Sorpresa: un libro de poemas y reflexión, en los primeros puestos del New York Times

Matthew McConaughey es un éxito editorial con su libro "Poems and prayers"

El libro “Poems & Prayers” del actor Matthew McConaughey, publicado a finales de 2025, sorprendió al alcanzar el primer puesto en la lista de más vendidos del New York Times. Esta obra, que reúne poesía y reflexiones personales sobre la fe, la vida y la esperanza, se aleja de los lanzamientos habituales de celebridades y ha captado la atención tanto de lectores como de críticos.

El fenómeno editorial que representa “Poems & Prayers” resulta inusual en el panorama literario estadounidense. No es común que un libro de poemas y oraciones, firmado por una figura del cine como McConaughey, logre tal éxito comercial. El volumen debutó directamente en el primer lugar de la lista de bestsellers del New York Times, consolidando la faceta de escritor del actor, quien ya había cosechado reconocimiento con su anterior obra, “Greenlights”. La publicación fue acompañada por una gira nacional, la “Revival Tour”, que reforzó el mensaje de esperanza y fe en tiempos de incertidumbre.

Matthew McConaughey en 'True Detective': el actor también conmueve con sus libros.

El libro se aleja de los relatos autobiográficos convencionales. Se trata de una colección profundamente personal, donde McConaughey mezcla meditación, humor y reflexión sincera, con un estilo que mantiene su sello característico. El texto alterna entre poesía y oraciones inspiradas en las escrituras, relatos familiares, dudas existenciales y experiencias de viaje. La voz del autor se percibe cercana y sin artificios, con un tono que invita al lector a explorar sus propias creencias y sueños, más que a recibir lecciones. Como señala la reseña, el autor no predica, sino que invita, con una sonrisa y una oración, a que cada lector se acerque a sus propias dudas y anhelos.

"Poems & Prayers" by Matthew McConaughey. MUST CREDIT: Crown

La estructura del libro se asemeja a un viaje espiritual, con pasajes líricos, momentos ásperos y sorpresas. No busca grandes revelaciones, sino compartir verdades susurradas sobre la dificultad de mantener la fe y la fragilidad de la esperanza. El recorrido emocional propuesto por McConaughey lleva al lector desde la búsqueda de claridad hasta la aceptación de la incertidumbre, dejando al final una sensación de fe renovada o, al menos, el recordatorio de no abandonar la confianza en uno mismo y en los demás.

“Soy poeta, filósofo, artista y estoy vendiendo creencias”, dijo el actor en una entrevista reciente con la revista Vanity Fair. Con esa convicción escribe.

La recepción de “Poems & Prayers” ha sido especialmente positiva por su capacidad de conectar con el público en un contexto de cambios y dudas. La gira “Revival Tour” permitió a McConaughey llevar el mensaje del libro a diferentes ciudades, combinando lecturas en vivo y diálogos con la audiencia sobre la importancia de la esperanza y la creencia en tiempos complejos. Esta interacción directa reforzó el carácter íntimo y reflexivo de la obra.

En el trasfondo de este éxito editorial se encuentra la trayectoria de McConaughey, conocido por su carrera en el cine y por su anterior incursión literaria con “Greenlights”. Sin embargo, “Poems & Prayers” marca una diferencia clara: aquí, el autor se muestra más introspectivo y menos interesado en la autopromoción, apostando por un tono más sereno y contemplativo.

Al terminar la lectura, el libro deja la impresión de ser una invitación a detenerse, respirar y, quizás, inspirarse a escribir unas líneas propias.