A qué hora son los Globos de Oro 2026 en España: todos los nominados y dónde ver la gala

Los galardones fundados en 1944 alcanzan su 83ª edición, que se celebrará la madrugada del 11 al 12 de enero en nuestro país

Estrellas del cine y la
Estrellas del cine y la televisión desfilarán por la alfombra roja en la 83ª edición de los Globos de Oro, celebrada en Los Ángeles.

Con la gala de los Critics Choice Awards, celebrada el pasado 4 de enero, ha arrancado oficialmente la temporada (internacional) de premios. El siguiente gran hito en el calendario son los Globos de Oro, considerados como la antesala de los Oscar —aunque el año pasado no vaticinaran la gran victoria de Anora en los premios otorgados por la Academia de Hollywood—.

Organizados por la Asociación de la Prensa Extranjera, estos galardones fundados en 1944 alcanzan su 83ª edición, que se celebrará la madrugada del 11 al 12 de enero en España. Como es habitual, la ceremonia tendrá lugar en el The Beverly Hilton, que acoge la gala de forma casi ininterrumpida desde 1961.

Al igual que en 2025, la presentadora será la cómica Nikki Glaser, encargada de conducir una noche en la que cine y televisión compartirán protagonismo. Desde la costa oeste de Estados Unidos, la ceremonia arrancará a las 17:00 horas, que en España serán a las 2:00 horas del domingo al lunes. Antes, eso sí, el público podrá seguir el tradicional desfile de estrellas por la alfombra roja, que suele comenzar alrededor de una hora antes. La gala tiene una duración aproximada de tres horas, por lo que concluirá en torno a las 5:00 de la mañana en horario peninsular.

Dónde ver los Globos de Oro 2026 en España

En España, la retransmisión correrá a cargo de Movistar Plus, que ofrecerá una cobertura completa del evento. La emisión comenzará a las 00:25 horas con un programa previo, sobre la 1:00 se dará paso a la alfombra roja y conectará con la gala en directo a las 2:00. Desde el plató de Madrid, Cristina Teva y María Gómez estarán acompañadas por Carlos Areces, Laia Portaceli, Alberto Rey y Álejandro G. Calvo para analizar la noche minuto a minuto.

Las películas y series favoritas

Una batalla tras otra, dirigida por Paul Thomas Anderson y protagonizada por Leonardo DiCaprio y Sean Penn, parte como la gran favorita con nueve nominaciones. Muy de cerca la siguen la noruega Valor sentimental, con ocho candidaturas, y Los pecadores, que opta a siete premios.

Entre las producciones destacadas figura también la española Sirat, de Oliver Laxe, que ha logrado dos nominaciones, Mejor película de habla no inglesa y Mejor banda sonora.

Tráiler de 'Sirat'

La televisión tampoco se queda atrás. La tercera temporada de The White Lotus lidera las nominaciones televisivas con seis opciones a estatuilla —aunque tres actrices comparten categoría—, seguida de Adolescencia, la serie creada por Stephen Graham, con cinco; y de Severance y Solo asesinatos en el edificio, ambas con cuatro.

Mejor película dramática

  • Frankenstein
  • Hamnet
  • Un simple accidente
  • El agente secreto
  • Valor sentimental
  • Los pecadores

Mejor película de comedia o musical

  • Blue Moon
  • Bugonia
  • Marty Supreme
  • No hay otra opción
  • Nouvelle Vague
  • Una batalla tras otra

Mejor dirección

  • Paul Thomas Anderson por Una batalla tras otra
  • Ryan Coogler por Los pecadores
  • Guillermo del Toro por Frankenstein
  • Jafar Panahi por Un simple accidente
  • Joachim Trier por Valor sentimental
  • Chloé Zhao por Hamnet

Mejor actor en película dramática

  • Joel Edgerton por Sueños de trenes
  • Oscar Isaac por Frankenstein
  • Dwayne Johnson por The Smashing Machine
  • Michael B. Jordan por Los pecadores
  • Wagner Moura por El agente secreto
  • Jeremy Allen White por Springsteen: Deliver Me From Nowhere

Mejor actriz en película dramática

  • Jesse Buckley por Hamnet
  • Jennifer Lawrence por Die My Love
  • Renate Reinsve por Valor sentimental
  • Julia Roberts por Caza de brujas
  • Tessa Thompson por Hedda
  • Eva Victor por Sorry, Baby

Mejor actor en película de comedia o musical

  • Timothée Chalamet por Marty Supreme
  • George Clooney por Jay Kelly
  • Leonardo DiCaprio por Una batalla tras otra
  • Ethan Hawke por Blue Moon
  • Lee Byung-Hun por No hay otra opción
  • Jesse Plemons por Bugonia

Mejor actriz en película de comedia o musical

  • Rose Byrne por Si pudiera, te daría una patada
  • Cynthia Erivo por Wicked: Parte II
  • Kate Hudson por Song Sung Blue
  • Chase Infiniti por Una batalla tras otra
  • Amanda Seyfried por The Testament of Ann Lee
  • Emma Stone por Bugonia

Mejor actor de reparto

  • Benicio del Toro por Una batalla tras otra
  • Jacob Elordi por Frankenstein
  • Paul Mescal por Hamnet
  • Sean Penn por Una batalla tras otra
  • Adam Sandler por Jay Kelly
  • Stellan Skarsgård por Valor sentimental
Imagen de 'Una batalla tras
Imagen de 'Una batalla tras otra', de Paul Thomas Anderson y protagonizado por Leonardo DiCaprio. (WARNER BROS.)

Mejor actriz de reparto

  • Emily Blunt por The Smashing Machine
  • Elle Fanning por Valor sentimental
  • Ariana Grande por Wicked: Parte II
  • Inga Ibsdotter Lilleaas por Valor sentimental
  • Amy Madigan por Weapons
  • Teyana Taylor por Una batalla tras otra

Mejor guion

  • Chloé Zhao, Maggie O’Farrell por Hamnet
  • Ronald Bronstein, Josh Safdie por Marty Supreme
  • Jafar Panahi por Un simple accidente
  • Paul Thomas Anderson por Una batalla tras otra
  • Ryan Coogler por Los pecadores
  • Eskil Vogt, Joachim Trier por Valor sentimental

Mejor película de habla no inglesa

  • Un simple accidente (Francia)
  • No hay otra opción (Corea del Sur)
  • El agente secreto (Brasil)
  • Valor sentimental (Noruega)
  • Sirat (España)

Mejor banda sonora

  • Alexandre Desplat por Frankenstein
  • Ludwig Göransson por Los pecadores
  • Johnny Greenwood por Una batalla tras otra
  • Kangding Ray por Sirat
  • Max Richter por Hamnet
  • Hans Zimmer por F1

Mejor canción original

  • Dream as one, de Miley Cyrus, Simon Franglen, Mark Ronson y Andrew Wyatt por Avatar: Fuego y cenizas
  • Golden, de Ejae, Mark Sonnenblick, Ido, 24, Teddy por Las guerreras K-Pop
  • I Lied to You, de Raphael Saadiq, Ludwig Göransson por Los pecadores
  • No place like home, de Stephen Schwartz, por Wicked: Parte II
  • The girl in the bubble, de Stephen Schwartz por Wicked: Parte II
  • Train Dreams, de Nick Cave, Bryce Dessner por Sueños de trenes

Mejor película de animación

  • Arco
  • Guardianes de la noche: Kimetsu no Yaiba - La fortaleza infinita
  • Elio
  • Las guerreras K-Pop
  • Little Amélie
  • Zootrópolis 2

Mejor logro en taquilla

  • Avatar: Fuego y ceniza
  • F1: La película
  • Las guerreras K-Pop
  • Misión Imposible: Sentencia final
  • Los pecadores
  • Weapons
  • Wicked: Parte II
  • Zootrópolis 2

Mejor serie de drama

  • La diplomática
  • The Pitt
  • Pluribus
  • Severance
  • Slow Horses
  • The White Lotus

Mejor serie de comedia o musical

  • Colegio Abbott
  • The Bear
  • Hacks
  • Nadie quiere esto
  • Solo asesinatos en el edificio
  • The Studio

Mejor miniserie, antología o película para televisión

  • Adolescencia
  • Su peor pesadilla (All Her Fault)
  • La bestia en mí
  • Black Mirror
  • Dying for Sex
  • La novia

Mejor actor en serie de drama

  • Sterling Brown por Paradise
  • Diego Luna por Andor
  • Gary Oldman por Slow Horses
  • Mark Ruffalo por Task
  • Adam Scott por Severance
  • Noah Wyle por The Pitt

Mejor actriz en serie de drama

  • Kathy Bates por Matlock
  • Britt Lower por Severance
  • Helen Mirren por Tierra de mafiosos
  • Bella Ramsey por The Last of Us
  • Keri Russell por La diplomática
  • Rhea Seehorn por Pluribus

Mejor actor en serie de comedia o musical

  • Adam Brody por Nadie quiere esto
  • Steven Martin por Solo asesinatos en el edificio
  • Glen Powell por Chad Powers
  • Seth Rogen por The Studio
  • Martin Short por Solo asesinatos en el edificio
  • Jeremy Allen White por The Bear

Mejor actriz en serie de comedia o musical

  • Kristen Bell por Nadie quiere esto
  • Ayo Edebiri por The Bear
  • Selena Gomez por Solo asesinatos en el edificio
  • Natasha Lyonne por Poker Face
  • Jenna Ortega por Miércoles
  • Jean Smart por Hacks

Mejor actor de reparto en una serie

  • Owen Cooper por Adolescencia
  • Ashley Walters por Adolescencia
  • Billy Crudup por The Morning Show
  • Walton Goggins por The White Lotus
  • Jason Isaacs por The White Lotus
  • Trammel Tillman por Severance
Leslie Bibb en The White
Leslie Bibb en The White Lotus (HBO)

Mejor actriz de reparto en una serie

  • Carrie Coon por The White Lotus
  • Parker Posey por The White Lotus
  • Aimee Lou Wood por The White Lotus
  • Erin Doherty por Adolescencia
  • Hannah Eibinder por Hacks
  • Catherine O’Hara por The Studio

Mejor actor en miniserie, antología o película para televisión

  • Jacob Elordi por El camino estrecho
  • Paul Giamatti por Black Mirror
  • Stephen Graham por Adolescencia
  • Charlie Hunnam por Monstruo: La historia de Ed Gein
  • Jude Law por Black Rabbit
  • Matthew Rhys por La bestia en mí

Mejor actriz en miniserie, antología o película para televisión

  • Claire Danes por La bestia en mí
  • Rashida Jones por Black Mirror
  • Amanda Seyfried por El largo río de las almas
  • Sarah Snook por Su peor pesadilla
  • Michelle Williams por Dying for Sex
  • Robin Wright por La novia

