El Indio Solari, Laura Sbdar y Mariano Llinás protagonizan la temporada de verano en Arthaus

Arthaus anunció una agenda variada de actividades culturales para los primeros meses de 2026, que incluye ciclos de cine, exposiciones de artes visuales, convocatorias y propuestas teatrales en su sede ubicada en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La programación busca acercar al público diferentes expresiones artísticas, con énfasis en la producción local y la exhibición de obras internacionales.

El ciclo de cine Espías y detectives se desarrollará durante enero y febrero, con proyecciones que exploran el universo del espionaje y la investigación. Entre los títulos seleccionados figura La Flor, episodio de “Las espías, dirigida por Mariano Llinás, que se proyectará en dos partes, los días 23 de enero y 7 de febrero, la parte 1 de 2; y 24 de enero y 14 de febrero, la parte 2 de 2. En todos los casos, las funciones serán a las 20.

También se proyectará Azor, film dirigido por Andreas Fontana, con proyecciones el 30 de enero y el 13 de febrero, también a las 20. La sudestada, de Daniel Casabé y Edgardo Dieleke, tendrá funciones los días 31 de enero y 28 de febrero, en esta oportunidad, con la presencia de uno de sus directores. La película Corresponsal, dirigida por Emiliano Serra, se exhibirá el 6 y el 27 de febrero, también con la asistencia de su director. Las entradas de todas las proyecciones, siempre a las 20, pueden adquirirse en Alternativa teatral.

En el ámbito de las artes visuales, Carlos Alberto Indio Solari presenta Brutto, una exposición curada por Barbara Maier que reúne obras digitales producidas a partir de experiencias y búsquedas personales del artista. La muestra permanecerá abierta hasta el 22 de febrero y puede visitarse de martes a domingo, entre las 13 y las 20, con entrada libre y gratuita.

Continúa Fractura expuesta, exhibición colectiva curada por Silvia Gurfein, que reúne trabajos de Gala Altamare, Eugenia Braconi, Mara Caffarone, Yuyo Gardiol, Carla Grunauer y Delfina Liderjover. Esta muestra podrá visitarse hasta el 15 de marzo, en el mismo horario y también con entrada gratuita. En la sala 2, la artista Eugenia Calvo se exhibe la instalación Seguir la corriente, bajo la curaduría de Sebastián Vidal Mackinson, y disponible hasta mediados de marzo.

Continúa abierta la convocatoria al Premio Arthaus Artes Visuales 2026, en colaboración con el Museo Nacional de Bellas Artes, que seleccionará un proyecto de instalación para ser producido y exhibido. Los interesados pueden enviar sus propuestas hasta el 15 de marzo, con un premio de $6.500.000 para la realización de la obra.

Las visitas acompañadas para el público general se ofrecen los miércoles, jueves y viernes a las 18, y los sábados y domingos a las 16, sin necesidad de inscripción previa. Para más información, se puede consultar a través del correo info@arthaus.ar.

La programación teatral incluye la performance La obra siamesa, de Laura Sbdar, los miércoles de febrero a las 20, y la obra Parque nacional, del y a cargo del Grupo Besa, los sábados de febrero en el mismo horario. Ambas propuestas abordan desde diferentes perspectivas la relación entre arte, cuerpo y territorio.

Otra de las convocatorias es el Concurso Nacional de Composición ArtHaus 2026, que promueve la creación de nuevas obras musicales para ensamble de cámara dirigido. El certamen está abierto a compositoras y compositores argentinos y extranjeros residentes en el país, sin límite de edad, y premiará una obra original e inédita que formará parte de la temporada de conciertos del Ensamble ArtHaus. El cierre de la presentación es el 15 de julio de 2026.

Como parte de la oferta cinematográfica, el espacio Caligari Autores presentará todos los jueves de febrero películas de cine de autor contemporáneo. Entre las funciones programadas se encuentran Tales of the Wounded Land, dirigida por Abbas Fahdel (Líbano, 2025), los días 5 y 19 de febrero, y Paul, de Denis Côté (Canadá, 2025), que se exhibirá el 12 y el 26 de febrero. Las proyecciones son a las 20 y las entradas se adquieren a través de Alternativa teatral.

*Arthaus, Bartolomé Mitre 434, C. A. B. A. Fotos: gentileza prensa Arthaus.