El mercado del arte se recupera: las 10 ventas millonarias de 2025

La obra maestra de Gustav Klimt, “Portrait of Elisabeth Lederer”, fue la protagonista indiscutible al venderse por USD 236,3 millones (Crédito: Tony Cenicola / The New York Times)

Luego de casi un lustro en recesión, el mercado del arte vivió un año excepcional con la subasta de algunas de las obras más emblemáticas del siglo XX, siendo el austríaco Gustav Klimt el protagonista absoluto, con tres de sus obras ocupando el podio.

La obra maestra de Klimt, “Portrait of Elisabeth Lederer”, se robó toda la atención al venderse por USD 236,3 millones (aproximadamente 218 millones de euros) durante una subasta de noviembre de Sotheby’s en Nueva York, superando por amplio margen la estimación previa de USD 150 millones y estableciendo un nuevo récord para el artista al ser, además, la obra más cara de arte moderno.

La distinción de esta pintura radica tanto en su valor económico como en su historia: pertenecía a Leonard Lauder, uno de los coleccionistas más influyentes, fallecido en junio a los 92 años.

El retrato, que se caracteriza por el sello inconfundible del movimiento Secesionista austríaco, muestra a Lederer rodeada de motivos ornamentales, dragones estilizados y figuras chinas flotantes, consolidando la pieza como uno de los principales hitos de la temporada. El propio récord de Klimt fue superado por este lote, al dejar atrás los USD 108 millones de una venta anterior celebrada en Londres en 2023.

"“Pendiente forestal cerca de Unterach am Attersee" y "Blumenwiese", de Klimt

Otras dos obras de Klimt de la colección Lauder también irrumpieron en el listado de los diez trabajos más costosos subastados este año. “Blumenwiese”, un paisaje de pradera florecida, alcanzó USD 86 millones, superando ligeramente una estimación situada en torno a USD 80 millones.

Mientras “Waldabhang bei Unterach am Attersee” (“Pendiente forestal cerca de Unterach am Attersee) se vendió por USD 68,3 millones, quedando marginalmente por debajo del rango estimado, que partía de USD 70 millones. Estas tres piezas, dispersadas en la misma subasta de Sotheby’s en noviembre.

“Romans parisiens”, de van Gogh logró USD 62,7 millones (EFE/ Sotheby's)

Nueva York, en ese sentido, volvió a convertirse en el centro del mundo de las subasta, dejando atrás a los mercados europeos y asiáticos. p

Vincent van Gogh, en eterno de los rankings de fin de año, se ubicó en la cuarta posición con “Romans parisiens”, que logró USD 62,7 millones sin estimación previa, en otra velada organizada por Sotheby’s.

El cuadro 'No. 31 (Yellow Stripe)' de Rothko, se vendió este lunes por más de 62 millones de dólares en la sede de Christie's en Nueva York

Por su parte, “No. 31 (Yellow Stripe)” de Mark Rothko batió también las expectativas al venderse en Christie’s por USD 62,1 millones, superando el umbral mínimo previsto de USD 50 millones, tal como publicó Christie’s tras recaudar USD 690 millones en su subasta de arte del siglo XX.

Un cuadro de Frida Kahlo titulado "El sueño (La cama)" de 1940 alcanzó USD 54,6 millones (Foto AP/Kirsty Wigglesworth, archivo)

El listado incluye además el nuevo récord para Frida Kahlo. Su icónica pintura “El sueño (La cama)” de 1940 alcanzó USD 54,6 millones, dentro del rango estimado de USD 40 a USD 60 millones, y se adjudicó en Sotheby’s el 20 de noviembre.

Con esta transacción, Kahlo reafirma su presencia en las grandes cifras que maneja el arte latinoamericano en el circuito global. Ya no sólo es la mujer más importante de la región, sino también del mundo, ya que el cuadro superó el récord que ostentaba la estadounidense Georgia O’Keeffe con 44,4 millones de dólares en 2014.

Jean-Michel Basquiat: su “Crowns (Peso Neto)” se subastó por USD 48,3 millones (REUTERS/Eduardo Munoz)

Entre los protagonistas de la vanguardia contemporánea, sobresalió Jean-Michel Basquiat, cuya obra “Crowns (Peso Neto)” se subastó por USD 48,3 millones, superando su estimación inicial de USD 35 a USD 45 millones en la misma jornada que coronó a Klimt.

“Composition with Large Red Plane, Bluish Gray, Yellow, Black and Blue” —procedente de la colección de Leonard y Louise Riggio— se vendió por USD 47,5 millones ( REUTERS/Kylie Cooper)

La abstracción geométrica estuvo representada por Piet Mondrian. “Composition with Large Red Plane, Bluish Gray, Yellow, Black and Blue” —procedente de la colección de Leonard y Louise Riggio— que se vendió por USD 47,5 millones en Christie’s el 12 de mayo, una cifra significativa aunque quedó por debajo de máximos previos del artista.

"Nymphéas" de Monet y “La Lecture (Marie-Thérèse)" de Picasso

El impresionismo también figuró entre los lotes más cotizados. Claude Monet, con “Nymphéas”, logró USD 45,4 millones en la subasta de Christie’s el 17 de mayo, en el mismo evento donde Pablo Picasso ocupó la décima posición con “La Lecture (Marie-Thérèse)” al venderse igualmente por USD 45,4 millones.