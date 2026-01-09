Cultura

Cómo se escribe según la RAE: un descuento del 10 %, no un descuento del −10 %

Escribir bien no es una tarea sencilla, requiere de práctica y de conocer las estructuras de la lengua

Guardar
Conoce las recomendaciones que hace
Conoce las recomendaciones que hace la Fundéu RAE para mejorar la escritura. (Infobae/Jovani Pérez)

En un mundo regido por la inmediatez parecería que la ortografía ha dejado de tener importancia, sin embargo, el escribir textos con coherencia y sin erratas siempre será benéfico en todos los ámbitos.

En lo laboral, el escribir de forma correcta deja ver a los demás las habilidades y conocimientos que se poseen; además, ayuda a construir una imagen óptima a través de la cual puedes parecer más serio y confiable. El tener errores de ortografía y sintaxis pueden, por el contrario, dar un pensamiento negativo que te haría parecer descuidado o poco preparado.

Por otro lado, el tener la capacidad de hacer un texto bien redactado habla también de la personalidad, al mostrar interés por siempre construir un buen puente de comunicación con los interlocutores.

Aunque escribir bien no es una tarea sencilla, requiere de mucha práctica y de conocer las estructuras de la lengua, por lo que leer puede ser un gran apoyo para la riqueza del léxico.

En este sentido, la Real Academia Española (RAE) se ha convertido en la institución más relevante para la regularización lingüística, a través de la promulgación de normas para fomentar la unidad idiomática del mundo hispanohablante.

La Fundación del Español Urgente (Fundéu), una institución sin ánimo de lucro que tiene como objetivo el impulsar el buen uso del español en los medios de comunicación, se ha aliado con la RAE y emite en su página web y de manera constante diversos tips para que los ciudadanos puedan resolver sus dudas sobre cómo se escribe correctamente cierta palabra, cómo se usa una expresión o tips de temáticas varias.

Uso correcto

En las expresiones que contienen un término con significado negativo ( perder , disminuir , caída …), lo indicado es usar cifras positivas, no cifras negativas: un descuento del 10 % , no un descuento del −10 % .

En los medios de comunicación se pueden encontrar ejemplos como estos: «Tiene un descuento del −41 % », «El precio del alquiler cae un −4,8 % en el tercer trimestre» o «El tráfico de mercancías en los puertos de la UE disminuyó un −6,5 % ».

En este tipo de casos, el signo − (menos) resulta innecesario, pues en palabras como decrecer , disminuir , bajar o descuento ya está implícito el carácter negativo de las cifras a que se refieren.

Así, en los ejemplos anteriores lo adecuado habría sido escribir «Tiene un descuento del 41 % », «El precio del alquiler cae un 4,8 % en el tercer trimestre» y «El tráfico de mercancías en los puertos de la UE disminuyó un 6,5 % ».

¿Qué es la RAE?

La RAE vela por el
La RAE vela por el idioma español. (RAE)

Fundada en Madrid en 1713 por iniciativa del octavo marqués de Villena, Juan Manuel Fernández Pacheco y Zúñiga, la RAE es la institución que busca preservar el buen uso y la unidad de una lengua en permanente evolución y expansión.

Sus más recientes estatutos (actualizados en 1993), establecen que la función principal de la Real Academia es “velar por que la lengua española, en su continua adaptación a las necesidades de los hablantes, no quiebre su esencial unidad”.

Este compromiso se ha plasmado en la denominada política lingüística panhispánica, compartida con las otras 22 corporaciones que forman parte de la Asociación de Academias de la Lengua Española (ASALE), creada en México en 1951.

Actualmente, la institución está constituida por 46 académicos, entre ellos el director y los demás cargos de la Junta de Gobierno, elegidos para mandatos temporales.

Una de las críticas que se le han hecho a la RAE es su negativa a reconocer palabras o expresiones que han surgido entre las generaciones más jóvenes, sobre todo a raíz de la aparición de las redes sociales. Una de las polémicas más recientes es el reconocimiento del lenguaje inclusivo.

Sin embargo, en el 2020 optó por lanzar el Observatorio de Palabras, un repositorio digital que ofrece información sobre palabras o acepciones de palabras y expresiones que no aparecen en el Diccionario de la Lengua Española (DLE), pero que han generado dudas en cuanto a su uso, tales como neologismos, extranjerismos, tecnicismos, regionalismos, entre otros.

La información contenida en el Observatorio es provisional al no estar contemplada en las obras académicas, por lo que puede verse modificada y cambiar con el paso del tiempo, pero ello no implica que se acepte su uso.

Temas Relacionados

OrtografíaReal Academia EspañolaRAEFundación Español UrgenteCómo se escribeNoticias

Últimas Noticias

Vuelve un disco histórico de León Gieco, con la versión original de una canción convertida en himno mundial de la paz

La reedición de “4° LP”, parte de la serie que impulsa el Instituto de la Música, permite apreciar la primera grabación de “Solo le pido a Dios” y refleja un momento de quiebre en la obra del cantautor santafesino

Vuelve un disco histórico de

Qué leer esta semana: los libros de “El tiempo de las moscas”, el cansancio con el que vivimos y Ricardo Lorenzetti

Propuestas para disfrutar, reflexionar y aprender. En formato digital, para mayor comodidad y aprovechar el precio. Y un bonus track gratuito

Qué leer esta semana: los

La verdadera historia del humilde oficinista que intentó acabar con la K.G.B.

En su fascinante “El espía en el archivo”, el periodista y escritor británico Gordon Corera narra la historia de un héroe improbable incrustado en el corazón de la policía secreta soviética

La verdadera historia del humilde

Guía de Arte y Cultura: semana del 9 al 16 de enero de 2026

Una agenda completa con variadas propuestas: música, teatro, cine, ferias, muestras y cursos que componen un programa de imperdibles

Guía de Arte y Cultura:

Fiesta sinfónica en Chascomús: 450 jóvenes músicos de todo el país en la nueva edición del Festival SOIJAr

La programación del festival se desarrollará desde el 29 al 31 de enero, incluyendo presentaciones musicales temáticas y tributos a importantes figuras del folclore y la música argentina

Fiesta sinfónica en Chascomús: 450
DEPORTES
River Plate quiere romper el

River Plate quiere romper el mercado de pases y va a la carga por una vieja debilidad de Marcelo Gallardo

Lo que no se vio de la tensa discusión entre Simeone y Vinícius: la áspera intervención de Xabi Alonso

Las confesiones de Stéphane Peterhansel, el más ganador en la historia del Rally Dakar, tras su ausencia en 2025: “No extrañé la carrera”

La historia de amor entre Morena Beltrán y Lucas Blondel: los “prejuicios” a vencer, la mirada del plantel de Boca y la frase que anticipó el matrimonio

Conmoción en el fútbol argentino: un arquero sufrió un paro cardíaco en pleno entrenamiento

TELESHOW
El Teto Medina contó que

El Teto Medina contó que le diagnosticaron cáncer de Colon: “Haciéndole caso a los médicos”

Barbie Vélez, en familia en Carlos Paz: “Trabajar con mi mamá me da un plus enorme”

Entre el mar y los afectos: el verano de Amalia Granata en Punta del Este

Así fue el tenso cara a cara de Maru Botana y Yanina Latorre en MasterChef Celebrity: “Espero que seas objetiva”

Las fotos de Morena, la hija de Pablo Echarri y Nancy Dupláa, en la playa: “Costa argentina, te amo”

INFOBAE AMÉRICA

Los países de la Unión

Los países de la Unión Europea aprobaron el acuerdo con el Mercosur

Maldonado es de las zonas más afectadas por la sequía: Orsi se reunió con el intendente Abella por medidas

Bebés y realidad extendida: cómo aprenden nuevas palabras sin un adulto presente

Cambios hormonales: cómo la transición a la menopausia impacta en el ánimo

Irán enfrenta una nueva jornada de protestas en medio de un corte de Internet desde la noche del jueves