Cultura

Cómo se escribe: sorprender, uso de los pronombres

La forma en la que una persona escribe puede decir mucho de su personalidad y preparación

Guardar
Conoce las recomendaciones que hace
Conoce las recomendaciones que hace la Fundéu RAE para mejorar la escritura. (Infobae/Jovani Pérez)

En un mundo regido por la inmediatez parecería que la ortografía ha dejado de tener importancia, sin embargo, el escribir textos con coherencia y sin erratas siempre traerá beneficios en todos los ámbitos.

En lo laboral, el escribir de forma correcta deja ver a los demás las habilidades y conocimientos que una persona posee; además, ayuda a construir una imagen óptima a través de la cual puedes parecer más serio y confiable. El tener errores de ortografía y sintaxis pueden, por el contrario, dar un pensamiento negativo que te haría parecer descuidado o poco preparado.

Por otro lado, el tener la capacidad de hacer un texto bien redactado habla también de la personalidad, al mostrar interés por siempre construir un buen puente de comunicación con los interlocutores.

Aunque escribir bien no es una tarea sencilla, requiere de mucha práctica y de conocer las estructuras de la lengua, por lo que leer puede ser un gran apoyo para la riqueza del léxico.

En este sentido, la Real Academia Española (RAE) se ha convertido en la institución más relevante para la regularización lingüística, a través de la promulgación de normas para fomentar la unidad idiomática del mundo hispanohablante.

La Fundación del Español Urgente (Fundéu), una institución sin ánimo de lucro que tiene como objetivo el impulsar el buen uso del español en los medios de comunicación, se ha aliado con la RAE y emite en su página web y de manera constante diversos tips para que los ciudadanos puedan resolver sus dudas sobre cómo se escribe correctamente cierta palabra, cómo se usa una expresión o tips de temáticas varias.

Uso correcto

El verbo sorprender , cuando significa ‘causar sorpresa’, puede combinarse con los pronombres lo(s)/la(s) o le(s) en función de diversos factores relacionados con el sujeto, de los que se dan unas orientaciones a continuación.

Si el sujeto designa una persona u otro ser animado, pero no causa la sorpresa voluntariamente, es normal usar le(s) : «Aunque no era su intención, logró sorprenderles con lo que había escogido para ellos».

Si el sujeto designa una persona u otro ser animado y causa la sorpresa voluntariamente, lo habitual es utilizar lo(s)/la(s) : «Tenía planeado sorprenderlo con el juguete más deseado».

Si el sujeto no designa una persona u otro ser animado, se suele emplear le(s) : «A la niña le sorprenden los regalos». Esto es más frecuente si el sujeto aparece detrás del verbo, mientras que es más usual el uso de lo(s)/la(s) si el sujeto aparece delante : «Los regalos la han sorprendido».

Cabe señalar que en algunos lugares , como Argentina, se prefieren los pronombres lo(s) y la(s) en todos los contextos anteriores para el verbo sorprender , de acuerdo con la segunda edición del Diccionario panhispánico de dudas . Estos mismos pronombres también son adecuados si sorprender se usa para hablar de que se pilla desprevenido a alguien o se le descubre en una situación («La han sorprendido tomando aún más chocolate»).

¿Cuál es la función de la RAE?

La RAE vela por el
La RAE vela por el idioma español. (RAE)

Fundada en Madrid en 1713 por iniciativa del octavo marqués de Villena, Juan Manuel Fernández Pacheco y Zúñiga, la RAE es la institución que busca preservar el buen uso y la unidad de una lengua en permanente evolución y expansión.

Sus más recientes estatutos (actualizados en 1993), establecen que la función principal de la Real Academia es “velar por que la lengua española, en su continua adaptación a las necesidades de los hablantes, no quiebre su esencial unidad”.

Este compromiso se ha plasmado en la denominada política lingüística panhispánica, compartida con las otras 22 corporaciones que forman parte de la Asociación de Academias de la Lengua Española (ASALE), creada en México en 1951.

Actualmente, la institución está constituida por 46 académicos, entre ellos el director y los demás cargos de la Junta de Gobierno, elegidos para mandatos temporales.

Una de las críticas que se le han hecho a la RAE es su negativa a reconocer palabras o expresiones que han surgido entre las generaciones más jóvenes, sobre todo a raíz de la aparición de las redes sociales. Una de las polémicas más recientes es el reconocimiento del lenguaje inclusivo.

Sin embargo, en el 2020 optó por lanzar el Observatorio de Palabras, un repositorio digital que ofrece información sobre palabras o acepciones de palabras y expresiones que no aparecen en el Diccionario de la Lengua Española (DLE), pero que han generado dudas en cuanto a su uso, tales como neologismos, extranjerismos, tecnicismos, regionalismos, entre otros.

La información contenida en el Observatorio es provisional al no estar contemplada en las obras académicas, por lo que puede verse modificada y cambiar con el paso del tiempo, pero ello no implica que se acepte su uso.

Temas Relacionados

OrtografíaReal Academia EspañolaRAEFundación Español UrgenteCómo se escribeNoticias

Últimas Noticias

Las duras advertencias que había hecho Vargas Llosa: “Es casi imposible que Venezuela recupere la democracia de manera pacífica”

El Premio Nobel peruano habló contra el populismo y la ambición de Nicolás Maduro. Señaló las toruras, los encarcelamientos y el poder del narcotráfico

Las duras advertencias que había

“Nouvelle Vague”, de Richard Linklater: todas las referencias explicadas

La película sobre la realización del clásico de la Nueva Ola francesa de Jean-Luc Godard “Sin aliento” está repleta de nombres que han desempeñado un papel fundamental en la historia del cine

“Nouvelle Vague”, de Richard Linklater:

La revolución poética de Goma, una editorial de libros inusuales

La originalidad y el diseño experimental son la marca de la editorial de María Antonia Maito Rodríguez, que propone experiencias de lectura inusuales y conquista a lectores curiosos y exigentes

La revolución poética de Goma,

El sorprendente pasado indio que cambió la forma en que hoy vivimos

Una mirada reveladora muestra cómo los inventos, creencias y descubrimientos de esa antigua civilización siguen influyendo en la tecnología, la cultura y la vida cotidiana del mundo actual

El sorprendente pasado indio que

Del estrés al envejecimiento: las respuestas que hoy la ciencia le da a la vida, en las grandes entrevistas de Infobae

Durante 2025, Infobae conversó con las mentes más destacadas del campo de la salud y la investigación. “El año del futuro” las ofrece reunidas, en un libro digital gratuito

Del estrés al envejecimiento: las
DEPORTES
El dilema de Gallardo con

El dilema de Gallardo con el arco de River Plate tras la lesión de Armani y la salida de Ledesma

Otro tenso cruce entre Vinicius y Xabi Alonso: reproches y silbidos en el Bernabéu tras el triunfo del Real Madrid

Las dos figuras de la selección argentina que están en una “lista de deseos” del Real Madrid para después del Mundial

El día en que nadie vio el fuego: cómo un accidente en boxes cambió la historia del automovilismo

La cláusula secreta en el contrato de Michael Jordan que marcó un antes y un después en la historia de la NBA

TELESHOW
Juana Viale y su espíritu

Juana Viale y su espíritu aventurero no se detienen: “El mundo está para ser descubierto”

Quién fue el primer eliminado de 2026 en MasterChef Celebrity Argentina

Fátima Florez, abierta al amor en Mar del Plata: “Disfruto el contacto cara a cara”

Zulema Yoma y Zulemita Menem disfrutan sus vacaciones familiares en Punta del Este: todas las fotos

Crecen los rumores que indican que Ciro Martínez estaría en pareja con Luli Bass, su compañera en Los Piojos

INFOBAE AMÉRICA

Protestas en Irán: al menos

Protestas en Irán: al menos 35 muertos y 1200 detenidos tras diez días de disturbios

Mercados financieros y producción petrolera: qué puede pasar en Venezuela según dos gigantes de Wall Street

Tailandia acusó a Camboya de violar la tregua fronteriza y herir a un soldado

Críticas al gobierno de Yamandú Orsi por la postura sobre Venezuela y Maduro

Lo que viene después de Maduro es la verdadera prueba