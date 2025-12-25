En el Año de la Serpiente, “Zootopia 2″ y uno de sus personajes despiertan furor en China

Los espectadores sostienen recortes de personajes para posar para una foto en un cine el día del estreno de la película "Zootopia 2", en Shanghái, China, el 26 de noviembre de 2025 (Foto: REUTERS/Go Nakamura)

¿Un corazón de oro de un nido de víboras? Gary De’Snake, el primer protagonista reptil de Disney, está encantando a los fans chinos y permitiendo al estudio encontrar oro en el año de la serpiente.

La popularidad de Gary ha ayudado a impulsar Zootopia 2 hasta convertirse en la película animada extranjera más taquillera en la historia de China, superando las expectativas y renovando la esperanza de que Hollywood haya recuperado el atractivo de taquilla en su mercado internacional más lucrativo.

La esperadísima secuela del éxito de 2016 ha recaudado más de 540 millones de dólares en China desde su estreno el 26 de noviembre, lo que representa casi la mitad de la recaudación mundial de la película. Es la segunda película con mejor rendimiento del año en el segundo mercado cinematográfico más grande del mundo, solo superada por la popularísima película de animación china Ne Zha II. Además, ya ha destronado a la película importada más vendida, título que ostentaba Avengers: Endgame, en varios indicadores y se acerca cada vez más al primer puesto.

Gary De'Snake, cuya voz la interpreta Ke Huy Quan

Zootopia 2 llegó a la escena después de que Hollywood perdiera parte de su atractivo en China en los últimos años (con el fracaso de las versiones de acción real de La Sirenita y Blancanieves) y con las producciones nacionales dominando la taquilla china. Por ello, su éxito, que se extiende a las ventas de productos y a la popularidad de la atracción temática de Zootopia en Shanghai Disneyland, ha sorprendido a algunos analistas de la industria.

Parte de este éxito se debe a la trama simpática -y decididamente nada política- de la película: los detectives Judy Hopps, una conejita, y Nick Wilde, un zorro, reciben la misión de resolver un misterio que gira en torno a la serpiente Gary De’Snake.

Si bien la primera Zootopia incluyó comentarios sociales sobre la brutalidad policial y la secuela reflexiona sobre los prejuicios sociales, muchos espectadores chinos no familiarizados con el contexto social estadounidense elogiaron la “falta de predicación política” de las películas.

Poster de "Zootopia 2", publicado tempranamente en agosto del 2024 (Crédito: @disneyd23 / Instagram)

Es una película entretenida, suave o escamosa, en un momento en el que muchos en China sienten el peso de la desaceleración de la economía interna y de las tensiones geopolíticas con Estados Unidos y Japón. “Puede que no sea una obra maestra, pero una película reconfortante y familiar es algo que todos necesitamos ahora mismo”, dijo Lu Liao, dueño de un café de Chongqing. “Por un momento, podemos olvidarnos de la geopolítica y coexistir en paz en Zootopia”.

La película original de Zootopia se estrenó en 2016, pero las campañas de marketing prolongadas (incluida la apertura del primer parque temático de Zootopia del mundo por parte de Shanghai Disneyland en 2023 y el lanzamiento de un avión con temática de Zootopia por parte de China Eastern Airlines el año pasado) han ayudado a generar entusiasmo por la secuela.

También hay un impulso económico muy necesario. La mercancía oficial, como peluches, cojines y bolsos, se agotó casi en cuanto volvió a estar disponible en los cines, según informó la agencia estatal de noticias Xinhua. Zootopia se ha asociado con marcas chinas para lanzar miles de productos de marca compartida, desde ropa, electrónica, alimentos y bebidas hasta artículos para mascotas, según el periódico China Daily.

Tan Yujiao, una administradora escolar de 32 años de la ciudad de Changsha, llevó a sus dos hijos a ver la película, la primera salida cinematográfica de la familia en siete meses mientras Tan intentaba recortar costos no esenciales después de que su esposo fuera despedido a principios de este año.

“Extrañé a mi dúo favorito y estoy muy feliz de verlos de regreso”, dijo Tan, refiriéndose a los personajes del zorro y el conejo. “A mis hijos les encanta Zootopia 2 y también les encantaría ver y abrazar a los animales de Disneylandia“, dijo Tan. Visitar el parque está fuera de su presupuesto ahora mismo, pero, como su marido ha conseguido un trabajo, podrían llegar a ver la versión 3D de la película la semana que viene.

Yin Jianjun, un oficinista de 37 años de Shanghai, dijo que no estaba “muy impresionado” por la película, calificando la trama de “plana” y prefiriendo la primera entrega, pero su hija de 8 años, Yoyo, le dio una calificación de “10 sobre 10”, diciendo que su personaje favorito es Gary De’Snake, una víbora de escamas azules tonta y optimista que es marginada e incomprendida antes de finalmente redimir su reputación.

Gary se diseñó pensando en el público chino desde el principio, como un guiño cultural al zodiaco chino, según declaró en redes sociales y entrevistas el director creativo de Walt Disney, Jared Bush, quien escribió y codirigió Zootopia 2. En el calendario lunar, 2025 es el año de la serpiente.

Una visitante del parque se toma una selfie con una diadema de un personaje en Zootopia Land en Shanghai Disneyland antes del estreno de "Zootopia 2" (Foto: REUTERS/Go Nakamura)

El furor por Gary incluso inspiró una oleada de compras de serpientes como mascotas, en particular la altamente venenosa víbora azul, endémica de India y el Sudeste Asiático. Los sitios web de comercio electrónico chinos, repletos de ofertas de serpientes vivas poco después del estreno de la película, han eliminado en gran medida los anuncios tras las denuncias de los usuarios y el escrutinio de los medios, según informó el periódico The Paper, con sede en Shanghái.

Sin embargo, un personaje que se desliza no es para todos. Una usuaria de la aplicación Xiaohongshu (Rednote), similar a Instagram, escribió que salió corriendo del cine a mitad de la película porque Gary y otros personajes reptiles le despertaron el trauma infantil de la mordedura de una serpiente.

"Zootopia 2" ahora tiene una calificación de 8.2 sobre 10 en el agregador de reseñas chino Douban, lo que indica una aclamación casi universal. Dominó las proyecciones en la primera semana, con hasta el 80% de los espacios de máxima audiencia en las principales ciudades, según informes de medios estatales. Algunas ciudades incluso organizaron proyecciones para mascotas, permitiendo que los dueños de perros vieran la película junto a sus mascotas.

Es tan popular y las preocupaciones sobre la piratería son tan pronunciadas que los medios estatales, incluido el periódico People’s Daily, portavoz del Partido Comunista, han instado a los espectadores a evitar tomar fotografías y videos durante las proyecciones.

El éxito de la película también ha supuesto un alivio para las autoridades.

El regulador cinematográfico chino buscaba un impulso de taquilla a fin de año para alcanzar el objetivo anual de 7 mil millones de dólares del país, y las recaudaciones de taquilla les han dado un gran impulso para alcanzar esa meta.

“El mercado cinematográfico chino estuvo poco dinámico en la segunda mitad del año”, dijo Leslie Chin, investigadora de cine independiente con sede en Shanghái. “Estábamos esperando desesperadamente una película que salvara el mercado, y por suerte apareció Zootopia 2”.

China regula estrictamente la cantidad de películas extranjeras que se pueden exhibir en el país, y el período estándar de exhibición es de un mes. Las películas estadounidenses han tenido momentos más difíciles debido al deterioro de las relaciones con China en los últimos años, aunque Avatar: Fuego y Ceniza se estrenó el viernes.

Pero los reguladores cinematográficos han acogido con satisfacción el estreno de Zootopia 2 y sus proyecciones podrían extenderse al menos hasta las vacaciones del Año Nuevo Lunar en febrero, dijo un responsable de marketing de una cadena de cines de Shanghai, que habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizado a hablar sobre la política del gobierno.

Las productoras estadounidenses también podrían beneficiarse de la disputa diplomática con Japón, el segundo mayor proveedor de películas extranjeras de China, después de Estados Unidos.

“Con el deterioro de la relación con Japón, China parece más abierta a Hollywood”, dijo el responsable de marketing

“Con el deterioro de la relación con Japón, China parece más abierta a Hollywood”, dijo el responsable de marketing, refiriéndose a la decisión de Beijing de cancelar o posponer el estreno de varias películas japonesas el mes pasado en represalia a la sugerencia de la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, de brindar apoyo militar a Taiwán, que el Partido Comunista Chino considera parte de su territorio.

Los principales estudios estadounidenses, incluido Disney, han mantenido fuertes vínculos con la Administración de Cine de China a través de coproducciones estratégicas y asociaciones locales, lo que explica en parte por qué Beijing hasta ahora se ha abstenido de llegar al mismo extremo con las películas estadounidenses, incluso durante los días más intensos de la guerra comercial, agregó el comercializador de películas.

El Global Times, un tabloide afiliado al estado, dijo que el éxito de Zootopia 2 muestra cómo los consumidores chinos todavía tienen apetito por las películas de Hollywood, que a su vez necesitan del mercado chino.

Chin, el investigador de cine de Shanghai, dijo que el éxito de Zootopia 2 y Ne Zha II no significa que haya un mercado alcista en general, y que las películas chinas y de Hollywood tienen tareas más desafiantes que competir entre sí. “Nuestro mayor problema es que la gente ya no viene a ver películas al cine. Necesitaríamos muchas más Zootopías para que los espectadores vuelvan".

Fuente: The Washington Post