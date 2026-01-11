Murió Beatriz González, la artista colombiana que dignificó la memoria de los desaparecidos

Beatriz González

La artista plástica colombiana Beatriz González, una de las figuras más destacadas del arte latinoamericano contemporáneo, falleció este viernes a los 93 años de edad.

“Lamentamos profundamente el fallecimiento de la maestra Beatriz González (1932–2026), una de las fundadoras del MAMM (Museo de Arte Moderno de Medellín) y figura central en la construcción de la modernidad crítica en América Latina”, detalló esa institución en un mensaje publicado en la red social X.

González es recordada porque intervino en 2009 los 8.957 nichos de los cuatro columbarios del Cementerio Central de Bogotá y enmarcó en ellos ocho siluetas de soldados y campesinos cargueros de muertos en un esfuerzo por convertir ese espacio, que estaba a merced de la ruina y la indiferencia, en un sitio de duelo.

Inspirada en sobrecogedoras imágenes de la violencia, que fueron capturadas por fotógrafos en todo el país, González hizo de este un sitio para aliviar el dolor de las familias que nunca encontraron a sus seres queridos desaparecidos por el conflicto.

La artista colombiana Beatriz González posa con la obra "Auras Anónimas" de fondo en entrevista con EFE, el 5 de octubre de 2021, en el cementerio Central en Bogotá (Colombia). EFE/Mauricio Dueñas Castañeda

“Los desaparecidos no tienen nombre, no tienen sitio, entonces yo pienso que darles un sitio de duelo a los desaparecidos es realmente una faena y estoy convencida de que eso va a darle una tranquilidad espiritual donde estén”, aseguró la artista en entrevista con EFE en 2021.

Aunque en 2005 fueron retirados los últimos restos que permanecían en los columbarios, González propuso que el lugar fuera conservado en memoria de las miles de auras que allí reposaron. Con su arte esperaba “capturar” esas auras y “sellarlas” con lápidas en las que se repiten innumerables veces las figuras de los cargueros.

El MAMM destacó que González hizo parte del “grupo de intelectuales, artistas, gestores y empresarios que en 1978 impulsó la creación de este Museo, bajo la convicción de que Medellín necesitaba un espacio para el pensamiento disruptivo”.

Desde los años 80, Beatriz González centró su creación artística en la denuncia de la violencia y el testimonio social - crédito Colprensa

“A lo largo de seis décadas, la maestra consolidó una obra que es, ante todo, un ejercicio de historia política. Desde su triunfo en el Salón Nacional de Artistas de 1965 con ‘Los suicidas del Sisga’, hasta su monumental intervención ‘Auras anónimas’, 2009, su trabajo se dedicó a observar lo que el país intentaba ignorar”, agregó el Museo.

La obra de González también fue exhibida en la Documenta de Kassel (Alemania), el Museo Nacional Británico de Arte Moderno, el Museo de Arte Moderno de Nueva York (MOMA), el Museo Reina Sofía y la Pinacoteca de São Paulo.

“En el MAMM custodiamos piezas de su autoría que dan fe de su rigor intelectual y su maestría en el uso del color como herramienta de denuncia. Su partida marca el cierre de un capítulo fundamental para el arte contemporáneo, pero su legado permanece en las estructuras de esta institución que ayudó a cimentar”, agregó el Museo.

Fuente: EFE