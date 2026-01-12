Cultura

México logró un Récord Guinness por la exposición de bordados más grande del mundo

Un total de 200 artesanos de todas las regiones del país norteamericano participaron en la exposición textil más grande del planeta

México logró un Récord Guinness
México logró un Récord Guinness por la exposición de bordados más grande del mundo

México fue reconocido este lunes por la organización Guinness World Records por organizar la exposición de bordados y tejidos más grande del mundo, que consta de más de 3.100 piezas elaboradas por 200 artesanos de las 32 entidades federativas del país.

En el acto de entrega de la consigna que acredita este récord mundial, la secretaria de Turismo del Gobierno mexicano, Josefina Rodríguez, celebró el reconocimiento a estas “obras de arte”, así como a su técnica y su historia.

“Cuando me preguntan por qué México es potencia turística, por qué somos el sexto país más visitado del mundo, es por esto, por los colores, por nuestros ancestros que hacen que tengamos un valor único e inigualable. Es un logro de muchas manos de artesanas y artesanos”, aseguró.

Según el juez certificador del Récord Guinness, Alfredo Arista, la organización validó 3.106 piezas de las más de 3.800 que presentó el país, y debían cumplir una serie de requisitos como superar los 2.000 tejidos o tener una variedad de colores.

Dos mujeres observan la exposición
Dos mujeres observan la exposición de bordados y tejidos más grande del mundo este lunes, en el Complejo Cultural Los Pinos de la Ciudad de México (México)

Este certificado implica reconocer esta exposición, la más grande del mundo, como “asombrosa”, lo que a juicio de la organización supone premiar un “pedazo de la historia” de México.

La representante de Guinness World Récord en Latinoamérica, Ingrid Paola Rodríguez, indicó que dicho distintivo convertirá esta muestra en un “atractivo turístico de alto impacto, capaz de generar cobertura mediática global, contenido orgánico en redes sociales y un motivo claro para viajar”.

Por su parte, la secretaria de Cultura mexicana, Claudia Curiel, reivindicó una de las prácticas “más ancestrales” del país, plasmada en una exposición que “guarda una historia contada en hilo y en color de memoria compartida”.

“El bordado es una de las expresiones textiles más antiguas en el mundo y en México se ha hecho memoria viva, se ha hecho comunidad y parte central de nuestro patrimonio (...) Esta es una práctica que acompaña ritos de paso, fiestas, ciclos comunitarios y que se transmite de generación en generación, en la casa, en el taller, de abuelos, de padres, y eso es lo que hace comunidad”, apuntó.

La artesana Gloria Espíritu de
La artesana Gloria Espíritu de la Cruz, posa con el Guiness World Récords

El acto contó con la presencia de artesanos que elaboraron manualmente estos bordados premiados, como es el caso de Gloria Espíritu de la Cruz, artesana del estado de Puebla (centro), quien destacó su labor como una expresión de “amor a nuestras raíces” que representa su identidad como pueblo.

“En cada puntada van los conocimientos que nos enseñaron nuestras madres y abuelas, saberes que no están en libros, que viven en nuestras manos. Bordados, bordados la naturaleza que nos rodea, nuestras creencias, nuestra forma de ver la vida, nuestra identidad como comunidad”, afirmó.

La organización Récord Guinness es la autoridad mundial que recopila y verifica récords de logros humanos y del mundo natural desde 1955 a través de su publicación anual.

Fuente: EFE

