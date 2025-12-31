Política, Maquiavelo, grandes clásicos, Borges y Sarlo, entre los libros digitales gratuitos más leídos de 2025

Los ebooks gratuitos más leídos

El balance anual del ranking anual de ebooks gratuitos más leídos en la tienda Bajalibros durante 2025 evidencia un marcado interés de los lectores digitales por los temas políticos, los contenidos breves, versiones adaptadas de clásicos y una amplia variedad de géneros.

Entre los títulos mejor posicionados emergen tanto autores consagrados de la literatura internacional como producciones recientes o adaptaciones. El protagonismo de títulos como El príncipe, Crimen y castigo (en dos mil palabras), Los Miserables (en cinco mil palabras), El Proceso (en dos mil palabras), El conde de Montecristo (en dos mil palabras) y Frankenstein (en dos mil palabras) en el ranking ratifica la popularidad de este tipo de contenidos. Así, la estrategia de adaptar clásicos en versiones sintéticas no solo sumó lectores, sino que se convirtió en una tendencia reconocida dentro de la oferta gratuita del año.

Las cinco primeras posiciones del ranking de Bajalibros presentan una combinación entre literatura contemporánea, análisis social, filosofía política y exploración de figuras icónicas de la cultura:

1) La casa está en orden

Horacio Jaunarena y el libro "La casa está en orden"

La transición democrática en Argentina, tras la dictadura, implicó intensos desafíos institucionales. La reedición digital de La casa está en orden, el libro de Horacio Jaunarena, recupera ese proceso desde la experiencia del autor como ministro de Defensa durante el gobierno de Raúl Alfonsín. El libro relata, en primera persona, episodios decisivos, como el levantamiento carapintada de Semana Santa de 1987, mostrando la crudeza y complejidad de las tensiones de la época. Jaunarena describe el ambiente dentro del cuartel y las dificultades para reafirmar la autoridad civil. Entre 1983 y 1989, la Argentina buscaba dejar atrás la desconfianza hacia las Fuerzas Armadas, desacreditadas tras la derrota en Malvinas. Alfonsín identificaba la raíz de los problemas en la pérdida del sentido de juridicidad. Jaunarena compara la experiencia argentina con otros países latinoamericanos, resaltando la decisión inédita de juzgar y condenar a las juntas militares, mientras en el resto de la región se optaba por leyes de impunidad.

Los libros de la Biblioteca Leamos: grandes títulos y muchos, gratis.

El libro repasa episodios críticos, como las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, los alzamientos militares y el asalto al cuartel de La Tablada. Jaunarena defiende la transparencia de la gestión de Alfonsín frente a sospechas de acuerdos ocultos y reivindica la necesidad de pactos de largo plazo para fortalecer la democracia. La obra concluye con un llamado a la memoria activa y la reconciliación, destacando el papel de la ética social en la consolidación democrática.

2) El príncipe

Maquiavelo, lo que importa es el poder. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Está bien mostrarse piadoso, fiel, humano, recto y religioso, y asimismo serlo efectivamente: pero se debe estar dispuesto a irse al otro extremo si ello fuera necesario”, decía Nicolás Maquiavelo en 1532. La adaptación de la obra ocupa el segundo puesto entre los libros gratuitos más leídos este año. Es que el tratado sobre poder y política aparece con una inédita vigencia “Nada más importante que el poder”, señaló Miguel Pichetto sobre este título y su actualidad. El interés por esta obra señala la preferencia por textos que abordan las lógicas del liderazgo desde una perspectiva clásica, pero que sigue funcionando.

3) La muerte en Venecia

La muerte en Venecia

En tercer lugar se ubica el texto de Thomas Mann. La muerte en Venecia, publicada en 1912, narra la obsesión de Gustav Aschenbach, un escritor alemán, por Tadzio, un adolescente polaco que conoce durante unas vacaciones en Venecia. La trama se sitúa en una ciudad decadente y enferma, símbolo de la corrupción moral, en contraste con la rigidez de la Alemania burguesa que representa el protagonista. Inspirada en vivencias personales del autor en el Hotel des Bains, la obra explora la tensión entre razón y deseo, mostrando cómo Aschenbach, habitualmente disciplinado, sucumbe ante la atracción erótica y la insatisfacción propia del artista. El deseo se aborda desde una perspectiva estética y filosófica, no como un relato LGBT contemporáneo.

El desenlace muestra la autodestrucción de Aschenbach, fusionando el motivo de la belleza con la muerte. Mann, Nobel de Literatura en 1929, consolidó con esta obra su lugar en la literatura europea del siglo XX.Su presencia entre los más leídos evidencia la vigencia de los grandes relatos literarios.

4) Como dijo Sarlo

Beatriz Sarlo, fundamental

En la cuarta posición aparece un compendio de entrevistas realizadas por periodistas de Infobae a Beatriz Sarlo, figura de referencia en la crítica cultural argentina, que murió a fines de 2024.

La obra ofrece una visión integral de sus reflexiones sobre la política argentina, el feminismo, la ética pública y la educación. Sarlo se destacó por su defensa del rigor intelectual y la transparencia. Sostuvo que el abandono escolar y la pérdida de hábitos de lectura afectan el futuro de la sociedad y debilitan la democracia, alertando sobre la relación entre el déficit educativo y el deterioro del debate público.

El volumen aborda su análisis sobre la antipolítica, el auge de nuevas derechas y la fragilidad institucional, temas que describió en un contexto de pobreza y necesidad social. En relación al “vacunatorio VIP”, Sarlo diferenció responsabilidades personales de obligaciones institucionales, subrayando la importancia de reglas claras y justicia.

Libros para escuchar en Bajalibros

Su mirada sobre el feminismo apoya las reivindicaciones, aunque cuestiona sus límites, aspirando a que los derechos de las mujeres formen parte de la normalidad democrática. El libro, que también incluye otros títulos de Sarlo, muestra su apuesta permanente por la autocrítica, la ética pública y la conversación como pilares del pensamiento crítico.

5) Borges, una introducción 1: Borges, el marginal

Un podcast para entender a Borges

Cierra el top cinco la primera entrega de una serie introductoria sobre la vida y obra de Jorge Luis Borges. Diez episodios en audio titulados Borges, una introducción ofrecen una mirada renovada a la obra de Jorge Luis Borges a través de Santiago Llach, reconocido por su labor como lector y divulgador del célebre escritor argentino. Los contenidos, ahora disponibles de manera gratuita en Bajalibros, fueron originalmente presentados como un podcast y convertidos en audiolibros que abordan distintas facetas de Borges, desde su perfil marginal hasta los análisis de relatos emblemáticos como El Aleph, El inmortal o El sur.En palabras de Llach a Infobae Cultura, el proyecto nació con la intención de acercar la obra de Borges a nuevos lectores eliminando barreras y resaltando su lado “humano-demasiado-humano”. El autor destaca que su propósito fue “hacerlo accesible, de hacer que sus lectores potenciales le pierdan el miedo y vean en él a ese humano… que encontró palabras conmovedoras para lo que nos pasa a todos (el amor, la soledad, el miedo)”.

La serie se compone de diez episodios, cada uno de menos de media hora de duración: títulos como “Pedro Mairal, Borges era un escritor vitalista”, “Beatriz Sarlo, el alumno que corrige a los maestros” y “Pola Oloixarac, un barroco con elegancia de derecha” reúnen diferentes voces y lecturas de la obra borgeana. En particular, sobre El Aleph, Llach señala que es “a la vez una sátira literaria, una historia de amor no correspondido con elementos autobiográficos y un cuento fantástico”.Los episodios se grabaron poco antes de la declaración de la cuarentena en Argentina y pudieron estrenarse en un momento en que amplios sectores del público buscaron nuevas propuestas para escuchar en casa. Santiago Llach relata que una de las experiencias más valoradas por su audiencia fue la rutina de elegir un episodio cada noche, destacando el “efecto de arrullo” de su narración.

Lo que sigue

El resto del ranking exhibe una mezcla de títulos clásicos y contemporáneos, ensayos sobre temáticas actuales y materiales breves de utilidad pedagógica. Los libros que siguen son:

Todos queremos ser felices — Hinde Pomeraniec

El principito — Antoine de Saint-Exupéry

Crimen y castigo (en dos mil palabras) — Basado en la obra de Fiódor Dostoyevski

El gran secreto del retorno de Perón en 1973 — Juan Bautista Yofre

María Corina Machado: La libertadora de Venezuela — Autor/a según Bajalibros

Borges, una introducción 2: Pedro Mairal, Borges era un escritor vitalista —Audiolibro de Santiago Llach

Tu experiencia de coaching 1: ¿Qué es ser exitoso? — Audiolibro de Gisela Gilges

Los mejores rincones de la costa española — Daniel Borrego

Los miserables (en cinco mil palabras) — Basado en la obra de Victor Hugo

Alfonsina para escuchar — Audiolibro con varios lectores, sobre poemas de Alfonsina Storni

El proceso (en dos mil palabras) — Basado en la obra de Franz Kafka

Perón: la intimidad del final — Juan Bautista Yofre

Nobleza a la carta — Jorge Asís

El conde de Montecristo (en dos mil palabras) — Basado en la obra de Alejandro Dumas

¿Mito o realidad? Ocho postulados sobre nutrición que conviene revisar — Francis Holway

Los vientos — Mario Vargas Llosa