Nuestro disco como un laboratorio donde mezclamos improvisación y confianza mutua

Quique Sinesi & Astrid Motura - La magia está dentro tuyo

La Magia es el resultado de un proceso largo, orgánico y profundamente ligado al tiempo compartido. No nació como un proyecto cerrado ni como un disco planificado de antemano, sino como una música que fue encontrando su forma a partir del encuentro, la escucha y el trabajo paciente entre dos músicos que se reconocieron en un lenguaje común. Es una creación que surge de la admiración, la confianza y la amistad; de las ganas de compartir tiempo y del disfrute de cada ensayo. La obra de Quique se convierte aquí en una creación conjunta, a través de arreglos, texturas e improvisaciones que dialogan con la musicalidad original de cada tema. El disco reúne siete composiciones que fueron madurando de concierto en concierto, con improvisaciones que decidimos dejar fijas como parte de la obra.

Nos conocimos hace casi diez años, en un camarín después de un concierto. Fue un encuentro breve y casual, pero con una sensación clara de afinidad. Poco tiempo después, participamos juntos en la presentación de su disco 7 Sueños / Familia en Buenos Aires. Ese primer concierto confirmó lo que ya se intuía: la sonoridad del cello dialogaba de manera natural con la guitarra, y la música fluía con una familiaridad inesperada, como si ese diálogo existiera desde antes. Curiosamente, La Magia también está compuesta por siete temas.

A partir de ahí comenzaron los conciertos en formato dúo. No fueron giras extensas, sino encuentros cuidados, donde la música se iba probando y transformando en cada presentación. Esos espacios funcionaron como un verdadero laboratorio: se exploraban versiones, se abrían momentos de improvisación y se construía, de a poco, un lenguaje compartido.

En esas fechas, fuimos viviendo la experiencia de tocar los temas de Quique solo, tan distintos en vivo de sus versiones grabadas, especialmente por su enorme capacidad de improvisación. El público se sumaba a ese viaje y, casi de inmediato, comenzaba a preguntar si existía material grabado. Allí surgió la necesidad de registrar lo construido y poner esa música en circulación.

La grabación del disco se dio en distintas etapas y contextos, algo que terminó siendo parte de su identidad. Algunas piezas fueron registradas en 2018 en Luján, junto a Achi Deuz, capturando la frescura de los primeros años del dúo. Otras se grabaron más recientemente en Buenos Aires, en Eleven Palace Studio, con Francisco Baeza en grabación y edición, y Federico Nicolao en mezcla y mastering. Entre una etapa y otra pasó el tiempo, pasó la pandemia y pasó la vida. Muchas cosas nos atravesaron, y siempre la música y la amistad nos sostuvieron. Todo eso quedó impregnado en el sonido del disco.

El trabajo fue profundamente compartido en la elección del repertorio y con el desarrollo de arreglos, texturas e improvisaciones propias en el cello: no ocupa un lugar meramente acompañante. Propone climas, abre espacios y redefine el carácter de cada pieza. La producción fue un trabajo conjunto, basado en la escucha mutua y la confianza, buscando que la música respirara con naturalidad.

Cada tema tiene su propio recorrido. “El Río“, inspirado originalmente por el Danubio durante una gira europea, terminó conectando con la memoria del Paraná, tendiendo un puente entre viajes, presente y nostalgia del terruño. “Melodía Aérea 5″ incluye momentos de improvisación libre: en el disco quedó una versión contemplativa que nos sorprendió por su coherencia y diálogo, mientras que en vivo siempre se transforma con la presencia del público. “Suburbio” trae una sonoridad urbana y áspera, con ecos del tango contemporáneo, atravesada por la violencia, la dulzura y los contrastes de la vida en la ciudad. “La Magia está dentro tuyo”, con aires de chacarera y que en el dúo adquiere nuevos colores. Otras piezas, como “Melodía de Olvido” y “Berliner Tanguismos”, se expanden al pasar al cello, incorporando segmentos de improvisación que decidimos dejar como parte fija de la obra.

El disco, editado por Acqua Records, fue presentado en abril en Café Vinilo, donde realizamos dos funciones debido a que la primera se agotó. Esa experiencia confirmó algo central del proyecto: la música cambia con el público, porque surge del encuentro y de la confianza más allá de lo escrito, generando recorridos distintos en cada concierto. Hoy, mientras nos preparamos para presentarlo en Bebop Jazz Club, nos emociona saber que La Magia también se escucha en lugares tan lejanos como Japón. El tema que da nombre al disco fue además seleccionado para el compilado internacional Cello Tenderness.

La Magia es, en definitiva, un disco construido desde el tiempo, la admiración, la confianza, la amistad y el disfrute compartido. Un trabajo que pone en primer plano el proceso creativo, el diálogo entre instrumentos y la posibilidad de que la música siga transformándose, aun después de haber sido grabada.

*Quique Sinesi y Astrid Motura presentan La Magia el domingo 18 de enero en Bebop Club (Uriarte 1658, C.A.B.A.).