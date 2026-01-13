Cultura

Mel Brooks celebra 99 años de genialidad: así es el documental que rinde homenaje a su irreverente humor

La nueva producción de HBO que se estrena el 22 de enero recorre el legado del notable guionista, actor y director, desde sus inicios en Brooklyn hasta su consagración como ícono de la comedia

Tráiler del documental "Mel Brooks: The 99 Year Old Man!"

Mel Brooks: The 99 Year Old Man!, el documental de HBO dirigido por Judd Apatow y Michael Bonfiglio que se estrena en dos partes, el jueves 22 y viernes 23 de enero, pone en el centro de la conversación los casi cien años de carrera, legado y vida personal del genial escritor, actor y director Mel Brooks, destacando su influencia en la comedia estadounidense y su capacidad para desafiar lo establecido en la industria audiovisual. La producción abarca desde los primeros años del cómico en Brooklyn hasta su consolidación como una de las voces satíricas más audaces del siglo XX.

La primera parte documenta el proceso de formación de Brooks como creador, enfatizando cómo sus vivencias en la infancia, el paso por el ejército y la etapa en el circuito del Borscht Belt marcaron su visión y sensibilidad humorística. A través de conversaciones con Apatow y material inédito, Brooks reconoce que “utilicé el miedo al fracaso como motor para mi creatividad”. El filme muestra cómo su experiencia en la posguerra y los prejuicios contra su herencia judía sirvieron de materia prima para construir sátiras “atrevidas y descaradas” que redefinieron el canon estadounidense.

El impacto de colaboraciones con figuras como Sid Caesar, Neil Simon o Carl Reiner resulta esencial, y el documental profundiza en la creación de personajes como “El hombre de 2.000 años”, que, según palabras de Brooks, “me permitió explorar la absurdidad de la existencia humana a través del humor”. La transición al cine con obras como Los productores, Las doce sillas y Locuras en el Oeste sostuvo una línea narrativa clara: Brooks explica que, durante los años de crisis artística y personal, Anne Bancroft llegó a su vida “para darme el ánimo necesario y soportar incluso la crítica más feroz”.

Mel Brooks, Harvey Korman y
Mel Brooks, Harvey Korman y Cleavon Little en "Locuras en el Oeste" (1974)

El éxito en taquilla de Locuras en el Oeste y el reconocimiento con un Oscar por Los productores consolidaron a Brooks como un referente que, según él mismo, “subvirtió las normas y cambió la ruta de la comedia en Hollywood”.

La segunda parte del documental amplía el espectro y rastrea cómo la celebridad de Brooks se fortaleció a través de la relación con su entorno más inmediato y profesional. La amistad con Carl Reiner y los vínculos creativos con Gene Wilder quedan en evidencia con nuevas entrevistas y acceso al archivo familiar. Brooks rememora que su pasión por el cine clásico “inspiró el guion y la dirección de películas como El joven Frankenstein o Las angustias del doctor Mel Brooks”.

Como productor, Brooks exploró otros géneros con proyectos como El hombre elefante y sostiene que la ruptura de barreras entre la comedia y el drama “siempre me pareció una manera de mantener fresco el panorama cultural”. En Broadway, rompió récords con la versión teatral de Los productores, que le valió “doce premios Tony”, una cifra sin precedentes para ese circuito según destaca.

Mel Brooks homenajeado en la
Mel Brooks homenajeado en la 14ª edición de los Governors Awards en Los Ángeles, California, Estados Unidos, el 9 de enero de 2024 (Foto: REUTERS/Mario Anzuoni)

El especial incluyetestimonios de humoristas y cineastas que se declaran admiradores del enfoque satírico de Brooks. Desde Ben Stiller hasta Jerry Seinfeld y Adam Sandler, la generación posterior reconoce su “capacidad para transformar el dolor personal, el trauma social y lo absurdo cotidiano en risas que conectan”, tal como lo define uno de los entrevistados en el documental. Compositores de la talla de Patton Oswalt, Dave Chappelle, Amy Schumer, directores como Rob Reiner y David Lynch, y actores que han formado parte de sus producciones coincidien en que Brooks “impulsó una forma de mirar la sátira y la empatía a través del mismo lente creativo”.

La segunda parte de The 99 Year Old Man! también aborda la vida familiar de Brooks, mostrando archivos inéditos junto a Anne Bancroft y sus cuatro hijos. Él así lo define: “Convertí el humor en coraje, la sátira en empatía y la creatividad en una influencia que perdura”.

