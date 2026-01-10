Cultura

El reemplazo de los vitrales originales en Notre Dame despierta polémica en París

La iniciativa de recreaciones modernas en la emblemática catedral francesa enfrenta a figuras artísticas, historiadores y artesanos en un proceso abierto a la controversia

La exposición de Claire Tabouret
La exposición de Claire Tabouret en el Grand Palais desencadena un intenso debate sobre los nuevos vitrales propuestos para Notre Dame - (Turismo Tarn).

La exhibición de los seis nuevos diseños para los vitrales de Notre Dame, creados por la artista francesa Claire Tabouret, generó polémica en París y reavivó el debate sobre la intervención contemporánea en monumentos históricos.

Las maquetas a escala real, con siete metros de alto por cuatro de ancho, permanecen expuestas hasta el 15 de marzo de 2026, en el extremo suroeste del Grand Palais, donde el público asciende por tres niveles de escaleras circulares hasta encontrarse frente a estos bocetos monumentales que podrían modificar la imagen de uno de los principales íconos arquitectónicos de la capital francesa.

La muestra provocó un intenso debate, ya que la propuesta contempla la sustitución de las vidrieras originales del siglo XIX, obra de Eugène Viollet-le-Duc y Jean-Baptiste Lassus, que sobrevivieron al incendio de 2019. Estos vitrales, considerados parte integral del patrimonio histórico de Notre Dame, no sufrieron daños durante el siniestro, lo que alimenta la controversia sobre la pertinencia de su reemplazo.

Los bocetos monumentales de Tabouret
Los bocetos monumentales de Tabouret representan una posible transformación en la imagen de la catedral más emblemática de París - (AFP)

Especialistas, arquitectos e historiadores del arte manifestaron su rechazo, y argumentaron que la intervención desafía los criterios de conservación establecidos y podría sentar un precedente delicado para futuras restauraciones en monumentos de valor universal.

Seleccionada entre más de cien artistas, Tabouret trabajó en colaboración con los maestros vidrieros del Atelier Simon-Marq, un taller con dos siglos de historia, reconocido por su excelencia y por colaborar con figuras del arte como Joan Miró y Raoul Dufy. La artista, de 44 años y residente en Los Ángeles, se define como pintora figurativa, aunque en este proyecto explora una paleta y una narrativa visual que fusiona lo humano con lo natural.

En sus bocetos alternan grupos de figuras y paisajes animados, como mares agitados y árboles inclinados por el viento, para construir una secuencia inspirada en la narración de la Pentecostés. “No soy religiosa, pero es una historia sobre comunidad y celebración”, explicó Tabouret.

A pesar de la polémica, la autora defiende la conexión con la historia de la catedral a través de referencias ornamentales directas a Viollet-le-Duc. Los motivos geométricos que Tabouret integra en el fondo de sus escenas remiten visualmente a los vitrales históricos, y refuerzan un lazo simbólico entre pasado y presente.

Críticos y especialistas en patrimonio
Críticos y especialistas en patrimonio se oponen al reemplazo de las vidrieras originales del siglo XIX que sobrevivieron al incendio de 2019 en Notre Dame - (REUTERS)

El uso de colores intensos —rojos, verdes y azules—, característicos tanto de su obra personal como del arte sacro, subraya la continuidad con la tradición religiosa. El cuidado en la elaboración de los vitrales, en colaboración con los expertos del Atelier Simon-Marq, evidencia la intención de respetar la dimensión patrimonial de Notre Dame mientras se propone una mirada contemporánea.

La exposición titulada “Claire Tabouret: In a Single Breath” permite al público observar de cerca los resultados de esta colaboración artística y técnica, antes de que el proyecto reciba la aprobación definitiva para instalarse en la catedral.

Según The Art Newspaper, este tipo de intervención se inscribe en una larga tradición de encargos artísticos en monumentos históricos de París, en los que la innovación genera controversia y abre discusiones públicas sobre los límites de la restauración y la creación contemporánea.

El debate se intensificó en los últimos años, especialmente tras el incendio de 2019, que dejó a Notre Dame en el centro del interés internacional. Mientras algunos defienden la necesidad de preservar cada elemento original, otros consideran que la reconstrucción representa una oportunidad para renovar el diálogo entre el patrimonio y el arte actual.

La propuesta fusiona una narrativa
La propuesta fusiona una narrativa visual que une figuras humanas y paisajes naturales, inspirada en la historia de la Pentecostés - (Sarah Meyssonnier/Pool Foto via AP)

En este contexto, la propuesta de Tabouret despierta opiniones encontradas, pero también expone la vitalidad del debate cultural en Francia. “Integro referencias al pasado en la ornamentación de cada escena”, afirmó Tabouret, quien insiste en que su trabajo busca tender puentes más que romper con la tradición.

La colaboración con el Atelier Simon-Marq aporta rigor en la técnica y asegura la calidad de los vitrales, y resalta la importancia de la artesanía en la creación contemporánea. De acuerdo con The Art Newspaper, el proyecto vuelve a poner sobre la mesa la discusión sobre el rol del arte en los espacios emblemáticos, y muestra que la tensión entre conservación e innovación permanece vigente.

La participación de Tabouret en este proceso representa su integración en una tradición dinámica de diálogo cultural y artístico, que sigue definiendo el presente y el futuro del patrimonio parisino. La tensión entre conservación e innovación queda expuesta en cada uno de los diseños, y convierte a esta exposición en un punto de inflexión en la discusión artística de París. Así, a pesar de la controversia, el Grand Palais se transforma en escenario de un debate abierto sobre la identidad y la evolución de Notre Dame en el siglo XXI.

