“‘La Gioconda’ americana” se despide de París

El público podrá visitar hasta el 11 de enero la exhibición que explora el periodo crucial de John Singer Sargent en el Museo de Orsay, con piezas nunca antes vistas en Francia y la colaboración del Museo Metropolitano de Arte de Nueva York

John Singer Sargent en su
John Singer Sargent en su taller de París con el retrato 'Madame X', ca.1884 (EFE/ Museo de Orsay)

Una exposición sobre John Singer Sargent en París que muestra las obras cumbre de este pintor estadounidense y, entre ellas, “Madame X” (1884), definida como “‘La Gioconda americana”, encara su última semana en el Museo de Orsay.

La exhibición temporal, que se organizó en colaboración con el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York (MET), reúne desde el pasado 23 de septiembre 90 obras de Sargent con las que, según el museo, explorar el periodo “más decisivo de su carrera” artística.

Además, muchas de estas obras regresan por primera vez a París desde su creación, como es el caso de ‘Mr. Pozzi at home’ (1881), retrato que no llegó a exponerse en Francia, o la misma ‘Madame X’, considerada la obra cumbre de Sargent, y cuya sensualidad desató un escándalo durante su exposición en el Salón de París de 1884.

En esta obra, Sargent retrató a la ‘socialité’ estadounidense Virginie Gautreau -mujer célebre entre la élite parisina de la época- con una pose altiva y un vestido que resultaba muy revelador para el momento.

‘Madame X’, considerada la
‘Madame X’, considerada la obra cumbre de Sargent

La hostil recepción del cuadro obligó a Sargent a instalarse en Londres, donde permanecería hasta su muerte en 1925, y donde su obra alcanzaría más prestigio junto a los Estados Unidos; dos países en los que actualmente se conservan la mayoría de sus obras.

Según el museo, el objetivo de la exposición es “redescubrir” al pintor en Francia en el centenario de su muerte, consagrado en Estados Unidos e Inglaterra como “uno de los más grandes artistas de finales del siglo XIX y principio del XX”, pero “largamente olvidado” en el país galo, donde se formó y desarrolló durante una década.

John Singer Sargent: Éblouir Paris (John Singer Sargent: Deslumbrar Paris) podrá visitarse hasta le 11 de enero, y ha sido dirigida por la conservadora gráfica del museo de Orsay Caroline Corbeau-Parsons y por el director de conservación del museo, Paul Perrin, en colaboración con la curaduría de Stephanie L. Herdrich y Caroline Elenowitz-Hess, ambas del MET.

En su llegada a París en 1874, Sargent entró a las 18 años en la Escuela de Bellas Artes de París, el centro más prestigioso del país y uno de los más importantes de Europa, donde, en palabras del museo de Orsay, experimentó un “ascenso meteórico” hasta el escándalo provocado por su ‘Madame X’.

Madame Gautreau, la modelo de
Madame Gautreau, la modelo de la obra

Si bien el pintor nació en Florencia de padres estadounidenses en 1856, su legado artístico se vio sumamente influido por su recorrido europeo, con múltiples viajes a Italia y una particular fascinación por España, por donde transitó hasta en siete ocasiones.

En sus constantes cruces de los Pirineos, Sargent copió pinturas como las del sevillano Diego Velázquez (1599-1660) y se inspiró por las escenas locales y el arte de las iglesias españolas, un poso hoy visible en sus extensos murales de la Biblioteca Pública de Boston.

El artista dejó, además, un rico registro visual de su tiempo en España, con más de 225 óleos, acuarelas y dibujos, complementados con cuadernos de bocetos, álbumes de recortes y casi 200 fotografías que coleccionó o posiblemente tomó él mismo.

Sargent es considerado hoy como uno de las más importantes artistas estadounidenses y uno de los mejores retratistas de su época, con una clara influencia de las tendencias francesas de la ‘Belle Époque’ y de los grandes maestros del trazo de los que aprendió, como Velázquez o Van Dyck.

Fuente: EFE

