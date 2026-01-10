A qué hora son los Globos de Oro 2026 en España: todos los nominados y dónde ver la gala

Estrellas del cine y la televisión desfilarán por la alfombra roja en la 83ª edición de los Globos de Oro, celebrada en Los Ángeles.

Con la gala de los Critics Choice Awards, celebrada el pasado 4 de enero, ha arrancado oficialmente la temporada (internacional) de premios. El siguiente gran hito en el calendario son los Globos de Oro, considerados como la antesala de los Oscar —aunque el año pasado no vaticinaran la gran victoria de Anora en los premios otorgados por la Academia de Hollywood—.

Organizados por la Asociación de la Prensa Extranjera, estos galardones fundados en 1944 alcanzan su 83ª edición, que se celebrará la madrugada del 11 al 12 de enero en España. Como es habitual, la ceremonia tendrá lugar en el The Beverly Hilton, que acoge la gala de forma casi ininterrumpida desde 1961.

Al igual que en 2025, la presentadora será la cómica Nikki Glaser, encargada de conducir una noche en la que cine y televisión compartirán protagonismo. Desde la costa oeste de Estados Unidos, la ceremonia arrancará a las 17:00 horas, que en España serán a las 2:00 horas del domingo al lunes. Antes, eso sí, el público podrá seguir el tradicional desfile de estrellas por la alfombra roja, que suele comenzar alrededor de una hora antes. La gala tiene una duración aproximada de tres horas, por lo que concluirá en torno a las 5:00 de la mañana en horario peninsular.

Dónde ver los Globos de Oro 2026 en España

En España, la retransmisión correrá a cargo de Movistar Plus, que ofrecerá una cobertura completa del evento. La emisión comenzará a las 00:25 horas con un programa previo, sobre la 1:00 se dará paso a la alfombra roja y conectará con la gala en directo a las 2:00. Desde el plató de Madrid, Cristina Teva y María Gómez estarán acompañadas por Carlos Areces, Laia Portaceli, Alberto Rey y Álejandro G. Calvo para analizar la noche minuto a minuto.

Las películas y series favoritas

Una batalla tras otra, dirigida por Paul Thomas Anderson y protagonizada por Leonardo DiCaprio y Sean Penn, parte como la gran favorita con nueve nominaciones. Muy de cerca la siguen la noruega Valor sentimental, con ocho candidaturas, y Los pecadores, que opta a siete premios.

Entre las producciones destacadas figura también la española Sirat, de Oliver Laxe, que ha logrado dos nominaciones, Mejor película de habla no inglesa y Mejor banda sonora.

Tráiler de 'Sirat'

La televisión tampoco se queda atrás. La tercera temporada de The White Lotus lidera las nominaciones televisivas con seis opciones a estatuilla —aunque tres actrices comparten categoría—, seguida de Adolescencia, la serie creada por Stephen Graham, con cinco; y de Severance y Solo asesinatos en el edificio, ambas con cuatro.

Mejor película dramática

Frankenstein

Hamnet

Un simple accidente

El agente secreto

Valor sentimental

Los pecadores

Mejor película de comedia o musical

Blue Moon

Bugonia

Marty Supreme

No hay otra opción

Nouvelle Vague

Una batalla tras otra

Mejor dirección

Paul Thomas Anderson por Una batalla tras otra

Ryan Coogler por Los pecadores

Guillermo del Toro por Frankenstein

Jafar Panahi por Un simple accidente

Joachim Trier por Valor sentimental

Chloé Zhao por Hamnet

Mejor actor en película dramática

Joel Edgerton por Sueños de trenes

Oscar Isaac por Frankenstein

Dwayne Johnson por The Smashing Machine

Michael B. Jordan por Los pecadores

Wagner Moura por El agente secreto

Jeremy Allen White por Springsteen: Deliver Me From Nowhere

Mejor actriz en película dramática

Jesse Buckley por Hamnet

Jennifer Lawrence por Die My Love

Renate Reinsve por Valor sentimental

Julia Roberts por Caza de brujas

Tessa Thompson por Hedda

Eva Victor por Sorry, Baby

Mejor actor en película de comedia o musical

Timothée Chalamet por Marty Supreme

George Clooney por Jay Kelly

Leonardo DiCaprio por Una batalla tras otra

Ethan Hawke por Blue Moon

Lee Byung-Hun por No hay otra opción

Jesse Plemons por Bugonia

Mejor actriz en película de comedia o musical

Rose Byrne por Si pudiera, te daría una patada

Cynthia Erivo por Wicked: Parte II

Kate Hudson por Song Sung Blue

Chase Infiniti por Una batalla tras otra

Amanda Seyfried por The Testament of Ann Lee

Emma Stone por Bugonia

Mejor actor de reparto

Benicio del Toro por Una batalla tras otra

Jacob Elordi por Frankenstein

Paul Mescal por Hamnet

Sean Penn por Una batalla tras otra

Adam Sandler por Jay Kelly

Stellan Skarsgård por Valor sentimental

Imagen de 'Una batalla tras otra', de Paul Thomas Anderson y protagonizado por Leonardo DiCaprio. (WARNER BROS.)

Mejor actriz de reparto

Emily Blunt por The Smashing Machine

Elle Fanning por Valor sentimental

Ariana Grande por Wicked: Parte II

Inga Ibsdotter Lilleaas por Valor sentimental

Amy Madigan por Weapons

Teyana Taylor por Una batalla tras otra

Mejor guion

Chloé Zhao, Maggie O’Farrell por Hamnet

Ronald Bronstein, Josh Safdie por Marty Supreme

Jafar Panahi por Un simple accidente

Paul Thomas Anderson por Una batalla tras otra

Ryan Coogler por Los pecadores

Eskil Vogt, Joachim Trier por Valor sentimental

Mejor película de habla no inglesa

Un simple accidente (Francia)

No hay otra opción (Corea del Sur)

El agente secreto (Brasil)

Valor sentimental (Noruega)

Sirat (España)

Mejor banda sonora

Alexandre Desplat por Frankenstein

Ludwig Göransson por Los pecadores

Johnny Greenwood por Una batalla tras otra

Kangding Ray por Sirat

Max Richter por Hamnet

Hans Zimmer por F1

Mejor canción original

Dream as one , de Miley Cyrus, Simon Franglen, Mark Ronson y Andrew Wyatt por Avatar: Fuego y cenizas

Golden , de Ejae, Mark Sonnenblick, Ido, 24, Teddy por Las guerreras K-Pop

I Lied to You , de Raphael Saadiq, Ludwig Göransson por Los pecadores

No place like home , de Stephen Schwartz, por Wicked: Parte II

The girl in the bubble , de Stephen Schwartz por Wicked: Parte II

Train Dreams, de Nick Cave, Bryce Dessner por Sueños de trenes

Mejor película de animación

Arco

Guardianes de la noche: Kimetsu no Yaiba - La fortaleza infinita

Elio

Las guerreras K-Pop

Little Amélie

Zootrópolis 2

Mejor logro en taquilla

Avatar: Fuego y ceniza

F1: La película

Las guerreras K-Pop

Misión Imposible: Sentencia final

Los pecadores

Weapons

Wicked: Parte II

Zootrópolis 2

Mejor serie de drama

La diplomática

The Pitt

Pluribus

Severance

Slow Horses

The White Lotus

Mejor serie de comedia o musical

Colegio Abbott

The Bear

Hacks

Nadie quiere esto

Solo asesinatos en el edificio

The Studio

Mejor miniserie, antología o película para televisión

Adolescencia

Su peor pesadilla (All Her Fault)

La bestia en mí

Black Mirror

Dying for Sex

La novia

Mejor actor en serie de drama

Sterling Brown por Paradise

Diego Luna por Andor

Gary Oldman por Slow Horses

Mark Ruffalo por Task

Adam Scott por Severance

Noah Wyle por The Pitt

Mejor actriz en serie de drama

Kathy Bates por Matlock

Britt Lower por Severance

Helen Mirren por Tierra de mafiosos

Bella Ramsey por The Last of Us

Keri Russell por La diplomática

Rhea Seehorn por Pluribus

Mejor actor en serie de comedia o musical

Adam Brody por Nadie quiere esto

Steven Martin por Solo asesinatos en el edificio

Glen Powell por Chad Powers

Seth Rogen por The Studio

Martin Short por Solo asesinatos en el edificio

Jeremy Allen White por The Bear

Mejor actriz en serie de comedia o musical

Kristen Bell por Nadie quiere esto

Ayo Edebiri por The Bear

Selena Gomez por Solo asesinatos en el edificio

Natasha Lyonne por Poker Face

Jenna Ortega por Miércoles

Jean Smart por Hacks

Mejor actor de reparto en una serie

Owen Cooper por Adolescencia

Ashley Walters por Adolescencia

Billy Crudup por The Morning Show

Walton Goggins por The White Lotus

Jason Isaacs por The White Lotus

Trammel Tillman por Severance

Leslie Bibb en The White Lotus (HBO)

Mejor actriz de reparto en una serie

Carrie Coon por The White Lotus

Parker Posey por The White Lotus

Aimee Lou Wood por The White Lotus

Erin Doherty por Adolescencia

Hannah Eibinder por Hacks

Catherine O’Hara por The Studio

Mejor actor en miniserie, antología o película para televisión

Jacob Elordi por El camino estrecho

Paul Giamatti por Black Mirror

Stephen Graham por Adolescencia

Charlie Hunnam por Monstruo: La historia de Ed Gein

Jude Law por Black Rabbit

Matthew Rhys por La bestia en mí

Mejor actriz en miniserie, antología o película para televisión

Claire Danes por La bestia en mí

Rashida Jones por Black Mirror

Amanda Seyfried por El largo río de las almas

Sarah Snook por Su peor pesadilla

Michelle Williams por Dying for Sex

Robin Wright por La novia