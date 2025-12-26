Cultura

Kapelusz cumple 120 años: de una pequeña librería inmigrante a referencia en la educación argentina

La editorial celebra un aniversario marcado por sus hitos en la enseñanza y el reto de adaptarse a la era digital. La herencia austríaca y el legado de Adolfo Kapelusz inspiran nuevos proyectos

“Mamá: libro de lectura inicial”
“Mamá: libro de lectura inicial” de Raquel R. Robert

“Es un rock, es un blues, es una mesa de luz / Es un mambo de Xuxú / Un manual de Kapelusz”. Cuando en los años ochenta Kapelusz se transformó en parte de la cultura popular argentina al ser mencionada en “No se va a llamar mi amor”, una canción de Charly García, su nombre ya simbolizaba mucho más que manuales escolares: representaba más de un siglo de influencia en la educación del país, una relación con docentes y alumnos atravesada por reformas profundas, desafíos sociales y una apuesta constante por la innovación. Pero la historia empieza antes, mucho antes.

“Desde 1905 en las escuelas argentinas”, se lee como slogan, como mantra, como insignia en las redes sociales de Kapelusz. Así es: 120 años de historia. Hoy, al celebrar su centésimo vigésimo aniversario, la editorial no se detiene, sigue activa, con cientos de proyectos, mirando hacia adelante, enfrentando el reto de adecuarse aceleradamente a la era digital y a las nuevas demandas pedagógicas, sin perder el vínculo con su vasta tradición. Un pie en el pasado, otro en el futuro.

Adolfo Kapelusz
Adolfo Kapelusz

Carolina Magud, gerente de Kapelusz, mira el recorrido con orgullo: “Reafirmamos nuestro compromiso histórico: acompañar a escuelas y docentes argentinos. Miramos hacia adelante con la convicción de que la educación sigue evolucionando, y de que nuestra visión es transformarnos junto a ella, incluso, adelantarnos. Nuestro desafío, es acompañar a las nuevas generaciones con propuestas innovadoras y de calidad, con contenidos y servicios educativos que hagan la diferencia en el aula. Liderar una editorial dedicada a contenidos educativos tiene un impacto directo en la formación de millones de estudiantes. Es una responsabilidad que asumimos con absoluto compromiso”.

La historia de Kapelusz se remonta a 1905, cuando Adolfo Kapelusz, inmigrante austríaco, fundó una pequeña librería en el corazón de San Telmo, Buenos Aires. Había llegado a Argentina en 1891, tras la Revolución del ’90, una época marcada por intensos debates sobre la construcción nacional y la educación. Su experiencia recorriendo el país como empleado comercial le permitió captar en profundidad la diversidad cultural, geográfica y social argentina. A partir de esa perspectiva, transformó su librería de la calle Chacabuco 355 en una editorial decidida a “mejorar los materiales didácticos de su tiempo”, convocando a docentes de prestigio como autores y apostando por publicaciones que introdujeron innovaciones en el mercado educativo.

"Manual del alumno", "Manual del
"Manual del alumno", "Manual del alumno bonaerense" y "Forjando la patria: libro de lectura para tercer grado de María Aída F. de Silveira

Desde entonces, la editorial fue protagonista de todas las grandes transformaciones del sistema educativo argentino: acompañó la escolarización masiva tras la Ley 1420, la expansión de la secundaria, los debates sobre métodos activos y lectura creativa en las décadas del sesenta y setenta, y la incorporación de enfoques pedagógicos modernos. A lo largo del siglo XX y XXI, Kapelusz editó manuales, textos de lectura, láminas y mapas, actualizando catálogos de acuerdo con las reformas curriculares y extendiendo su presencia tanto en Argentina como en varios países de América Latina y en España.

Entre las innovaciones más relevantes que marcó la editorial destacan el Método práctico de ejercicios activos de Geografía, publicado en 1917, y el desarrollo de catálogos sistemáticos de diapositivas en 1918, recursos pioneros para la época. Ya hacia 1940-1950, los textos de literatura, matemática e historia de Kapelusz eran reconocidos como estándar escolar y circulaban de forma masiva. En los años 1960 y 1970, la editorial respondió a las transformaciones en pedagogía introduciendo colecciones como Grandes obras de la Literatura Universal, que acercaron nuevas referencias literarias a miles de estudiantes.

Otros de los libros más recodados de de la editorial son el Manual del alumno, el Manual del alumno bonaerense, Mamá: libro de lectura inicial de Raquel R. Robert y Forjando la patria: libro de lectura para tercer grado de María Aída F. de Silveira.

Serie “Imagina” para este 2026
Serie “Imagina” para este 2026

El avance del siglo XXI llevó a Kapelusz a sumarse a la digitalización educativa y a desplegar propuestas pedagógicas adaptadas a los desafíos contemporáneos: aprendizaje colaborativo, bibliotecas para formación docente, herramientas digitales y contenidos con conciencia social y ecológica.

A los 120 años, la editorial enfrenta preguntas cruciales vinculadas a la integración de las nuevas tecnologías, la adaptación a marcos curriculares en cambio, la alfabetización temprana y la diversidad cultural y lingüística de la Argentina actual. Con todo, su fortaleza radica en su prolongada relación con las escuelas, la confianza de los maestros y un catálogo amplio y en constante actualización.

