien Hirst destaca que por primera vez las impresiones generan más ingresos que la venta de pinturas originales en su trayectoria

La conversación también giró también hacia el actual modelo de negocio de Hirst. El artista admitió una reconsideración sustancial sobre la venta de originales: “Por primera vez en la historia para mí, y quizá en la historia del arte, un artista gana más dinero con impresiones que con pinturas. He ganado mucho más dinero con impresiones que con pinturas, de repente, de la noche a la mañana”, afirmó Hirst.

Al detallar el cambio tecnológico y comercial, subrayó: “Creo que esto coincide con que antes era imposible que una reproducción tuviera la misma calidad que una pintura, pero ahora, con la calidad de las impresiones, sí es posible”. Jay Jopling, su galerista, formuló la cuestión inevitable sobre el futuro comercial de sus pinturas: “¿Vas a dejar de hacer pinturas si ganas tanto con impresiones?”, le dijo, según recordó Hirst. “Le dije: No, pero quizá deje de venderlas”, sentenció el artist.

El mercado reciente mostró cifras contundentes: se vendieron más de 600 impresiones de Hirst en 2024 por un total de 3,7 millones de libras (casi 5 millones de dólares). Su serie The Virtues de 2021, compuesta por ocho impresiones digitales y firmadas, alcanzó las 120 mil libras en subasta.

En otro bloque de la conversación, Hirst compartió su vinculación con proyectos únicos fuera del circuito comercial tradicional, como la creación de una gruta de amatista de 150 toneladas para Mark Getty en la finca Wormsley Park. Al respecto, afirmó: “Él es un poco ecléctico y quiso mis ideas para la sala de forma extraña junto a la biblioteca privada del lugar, donde se guardan tesoros como un ejemplar del First Folio de Shakespeare”, describió el artista británico. Sobre el acceso público a dicha obra, Hirst puntualizó: “Getty organiza la ópera todos los años en su casa e invita al público. Dijo que estaría abierta durante ese periodo. Estoy seguro de que si alguien le escribe una carta agradable y dice que quiere verla, dejaría que la visiten”.

