Polémica sobre la nacionalidad de Carlos Gardel: el daño de las verdades a media

"Mano a mano", interpretado por Carlos Gardel

Existen múltiples razones por las cuales una persona puede convertirse en fan o admiradora de una figura pública. En el caso de Carlos Gardel, esas razones se multiplican y atraviesan generaciones, contextos históricos y fronteras geográficas.

Para quienes compartieron su tiempo, Gardel fue la expresión máxima del éxito popular. En una época en la que Buenos Aires y Montevideo conformaban un verdadero crisol de razas, lenguas y culturas, no resulta difícil comprender por qué tantos hombres y mujeres se sintieron representados por su figura. Gardel encarnaba el triunfo posible, el ascenso social, la voz de un pueblo que se reconocía en él. En muchos casos, ese éxito fue vivido como propio, generando un sentido de pertenencia profunda: ser gardeliano era, también, celebrar una identidad compartida.

Las generaciones que siguieron heredaron ese sentimiento. Recibieron el recuerdo de la admiración y el cariño que el incomparable cantor había despertado en padres y abuelos. Gardel se convirtió así en un legado afectivo, transmitido de generación en generación, más allá de haberlo escuchado o no en vida.

Las nuevas generaciones, en cambio, se aproximan a Gardel desde otro lugar. Lejos ya de quienes vivieron su tiempo y se llevaron consigo el impacto directo de su voz y su carisma, estos nuevos admiradores descubren las razones de su grandeza no solo a través de interpretaciones que siguen resultando excepcionales, sino mediante el análisis de su vida y de su trayectoria. En ese recorrido encuentran un encanto intransferible, una esencia difícil de explicar, que los lleva a sentirse orgullosos de un artista que trascendió fronteras y que, más allá de cualquier discusión, los define como gardelianos.

El debate sobre el origen de Carlos Gardel se reavivó por un documento uruguayo de 1920

Sin embargo, junto a esta admiración genuina, también aparecen miradas marcadamente nacionalistas que, sin atender a los hechos ni a los contextos históricos, pretenden adjudicar o negar pertenencias de manera arbitraria. En estos casos, poco importa la investigación seria o el análisis documental: lo único relevante parece ser la apropiación simbólica del personaje, utilizando cualquier argumento disponible.

En los últimos días, esta discusión volvió a ocupar espacio mediático a partir de la aparición de un documento del Consulado uruguayo en la Argentina, fechado en 1920, en el que Carlos Gardel habría declarado ser de origen uruguayo. La noticia fue presentada de manera maliciosa, solo con la intención de un golpe de espasmo informativo, sin el debido análisis ni investigación contextual, desconociendo los hechos concretos que llevaron a Gardel a atravesar esa situación.

Es fundamental comprender que si bien el documento es original, no puede analizarse de forma aislada. Carlos Gardel se vio, en determinado momento de su vida, forzado a resolver por complicaciones vinculadas a su documentación original. Las razones de esa decisión responden a circunstancias legales, migratorias, personales de complejas circunstancias, propias de una época en la que los controles de identidad distaban mucho de los actuales.

Explicar en profundidad los motivos que lo llevaron a declarar un origen distinto requeriría varias páginas y un abordaje riguroso. No obstante, basta con remitirse a los trabajos de investigadores serios que, a lo largo de décadas, han estudiado su vida con profundidad y método. El periodista investigador Avlis por ejemplo, ya había hablado sobre los documento de identidad, en la década del 60, con el análisis correspondiente, sobre el cual uno puede o no coincidir, pero se trata de una investigación exhaustiva, lejos de cualquier improvisación o lectura superficial. Ignorar ese corpus de estudio es, cuanto menos, una falta de respeto hacia la historia y hacia la verdad documental.

La polémica en torno al origen de Gardel demuestra la importancia del rigor histórico

Lamentablemente, vivimos tiempos en los que la simplificación y la falta de rigor parecen celebrarse. Basta con que alguien afirme algo sin sustento para que ese hecho comience a circular como una verdad revelada. Frente a esto, resulta indispensable reivindicar la investigación seria, el análisis contextual y el respeto por la complejidad histórica.

Carlos Gardel no necesita ser reducido a una discusión binaria sobre su origen. Su verdadera identidad se construye en su obra, en su legado y en la huella cultural que dejó y que sigue viva en millones de personas en todo el mundo. Esa es la única certeza que permanece inalterable, más allá de documentos aislados o titulares circunstanciales. Todos estos actos espasmódicos nos permiten medir el tipo de sociedad en la que estamos viviendo y nos invitan a preguntarnos si es realmente la sociedad en la que queremos vivir, aunque ese cuestionamiento exija el esfuerzo de pensar, reflexionar y actuar en consecuencia.

Para cerrar este tema, nadie puede dudar del profundo sentir de Carlos Gardel por Buenos Aires, Montevideo, París y Nueva York, ni desconocer que si hoy seguimos hablando de él no por quién fue su padre ni por el país en el que fue engendrado. Nadie elige dónde nacer ni quiénes serán sus padres; en cambio, sí elige dónde vivir a que comunidad pertenecer, y quién lo cría, lo educa y lo ama como su familia.

La Fundación no se arroga la posesión de la verdad absoluta. Sin embargo, en su carácter de albacea legal del artista y como depositaria de la mayor colección de documentación existente de y sobre Carlos Gardel, es hoy la única institución legitimada para oficializar y validar este tipo de investigaciones.

En ese marco, rechazamos y desconocemos las afirmaciones de quienes, amparados en un supuesto rol de investigadores, actúan movidos por intereses personales. Estas intervenciones, carentes de rigor histórico y metodológico, no solo desinforman, sino que atentan contra la imagen, la obra y la historia de Carlos Gardel.

*Presidente de la Fundación Internacional Carlos Gardel