Renate Reinsve, la protagonista de “Valor sentimental” que puede ganar un Oscar

Renate Reinsve se negó a seguir las reglas, ahora podría ganar un Oscar

Algunas personas son tan abiertas al mundo que se vuelven sensibles a todo tipo de cosas. Incluidos los fantasmas.

Esta es la razón por la que Renate Reinsve no pudo quedarse en el mismo hotel que sus compañeros de elenco de Valor sentimental -que se estrena el jueves 25-, me cuenta casualmente la actriz mientras llegamos a una cafetería cerca de su hotel en Union Square, donde terminamos después de una serie de desventuras.

Llevaba semanas en Nueva York cuando su director, Joachim Trier, y sus coprotagonistas, Stellan Skarsgård y Elle Fanning, llegaron para los Premios Gotham en diciembre, y, por supuesto, le habría encantado alojarse con ellos. Pero cuando pasó por su hotel, la recepcionista no pudo garantizarle una habitación libre de fantasmas. (Se negó a nombrar el popular lugar del centro “porque la gente se asustaría”).

“A veces me he alojado en hoteles y, como que alguien tocaba a mi puerta, no había nadie”, dice la estrella noruega de 38 años. “Y pregunto en recepción y me dicen: ‘Ah, sí, es un fantasma. Llévate este ajo y no entrarán en tu habitación’”. Ha tenido experiencias aún más desgarradoras en un famoso hotel de Los Ángeles, pero no quiere compartir detalles “porque suena a locura”, dice, riendo y poniéndose colorada.

Tráiler de "Valor sentimental", película de Joachim Trier

Pero para Skarsgård, quien a sus 74 años ha trabajado con todo el mundo, la permeabilidad de Reinsve es exactamente lo que la hace única, particularmente entre sus compatriotas notoriamente reservados. “Lo que me impresionó fue su transparencia”, me dijo en el estreno de la película en el Festival de Cine de Nueva York a finales de septiembre. “Su piel es completamente transparente, y se ven las emociones que la invaden, y no puede ocultarlo. Por eso se sonroja constantemente… No creo haber conocido a nadie como ella en Escandinavia”.

En Valor sentimental, que acaba de obtener ocho nominaciones a los Globos de Oro y le ha dado a Reinsve una nominación casi segura al Oscar, Reinsve interpreta a Nora, una exitosa actriz de teatro de vanguardia con un miedo escénico insoportable, cuyo padre (Skarsgård), de quien está distanciado, le escribe un papel para su próxima película. Cuando Nora lo rechaza, él, de forma hilarante, elige erróneamente a una estrella estadounidense (Elle Fanning) que lo adora. Entonces, colma a su ingenua con la atención paternal que durante tanto tiempo le ha negado a Nora y a su hermana menor, Agnes (Inga Ibsdotter Lilleaas).

Es una película divertida y desgarradora sobre una familia profundamente herida que solo puede comunicarse, y no de forma excepcional, a través del arte. Y Renate Reinsve es una fuerza cautivadora: al principio, hiperventila entre bastidores con un vestido encorsetado mientras exige a su amante casado que tenga sexo con ella (o al menos que le dé una bofetada) para calmar su pánico. En otro momento de magistral comedia física, Nora tira un jarrón de cristal de aspecto caro de una mesa cuando su padre llega sin avisar. Lo atrapa y sale corriendo de la casa, incluso saltando una valla mientras lo mantiene agarrado.

Los noruegos tienen fama de ordenados, pero Reinsve parece prosperar en el caos y la espontaneidad: calculando mal el tráfico de Manhattan bajo una lluvia torrencial, llega media hora tarde, sonriendo a modo de disculpa. El restaurante de brunch Sadelle’s, donde se muere de ganas de comerse un bagel, ya ha cerrado la cocina y pronto empieza a preparar un evento privado. Mientras los trabajadores desmontan todo el salón a nuestro alrededor, arrancando sillas y mesas hasta que la nuestra es la única que queda en pie, mi ansiedad aumenta mientras ella, sumamente relajada, observa; su rostro se ilumina con una sonrisa de alegría, como la de un niño en Navidad.

El ascenso de la intérprete escandinava con “Valor sentimental” pone en cuestión los modelos tradicionales de promoción y pertenencia, abriendo un debate sobre la autenticidad y la resistencia en el escenario global del cine

Ese rostro expresivo también significa que no puede ocultar el cansancio de dar entrevistas en inglés. Lo habla con una fluidez impresionante, con apenas un ligero acento, pero confiesa que cuanto más cómoda se siente, más se encuentra pensando en noruego y teniendo que traducir las palabras que salen de su boca. Más tarde, cuando es evidente que tenemos que irnos, nos subimos a una camioneta negra y fuimos a una cafetería que resultó estar cerrada, y luego a otra cerca de su hotel. Durante el viaje, dejó de mirarme a los ojos durante 10 o 15 minutos. Termina bruscamente nuestra charla diciéndome con su amable pero firme franqueza nórdica que ya terminó y que quiere irse a casa.

Todo lo que hace de Renate Reinsve un talento actoral brillante también la convierte en una candidata para la campaña de los Oscar. Durante la promoción de su película revelación con Trier —La peor persona del mundo, de 2021—, se sentía tan abrumada que, después de cada semana de prensa, acampaba en los bosques a las afueras de Oslo, a veces con su hijo de seis años. (Ella y su ex, el animador Julián Nazario Vargas, tienen la custodia compartida).

No le interesan los éxitos de taquilla y prefiere el cine independiente que invita a la reflexión, como la comedia de suspenso de 2024 Un hombre diferente, que protagonizó junto a Sebastian Stan. Tras rodar la serie Presunto inocente para Apple TV, ha llegado a la conclusión de que la televisión con guion no es para ella: demasiado convencional, sin espacio para la espontaneidad.

Cuando promocionaba La peor persona..., por la que ganó el premio a la mejor actriz en el Festival de Cannes, solía estar sola en gira y se escondía de las fiestas porque no conocía a nadie. Desde entonces, su popularidad ha subido considerablemente; Louis Vuitton la viste principalmente para su carrera en los Oscars con Valor sentimental. Además, forma parte de un conjunto y es más divertido. Fanning y Skarsgård conocen a todo el mundo en el sector y están encantados de presentarla. La noche antes de que nos viéramos, Reinsve salió de fiesta con ellos hasta las tres de la mañana. “Sí, hubo baile, y Stellan y yo siempre nos ponemos un poco borrachos, y luego nos declaramos nuestro amor", dice Reinsve. “Eso siempre pasa ahora”.

Se siente muy cómoda durmiendo en una tienda de campamento, dice, “porque crecí en el bosque”. Recientemente, googleó la población de su pueblo natal, Solbergelva, a 45 minutos al suroeste de Oslo, porque algunos residentes se ofenden por lo pequeña que la describe. Son 6.000 habitantes.

Todos los días, caminaba a su escuela de dos aulas pasando por granjas, a veces desafiando la nieve acumulada con temperaturas de 15 grados bajo cero. El banco y la estación de servicio del pueblo finalmente cerraron, dice, “porque no tenía sentido”. Ella y sus dos hermanas menores jugaban afuera porque “era lo único que se podía hacer allí”. (Más tarde, sale a caminar bajo una lluvia torrencial sin paraguas porque los noruegos están acostumbrados a ese tipo de cosas).

Renate Reinsve y el arte de la disidencia: el valor de no encajar en Hollywood

Reinsve se considera la oveja negra de la familia, una inconformista por naturaleza. La despidieron de la ferretería de sus padres al cabo de un par de semanas porque no podía fingir interés. La echaron de las Girl Scouts tras intentar construir una pajarera con demasiadas ventanas y puertas. “No sucumbí a las reglas en absoluto. No le veía sentido a hacerlo de cierta manera”, dice. “Y creo que eso fue muy frustrante. Sobre todo cuando vienes de un lugar pequeño, es una cuestión de importancia colectiva que lo hagamos de la misma manera para que nadie destaque”.

Para ella, el teatro no se trataba de llamar la atención ni de estar frente a un público, sino de comprender el mundo, de estudiar cómo reaccionan las personas a las cosas, cómo se mueven en sus cuerpos. Si ella y sus hermanas discutían por algo, lo resolvía a través de los personajes de una obra. A los 14 años, encontró una nota anónima en su armario, de una mujer que la había visto actuar, animándola a ir a la escuela de teatro. Un momento profundo, dice. A partir de entonces, el teatro se convirtió en su pasión y no le interesó nada más. “Es algo típico del TDAH”, dice riendo.

De niña, solía quedarse paralizada en el escenario (“No era buena en absoluto”), pero aprendió a usar eso para crear tensión en sus personajes. “Es tan real que la gente tenga miedo en situaciones muy emotivas”, dice, “así que puedo dejar que eso siga ahí”.

A los 17 años, se escapó de casa. El plan era ir a Costa Rica, pero terminó en Edimburgo porque había estado allí una vez con un espectáculo del Festival Fringe. Allí, le ofrecieron trabajo en el hostal donde se alojaba, después de que descubrieran que se había quedado sin dinero y planeaba dormir en la calle con un joven que había conocido. “Creo que tengo mucha aventura y espíritu juguetón, y en ese sentido, puedo ser un poco ingenua”, dice.

Mudarse a Oslo un año después podría haber sido el punto de inflexión más importante en una vida llena de ellos. La gente que conoció tenía referencias tan profundas al cine, los libros y el arte que sentía que siempre estaba intentando ponerse al día, pero lo deseaba desesperadamente. “Creo que esa sensación nunca me abandonará, en cierto modo”, comenta.

Su primera oportunidad de aparecer en la pantalla grande llegó cuando tenía veintipocos años, cuando audicionó para la película de Trier, Oslo, 31 de agosto (2011). La industria cinematográfica de Noruega está muy por detrás de sus vecinos de Suecia y Dinamarca, y Trier era el único director del país que hacía el tipo de películas independientes que podían alejarla del teatro.

Solo tenía una frase: “Vamos a la fiesta”, pero Trier había visto algo en ella. “No era un papel importante... pero inmediatamente me pareció alguien con mucha energía”, cuenta el director.

Se hicieron amigos y él seguía sus actuaciones en televisión y teatro. En 2017, Isabelle Huppert viajó a Noruega para ver Edda de Robert Wilson. Durante su estancia en la ciudad, tomó un café con Trier, quien la había dirigido en Louder than Bombs (2015). Le contó que le había encantado “la chica del vestido morado” de la obra de Wilson.

"Valor sentimental"

“Dije: ‘Sé quién es ella, porque interpretará el papel principal en mi próxima película’”, dice Trier. Esto resultaría ser una novedad para Reinsve, quien había decidido dejar de actuar. Conseguía papeles importantes y gratificantes en el teatro, pero no conseguía ganarse la vida. Para entonces, había renovado dos casas y pensaba en ser carpintera o tal vez dedicarse a la construcción.

Entonces Trier le envió un mensaje. Él y su compañero de escritura, Eskil Vogt, estaban trabajando en La Peor Persona pensando en ella. “Es una locura que haya sucedido tres días después de haberlo dejado ir”, dice Reinsve. Más tarde, Trier contó que le había contado a Huppert que llevaba años esperando que Reinsve consiguiera su gran oportunidad. “Entonces él dijo: ‘Oh, no va a llegar. Lo haré’”, recuerda Reinsve.

Reinsve dice que Trier tiene una forma de hacerla sentir tan segura en el set que, en algún momento, deja de distinguir entre ella misma y lo que se ve en pantalla. En La peor persona..., su personaje, Julie, está a punto de cumplir 30 años y es una especie de demonio del caos, dejando tras de sí corazones rotos y carreras a medias.

En el estreno mundial en Cannes, ella sintió una profunda vergüenza al verse actuando como alguien con “muchos rasgos molestos”, dice sobre su primer papel principal. “Fue muy extraño ver a alguien tan cercano a mí ahí arriba. Así que pensé: ‘Esta película es hermosa, pero yo soy una mierda’”.

No había invitado a su familia a Cannes porque no se dio cuenta de que era algo tan importante. Entonces llegaron las críticas entusiastas, incluyendo una de The Guardian que declaraba: «Ha nacido una estrella». Inmediatamente empezó a vomitar durante dos horas seguidas. “Vomité porque era demasiado”, cuenta.

Trier escribió Valor sentimental en parte porque quería desafiarla con un papel con mayor carga emocional. Nora actúa porque es la única manera de conectar con su padre y porque encarnar a otras personas le permite evitar sus propios traumas. Esta vez, para el estreno en Cannes, toda la familia estuvo a su lado. Después, todos permanecieron afuera en círculo en silencio, y desde entonces, dice, el ambiente entre ellos se ha vuelto más cálido. “Si pueden comunicarse en familia, tienen mucha suerte, y por favor, enséñennos a los demás cómo hacerlo”, dice entre risas.

Desde entonces, Hollywood ha llamado a su puerta, trayendo lo que ella llama “esta nueva vida”, donde asiste a la Semana de la Moda de París y se junta con las estrellas de cine que una vez la deslumbraron en la pantalla. (Para ser una chica del bosque, se ha adaptado de maravilla). En 2026, rodará la próxima película de Alexander Payne en Dinamarca. Si hubiera tenido tiempo, habría interpretado el papel de Julia Garner en Weapons, la exitosa película independiente de terror que quería hacer, aunque no pudo leer el guion completo porque le daba demasiado miedo.

Fue Stan quien le sugirió actuar junto a él en Un hombre diferente, su primera película en inglés, tras quedar maravillado con ella en La peor persona. Le recordaba a una joven Meryl Streep. “Cuando ves a Meryl Streep, no se le ven los puntos", dice. “No estás viendo a una actriz obsesionada con impresionarte o demostrarte lo que es capaz de hacer. Simplemente son, y es increíblemente humano y crudo”.

"Valor sentimental" (Crédito de fotos: Mubi)

Ya han rodado otra película juntos, el thriller Fjord del director rumano Cristian Mungiu, sobre una pareja noruego-rumana que se muda a un pequeño pueblo de Noruega y se encuentra con otra pareja con un comportamiento perturbador.

Filmaron en el aislado hotel Union Øye, que data de la década de 1890. Stan lo describe como algo sacado de El Resplandor, lo cual es apropiado porque Reinsve estaba convencida de que había un fantasma en su habitación. Lo confirmó con la recepción, quienes le informaron que una mujer se había ahogado fuera del hotel tras una aventura amorosa fallida con un soldado alemán casado de la Primera Guerra Mundial.

“Le dije: ‘Renate, ven’. Y ella me respondió: ‘No, tengo que cambiarme de habitación’”, recuerda Stan. “Nunca oí a nadie. Oía explosiones en plena noche y todo eso. Y luego íbamos al set, hacíamos un drama intenso, y al volver, ella me decía: ‘Me persigue un fantasma’”.

Le digo a Stan que ella también ha sido perseguida en Nueva York y Los Ángeles. “¿Entonces hay múltiples fantasmas en múltiples ciudades?” dice, riendo tan fuerte que apenas puede hablar. “Pero mira”, continúa, “quizás haya algo de cierto en esto”.

Una actriz irlandesa con la que trabajó, Denise Gough, le dijo que el trabajo de un actor es dejar que las cosas (Gough las llamó “musas”) vivan a través de ti y se comuniquen a través tuyo. “No sé si son fantasmas o musas”, dice, “pero sin duda da bien. Y además parece estar funcionando”.

Fuente: The Washington Post