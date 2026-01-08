Un ciclo veraniego promete lo mejor del jazz, blues y soul en Mar del Plata

Christie Dashiell, Javier Malosetti, Benny Green y Luis Salinas, en la programación de BajoTierra en Mar del Plata

El club BajoTierra, ubicado en el subsuelo de Torres de Manantiales en Mar del Plata, inició la temporada musical de verano con una programación que promete situar a la ciudad entre los polos más destacados del jazz en toda la Argentina. Bajo la curaduría artística de Bebop Club Buenos Aires, el ciclo reunirá durante enero y febrero a figuras de renombre internacional junto a referentes de la escena argentina, consolidando la apuesta de ofrecer un espacio permanente de alta calidad para los amantes del género, según destacó José Sanmartino, director de Torres de Manantiales y responsable del club.

El sitio fue inaugurado hace solo un año como resultado de la búsqueda de un espacio a la altura del desarrollo local de festivales y del entusiasmo creciente por el jazz. Sanmartino explicó: “Se nos ocurrió porque somos una familia de melómanos, muy metida en la música, que últimamente hemos ido virando cada vez más profundamente hacia el jazz y un lugar de encuentro para nosotros ha sido vivo el club Bebop, en Buenos Aires, y a partir de ahí pensamos tener nuestro propio lugar en Mar del Plata, donde faltaba un espacio de este tipo”.

La cantante de jazz Christie Dashiell

La propuesta del verano 2026 combina la cercanía con los artistas, un sonido cuidado y un ambiente íntimo con servicio de coctelería y gastronomía, diseñados para una experiencia plena de música en vivo. El club busca ser más que un punto de encuentro: aspira a fortalecer la vida cultural marplatense integrando las visitas internacionales con lo más destacado de la música nacional.

Tras el comienzo del ciclo con el pianista Adrián Iaies, este jueves, a las 21, tendrá lugar el segundo show de la cantante de jazz Christie Dashiell, dos veces nominada al Grammy. Será acompañada por un sexteto local encabezado por el trompetista Mariano Loiácono. Dashiell es reconocida por su virtuosismo vocal y su capacidad para fusionar técnica y emoción. Nacida en Washington y formada en la Manhattan School of Music, ejerce también como directora del programa de jazz vocal en la Howard University. Entre sus logros recientes, se destaca su nominación al Grammy en 2025 por el álbum We Insist 2025! junto a la baterista Terri Lyne Carrington.

El cuarteto ECM, con Ramiro Flores, Juan Canosa, Javier Malosetti y Sergio Verdinelli

En el mismo escenario, el pianista neoyorquino Benny Green, uno de los nombres ineludibles del jazz desde los 80, se presentará el viernes 6 y sábado 7 de febrero a las 21. Este músico, discípulo de Walter Bishop e integrante de agrupaciones célebres como los Jazz Messengers y el trío de Ray Brown, cuenta con una discografía que refleja el legado de figuras como Oscar Peterson, quien, además, apadrinó su carrera. Antes de cumplir los 16 años, Green ya actuaba junto a músicos como la cantante Fay Carroll. Fue ganador del Glen Gould International Protege Price en 1993 y ha compartido escenario con Eddie Henderson, Bobby Watson, Betty Carter y Diana Krall.

Otra presencia destacada será la de Crystal Thomas, en dos shows que brindará el 13 y 14 de febrero, a las 21. Ganadora del Living Blues Award 2020, considerada una de las grandes voces del blues y gospel de Chicago. Thomas combina potencia emocional con solidez técnica, manifestando una autenticidad forjada entre la música espiritual y el blues más visceral, según se anticipa. Su álbum Now Dig This (2021) incluye colaboraciones de músicos como Lucky Peterson y Chuck Rainey, con el que afianzó su reputación internacional.

El pianista de jazz Benny Green

El cartel internacional se completa con el regreso del Cuarteto Oriental, integrado por los uruguayos Hugo Fattoruso, Daniel Maza, Leo Amuedo y Fabián Miodownik, que se presentará el 20 y 21 de febrero, a las 21. Fattoruso, uno de los adalides de la música rioplatense, lideró agrupaciones como Los Shakers y Opa, además de mantener una influyente carrera solista. Daniel Maza, radicado en Argentina desde los 80, se distingue por fusionar jazz, candombe y funk y ha trabajado con artistas como Mercedes Sosa y Celia Cruz. Leo Amuedo, guitarrista de proyección global, suma cinco premios Grammy y acompañó a artistas como Stevie Wonder y Barbra Streisand. Completa la formación el baterista Miodownik, miembro de proyecto de jazz de la región.

La escena argentina estará representada en el ciclo de BajoTierra por el guitarrista Luis Salinas, cuyo estilo cruza jazz, folklore, tango y blues, y quien ofrecerá cuatro conciertos (23, 24, 27 y 28 de enero, a las 21 y 23) junto a Juan Salinas, Javier Lozano y Fran Maggio.

El guitarrista Luis Salinas estará en BajoTierra junto a su hijo Juan

Además, se presentará el cuarteto ECM, integrado por Ramiro Flores, Juan Canosa, Javier Malosetti y Sergio Verdinelli, en una propuesta experimental basada en la interacción entre vientos y percusión y sin instrumentos armónicos tradicionales. Será el 9 y 10 de enero, a las 21 y 23, y el 11 de enero, a las 20. Malosetti, ganador del Premio Estrella de Mar 2025, encabeza este proyecto que explora los límites expresivos del jazz.

La programación incluye a las Bourbon Sweethearts, trío femenino argentino integrado por Cecilia Bosso en contrabajo y voz; Mel Muñiz en guitarra tenor y voz y Agustina Ferro en trombón y voz, que celebran sus 10 años de trayectoria y presentarán su nuevo disco New, Old, Borrowed & Blues, en dos conciertos que tendrán lugar el 15 y 16 de enero, a las 21.

También se presentará Sol Feige, cantante argentina de soul, quien protagonizará dos shows: el 30 de enero, a las 21, un tributo a Amy Winehouse, y el 31 de enero, a las 21, un recorrido por clásicos del soul, funk y R&B, junto al pianista estadounidense Russell Kranes.

Los Funky Torinos, al rescate de la música de Willy Crook (Foto: gentileza Adriana Mateo)

Por su parte, el 17 y 18 de enero, a las 21, será el turno de los Funky Torinos en un concierto llamado “Celebrando la música de Willy Crook”, que rescatará todo el groove del fallecido guitarrista argentino a cargo de la banda que lo acompañó durante años: Patán Vidal, Juan Valentino, Timoty Cid, Miguel Talarita, Hubert Reyes y Nacho Porqueres, con Barby Blues como invitada.

El guitarrista Juan Salinas también tendrá su concierto propio el 25 de febrero, a las 20, con un repertorio de funk, blues, soul, jazz, rock y baladas que le permitirá mostrar desarrollo como compositor y multiinstrumentista a sus 26 años, y su capacidad para compartir escenario con figuras como Alejandro Sanz y Scott Henderson.

Hugo Fattoruso se presentará en BajoTierrra con el Cuarteto Oriental

Entre las propuestas “didácticas” de BajoTierra, Darío Jalfin (conocido como el Dr. Música) estará a cargo el 21 de enero, a las 21, de una noche dedicada a desentrañar las canciones de Charly García, con un espectáculo interactivo que promete un acercamiento lúdico a la obra del legendario músico argentino.

Las entradas para BajoTierra están disponibles en el sitio web www.bajotierra.com.ar, a través de Passline, y en la boletería presencial de Torres de Manantiales.