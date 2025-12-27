Un hombre cantó villancicos durante 42 horas seguidas y busca el récord Guinness

David Purchase cantando en la hora 23 de su maratón de 42 horas de villancicos (Crédito: Liz Tonkin / The Washington Post)

A las 5:55 pm de un viernes por la noche en Gloucester, Inglaterra, David Purchase todavía estaba cantando, 41 horas y 55 minutos después de haber comenzado. Tenía la voz ronca, las piernas le temblaban y los ojos le dolían de cansancio. Sin embargo, la adrenalina lo impulsaba mientras una pequeña multitud se congregaba para verlo romper el récord mundial del maratón más largo cantando villancicos. Purchase alcanzó las 42 horas seguidas.

“Lo sé, estoy loco”, dijo Purchase, de 63 años. “La emoción de hacer algo que nunca se había hecho antes fue una sensación increíble”.

Purchase es dueño de On Toast, una pequeña sandwichería en los muelles de Gloucester, un puerto histórico de Gran Bretaña. Su madre era cantante, y Purchase aprendió a cantar de joven.

Hace aproximadamente un año, Purchase comenzó a intercambiar ideas para un evento navideño comunitario, algo que llamara la atención sobre los muelles de Gloucester y uniera a la gente.

“Pensé en cantar”, dijo. “Me pregunté si habría un récord mundial para cantar sin parar”.

Descubrió que el récord mundial Guinness actual para el maratón de canto más largo era de 105 horas.

“Eso estaba fuera de mi alcance”, dijo. “Pensé: ¿existe una versión navideña de esto?”

Lo había, y el récord mundial Guinness en ese momento era de 32 horas. Purchase decidió que podía superarlo.

“Pensé: ‘Bueno, es manejable, porque de niño cantaba constantemente’”, dijo. “Probablemente fue un poco autocomplaciente, pensé que quería volver a cantar y sentir lo que se siente al volver al escenario”.

Sin embargo, unos meses después, se dio cuenta de que alguien en Nigeria se convirtió en el nuevo poseedor del récord, cantando canciones navideñas durante 40 horas seguidas.

Decidió que podía vencerlo.

Purchase con su equipo de voluntarios que ayudó a organizar el evento. De izquierda a derecha: Tricia Flegg; Linda Castle, vicealcaldesa de Gloucester; Purchase; Liz Tonkin; y Paul Sysum (Crédito: The Washington Post)

Purchase, quien corrió el Maratón de Londres en 2022, dijo que entrenó para conseguir el récord mundial de forma muy similar. Quería alcanzar las 42 horas para tener una ventaja significativa sobre el actual plusmarquista.

“Corría cinco kilómetros todos los días para asegurarme de que mi capacidad pulmonar estuviera en su punto máximo, así podía controlar mi respiración y mi canto”, dijo. “Estar en forma era importante… aunque era un desafío vocal enorme, también era un desafío físico”.

Guinness World Records le envió una lista de reglas para obtener el título. Podía tomar un descanso de cinco minutos cada hora y solo podía haber 30 segundos entre cada canción.

“Se te permitía ahorrar ese descanso para poder tener un descanso de 20 minutos siempre y cuando lo ahorraras durante cuatro horas”, dijo Purchase, señalando que ir al baño, comer o descansar tenía que hacerse durante esos descansos.

Purchase se preparó para el evento, que se celebró en una cervecería local, el 10 de diciembre y comenzó a cantar a la medianoche del 11 de diciembre. No se detuvo hasta las 6 p. m. del 12 de diciembre.

Cantó Once in Royal David’s City, White Christmas y Winter Wonderland. También cantó All I Want for Christmas Is You de Mariah Carey y Merry Christmas de Ed Sheeran y Elton John. Cantó pistas instrumentales.

Las reglas estipulan que el cantante no puede repetir la misma canción en una hora. Purchase eligió 38 canciones en total —una combinación de villancicos clásicos y canciones navideñas británicas y estadounidenses conocidas—, que tardó dos horas y media en cantar. Interpretó cada canción 18 veces, un total de 684 canciones.

Aunque Purchase sabía la mayoría de las canciones de memoria, tenía las letras delante de él.

“Cuanto más cansado estaba, más necesitaba la letra”, dijo.

Según las reglas, Purchase debía tener dos testigos. Amigos y miembros de la comunidad se ofrecieron como voluntarios para desempeñar diversas funciones, como controlar el ritmo, coordinar la música y asegurar que Purchase se mantuviera en el ritmo. Alguien tuvo que filmar todo el evento.

Liz Tonkin, amiga de Purchase, estuvo 33 horas en el evento. Ayudó a organizar a los testigos, que rotaban aproximadamente cada cuatro horas, y se aseguró de que Purchase estuviera bien alimentado e hidratado.

“Fue una reunión comunitaria y funcionó muy bien”, dijo Tonkin.

Purchase, a los 6 años, en su primer concurso de talentos, durante el cual cantó "Winter Wonderland" (Crédito: David Purchase / The Washington Post)

Purchase se asoció con la Academia de Música de Gloucester para que un coro infantil y un coro de personas con demencia lo acompañaran en ciertos momentos del evento. Sin embargo, la mayor parte del tiempo cantó en solitario. Fue agotador, dijo.

Alrededor de las 32 horas, Purchase pensó en dejarlo. La falta de sueño lo dominó.

“Empecé a tener alucinaciones”, dijo Purchase. “Me dormía de pie”.

Permaneció de pie la mayor parte del tiempo mientras cantaba, aunque tenía una silla y se sentaba cuando sentía que lo necesitaba.

“El problema con la silla es que me cansaba aún más”, dijo. “Realmente sentía que me estaba esforzando al máximo”.

Purchase se limitó a consumir pequeños refrigerios en lugar de comidas abundantes, lo que, según creía, lo cansaría aún más.

“Tenía que tener mucho cuidado con lo que ingería”, dijo. “Sobrevivía a base de plátanos y gelatina”.

Cuando Purchase sintió que estaba demasiado cansado para continuar, tomó una siesta de cuatro minutos y se dio una charla motivadora.

«Tienes mucha responsabilidad sobre tus hombros porque no quieres decepcionar a nadie», se dijo. «No puedes rendirte ahora».

Justo cuando estaba pensando en dejarlo, empezó a llegar más gente, lo que ayudó a reanimarlo.

“La adrenalina en tu cuerpo toma el control y elimina la falta de sueño”, dijo, y agregó que siempre había al menos 15 personas allí, y en los momentos pico, alrededor de 100.

Purchase estuvo de pie la mayor parte del tiempo durante el evento, ya que estar sentado lo cansaba (Crédito: Liz Tonkin / The Washington Post)

Las dos hijas y el nieto de Purchase llegaron cuando se acercaba a la meta, lo que también lo ayudó a seguir adelante.

“No hay nada mejor que cuando tu familia está encantada con lo que has hecho”, afirmó.

Mientras terminaba la última canción, Jingle Bells, Purchase dijo que la sala se sentía “eléctrica”.

“Todos vinieron porque querían ser parte de algo, una parte de mí para superar esa barrera”, dijo Purchase. “Fue un recuerdo imborrable… Creo que la gente hablará de ello durante semanas, meses y quizás incluso años”.

Después de Navidad, Purchase dijo que recopilará la evidencia, incluidas las hojas de tiempo y 42 horas de material de video, y la presentará.

“Esperamos recibir evidencia de este intento para analizarla”, dijo un portavoz de Guinness World Records en un correo electrónico.

Purchase cree que el título es suyo.

“Creo que Guinness no tendrá ningún problema en darme el récord mundial”, dijo. “Lo único que nos fallaría sería alguien que intente superar las 42 horas y lo consiga antes que yo”.

En cualquier caso, dijo Purchase, está orgulloso de lo que logró.

“No he vuelto a tocar una canción navideña desde entonces”, bromeó. “Creo que he bebido demasiado”.

Fuente: The Washington Post