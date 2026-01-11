Keith Haring, en una serie que promete retratar su corta vida y su legado urbano

Keith Haring (Foto: Twitter/pauregui)

La figura de Keith Haring, referente indiscutible del arte urbano de Nueva York en los años 80, estará en el centro de una serie biográfica que prepara Working Title Television para la pequeña pantalla.

Con apenas 31 años de vida, Haring dejó una huella profunda en la cultura visual contemporánea, y la producción buscará captar ese legado. El proyecto se basa en la biografía de 502 páginas Radiant: The Life and Line of Keith Haring, que escribió Brad Gooch, quien será productor ejecutivo, en colaboración con la Keith Haring Foundation y la productora británica.

El relato televisivo contará con la dirección de Andrew Haigh, reconocido cineasta británico, quien declaró a Deadline: “La obra de Haring, aunque profundamente personal, conecta con algo esencial en todos nosotros. Su trazo audaz definió una época y, sin embargo, su arte hoy conmueve tanto como en los años ochenta”.

Con apenas 31 años de vida, Haring dejó una huella profunda en la cultura visual contemporánea

Como énfasis de esa intensidad, Haigh mencionó el símbolo más conocido de Haring, su “Radiant Baby”: un bebé rodeado de líneas que, según el director, es reflejo de la capacidad del artista para “celebrar la vida aun ante la adversidad y la lucha”.

Uno de los aspectos más emotivos de la vida de Keith Haring salió a la luz en la biografía de Gooch: pocos días antes de su muerte por complicaciones relacionadas con el SIDA, el equipo de productos de Walt Disney Studios le hizo llegar una carta invitándole formalmente a trabajar en conjunto.

El objetivo era crear una colaboración titulada “Mickey Mouse visto a través de los ojos de Keith Haring”. Para Haring, que declaró en 1984 a Andy Warhol en Interview que “siempre quise trabajar para Walt Disney”, aquel ofrecimiento representaba la culminación de un sueño vital, frustrado por la fatalidad de su fallecimiento.

Una persona junto a la obra "Untitled", de Keith Haring (EFE/Quique García)

A pesar de no haberse concretado el anhelo original, años después Disney se asoció con la Keith Haring Foundation para lanzar en 2021 una línea de productos en homenaje al artista, como relojes Swatch, camisetas Uniqlo y carteras Coach adornadas con versiones de Mickey Mouse al estilo Haring.

Además de su influencia en la cultura popular, Haring destacó por su compromiso social como activista del SIDA en el tramo final de su existencia. Entre sus obras más explícitas figura Silence = Death (1989), donde reinterpretó el triángulo rosa invertido utilizado por los nazis para señalar a varones homosexuales durante la Segunda Guerra Mundial.

Esta imagen dialoga con los carteles del grupo ACT UP y con el lema “Fight AIDS Act Up” presente en varias piezas del artista, como el mural Ignorance = Fear / Silence = Death, que muestra tres figuras amarillas con “X” rosas y apela directamente a la denuncia de la epidemia.

Jean-Michel Basquiat

La Keith Haring Foundation continúa gestionando el acervo y difundiendo la obra de Haring, además de conceder ayudas a organizaciones no lucrativas dedicadas a personas con VIH/SIDA.

La vida de Haring no es el único relato de la escena neoyorquina de los 80 que llega a la ficción. Actualmente se filma Samo Lives, película biográfica sobre Jean-Michel Basquiat, amigo cercano del propio artista.