Cultura

Las duras advertencias que había hecho Vargas Llosa: “Es casi imposible que Venezuela recupere la democracia de manera pacífica”

El Premio Nobel peruano habló contra el populismo y la ambición de Nicolás Maduro. Señaló las torturas, los encarcelamientos y el poder del narcotráfico

Guardar
Mario Vargas Lloa venía explicando
Mario Vargas Lloa venía explicando por qué Maduro no podía seguir.

“Es casi imposible que Venezuela recupere la democracia de manera pacífica”, dijo el escritor peruano Mario Vargas Llosa en 2017. "¿Alguien cree a Maduro capaz de dejarse derrotar en las urnas?“, se preguntaba con amargura.

book img

Los Vientos

Gratis

Descargar
book img

La ciudad y los perros

$9,99 USD

Comprar
book img

Conversación en La Catedral

$7,99 USD

Comprar
book img

La Fiesta del Chivo

$7,99 USD

Comprar
book img

Travesuras de la niña mala

$5,99 USD

Comprar
book img

La tía Julia y el escribidor

$7,99 USD

Comprar
book img

La orgía perpetua

$19,99 USD

Comprar
book img

El barco de los niños

$9,99 USD

Comprar
book img

Los cachorros

$5,99 USD

Comprar
book img

La tía Julia y el escribidor

$23,99 USD

Comprar
book img

La llamada de la tribu

$16,99 USD

Comprar
book img

Medio siglo con Borges

$9,99 USD

Comprar
book img

Mi primer Mario Vargas Llosa. Fonchito y la luna

$6,99 USD

Comprar
book img

El reverso de la utopía: América Latina y Oriente Medio (Obra periodística Vargas Llosa III)

$13,99 USD

Comprar
book img

El país de las mil caras: Escritos sobre el Perú (Obra periodística Vargas Llosa II)

$13,99 USD

Comprar
book img

Los jefes / Los cachorros

$18,99 USD

Comprar
book img

Conversación en Princeton con Rubén Gallo

$7,99 USD

Comprar
book img

El pez en el agua

$10,99 USD

Comprar
book img

La civilización del espectáculo

$8,99 USD

Comprar
book img

Cartas a un joven novelista

$12,99 USD

Comprar
book img

Historia de Mayta

$18,99 USD

Comprar

El autor -un referente del liberalismo latinoamericano- murió en abril de 2025, pero su visión sobre la crisis venezolana continúa vigente. Años antes de su fallecimiento, el Nobel de Literatura denunció que el populismo, la corrupción, la represión militar, el fracaso económico y la indiferencia internacional habían arruinado a Venezuela. En ese momento, el escritor advirtió que el final del régimen de Nicolás Maduro podía estar cerca, aunque difícilmente sería pacífico.

“Venezuela es el ejemplo trágico de lo que ocurre cuando la demagogia estatista toma el poder y destierra la sensatez”, sostuvo Vargas Llosa. “La democracia es la civilización, lo racional frente a la locura y la barbarie”, recalcó el novelista, convencido de que en el país caribeño prevaleció la irracionalidad política y un modelo que, a su juicio, condujo al colapso. “Nadie puede ver en Venezuela la representación de una izquierda, es un país al que se lo llevó a la ruina”.

Mario Vargas Llosa, una mirada
Mario Vargas Llosa, una mirada aguda que hizo diagnósticos certeros.

Para el escritor, uno de los elementos clave del sostenimiento del régimen chavista fue la militarización de la economía y el control de mercados ilegales. “El Ejército venezolano tiene el control del narcotráfico, la única industria que funciona en el país”, afirmó. “La única explicación para que el régimen siga en pie es que hay un Ejército comprado, con su jerarquía enriquecida y protegida”, agregó el autor, vinculando así el deterioro de la economía formal al auge de las redes ilícitas.

Vargas Llosa remarcó cómo el chavismo ha perpetuado su poder: “No solamente está ahora matando, encarcelando, con una política económica que llevó a un país rico a la miseria y el hambre… Es responsable de que no haya medicinas, de que la gente viva en el desamparo”. Planteó la pregunta sobre cómo un gobierno tan impopular se mantenía: “La única explicación es un Ejército que tiene el control del narcotráfico”. El Nobel estimó que el fin era inminente. “Pero es imposible que ese Gobierno se sostenga”, advirtió.

Marcha en Venezuela cuando, tras
Marcha en Venezuela cuando, tras la caída de Maduro, se confirmó a Delcy Rodríguez como al persona a cargo del país.

Sobre la posibilidad de una transición pacífica, el autor mostró escepticismo. “Es casi imposible que Venezuela recupere la democracia de manera pacífica”, señaló. Para él, solo una fractura interna del régimen podía abrir el camino de vuelta al orden democrático. “¿Alguien cree a Maduro capaz de dejarse derrotar en las urnas?”, preguntó, aludiendo a recientes episodios donde, a su entender, los procesos electorales fueron manipulados o desvirtuados por la dictadura. “El gran enemigo de la libertad es el populismo; la demagogia estatista ha destruido económica y socialmente a Venezuela como ningún otro país en América Latina”.

La comunidad internacional y los organismos regionales tampoco escaparon a su crítica. A juicio de Vargas Llosa, la respuesta global fue mediocre o cómplice. “Ojalá los Gobiernos democráticos de América Latina contribuyeran a acelerar el final”, reclamó. Cuestionó directamente a los organismos multilaterales: “La OEA es inútil, una institución apolillada en la que figura defender la legalidad y la libertad, pero cuya inacción solo ha contribuido a la desgracia venezolana”. Para Naciones Unidas, su veredicto fue igualmente duro: “Vergüenza que Venezuela ocupe un asiento en el Consejo de Derechos Humanos; eso solo refleja la ignorancia o la indiferencia de muchos en relación con los problemas graves de la región”.

book img

La trivialidad del mal

$4,99 USD

Comprar
book img

Venezuela: memorias de un futuro perdido.

$10,68 USD

Comprar
book img

Días salvajes

$5,99 USD

Comprar
book img

SOS Venezuela

$5,99 USD

Comprar
book img

17 minutos

$9,99 USD

Comprar
book img

Constitución de Venezuela de 1961

$0,99 USD

Comprar
book img

Maria Corina Machado: La libertadora de Venezuela

Gratis

Descargar
book img

Patria o muerte

$3,99 USD

Comprar
book img

El ocaso del chavismo

$9,99 USD

Comprar
book img

El engaño del "Progresismo"

$14,99 USD

Comprar
book img

Caracas

$8,99 USD

Comprar
book img

La economía del caos

$4,99 USD

Comprar
book img

Conexión Caracas-Moncloa

$7,99 USD

Comprar

Respecto al origen y la consolidación del chavismo, Vargas Llosa fue contundente: “Los venezolanos no supieron votar, eligieron mal a Chávez, y con el tiempo han reconocido, con amargura, cómo el país se empobreció”. Subrayó la importancia de la unidad opositora ante un régimen que aprovechó las divisiones. “Todas las divisiones internas solo favorecen la dictadura de Maduro. Hay que anteponer la libertad a las diferencias; ya vendrán después los matices”. Recordó la lección que dejan los comicios: “Las elecciones en Venezuela demuestran que los pueblos pueden equivocarse y retroceder. Pero también pueden rectificar”.

En sus análisis, Vargas Llosa recurrió a la comparación con el modelo cubano para resaltar diferencias y similitudes. “Venezuela no ha llegado al extremo de Cuba porque todavía existen trincheras de la libertad”. Valoró el papel de la sociedad civil y las movilizaciones populares, a pesar del cierre de medios independientes y una censura creciente. “Globovisión, el último canal independiente, fue sometido a tal acoso que debió venderse. El control de la radio y la prensa es casi absoluto. Los venezolanos, aunque viven en la oscuridad informativa, sufren en carne propia el desastre provocado por el intervencionismo estatal, la nacionalización, la represión y la corrupción”.

“La gran movilización popular es para que algún día haya elecciones auténticas y no simples rituales como los de la ex Unión Soviética o Cuba”, advirtió, subrayando la importancia de mantener espacios de resistencia incluso bajo un régimen cada vez más vertical. “Gracias a la oposición venezolana, Venezuela no se ha convertido en una segunda Cuba”. Y dejó un mensaje que trasciende la región: “Como la peste, el populismo se puede expandir. La utopía estatista es expansiva”.

Pese a todo, conservó cierto optimismo sobre el rumbo regional. “América Latina va saliendo”, sostuvo Vargas Llosa. “Hoy hay más razones para el optimismo que cuando yo era joven. Los pueblos suelen ser mejores que sus gobiernos. Ahí están los venezolanos, arriesgando la vida para que no desaparezcan los últimos resquicios de libertad”.

La convicción definitiva del escritor estuvo marcada no por el pesimismo, sino por la confianza en la resistencia: la lucha de la sociedad venezolana alguna vez abrirá el camino hacia una nueva etapa.

Temas Relacionados

Mario Vargas LlosaCrisis venezolanaNicolás MaduroPopulismoAmérica LatinaBajalibrosVenezuela

Últimas Noticias

Cómo se escribe: sorprender, uso de los pronombres

La forma en la que una persona escribe puede decir mucho de su personalidad y preparación

Cómo se escribe: sorprender, uso

“Nouvelle Vague”, de Richard Linklater: todas las referencias explicadas

La película sobre la realización del clásico de la Nueva Ola francesa de Jean-Luc Godard “Sin aliento” está repleta de nombres que han desempeñado un papel fundamental en la historia del cine

“Nouvelle Vague”, de Richard Linklater:

La revolución poética de Goma, una editorial de libros inusuales

La originalidad y el diseño experimental son la marca de la editorial de María Antonia Maito Rodríguez, que propone experiencias de lectura inusuales y conquista a lectores curiosos y exigentes

La revolución poética de Goma,

El sorprendente pasado indio que cambió la forma en que hoy vivimos

Una mirada reveladora muestra cómo los inventos, creencias y descubrimientos de esa antigua civilización siguen influyendo en la tecnología, la cultura y la vida cotidiana del mundo actual

El sorprendente pasado indio que

Del estrés al envejecimiento: las respuestas que hoy la ciencia le da a la vida, en las grandes entrevistas de Infobae

Durante 2025, Infobae conversó con las mentes más destacadas del campo de la salud y la investigación. “El año del futuro” las ofrece reunidas, en un libro digital gratuito

Del estrés al envejecimiento: las
DEPORTES
El dilema de Gallardo con

El dilema de Gallardo con el arco de River Plate tras la lesión de Armani y la salida de Ledesma

Otro tenso cruce entre Vinicius y Xabi Alonso: reproches y silbidos en el Bernabéu tras el triunfo del Real Madrid

Las dos figuras de la selección argentina que están en una “lista de deseos” del Real Madrid para después del Mundial

El día en que nadie vio el fuego: cómo un accidente en boxes cambió la historia del automovilismo

La cláusula secreta en el contrato de Michael Jordan que marcó un antes y un después en la historia de la NBA

TELESHOW
Juana Viale y su espíritu

Juana Viale y su espíritu aventurero no se detienen: “El mundo está para ser descubierto”

Quién fue el primer eliminado de 2026 en MasterChef Celebrity Argentina

Fátima Florez, abierta al amor en Mar del Plata: “Disfruto el contacto cara a cara”

Zulema Yoma y Zulemita Menem disfrutan sus vacaciones familiares en Punta del Este: todas las fotos

Crecen los rumores que indican que Ciro Martínez estaría en pareja con Luli Bass, su compañera en Los Piojos

INFOBAE AMÉRICA

Tailandia acusó a Camboya de

Tailandia acusó a Camboya de violar la tregua fronteriza y herir a un soldado

Críticas al gobierno de Yamandú Orsi por la postura sobre Venezuela y Maduro

Lo que viene después de Maduro es la verdadera prueba

Cuba registró más de 11.000 protestas contra la dictadura de Miguel Díaz-Canel en 2025

El papa León XIV clausuró el Jubileo tras un histórico relevo y cifras récord de visitantes