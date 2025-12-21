Cultura

Juliana Iriart se quedó con el Premio GCH

La artista obtuvo la segunda edición del galardón que reúne arte contemporáneo y arquitectura

Juliana Iriart se quedó con el Premio GCH

Juliana Iriart, con la obra “Allá estás vos”, se quedó con la segunda edición del Premio GCH, impulsada por GCH (Grupo Chomer) en colaboración con Meridiano, la Cámara Argentina de Galerías de Arte Contemporáneo,

Iriart fue elegida para intervenir el vallado del edificio Aura Núñez con una pieza que ofrece una interpretación del mar y transmite la sensación de un día sobre la superficie del agua mediante un juego de colores que emergen sobre un fondo negro, intensificando el brillo y el contraste, explicaron en un comunicado.

La artista, representada por Moria galería, explicó su motivación: “La propuesta arquitectónica de Aura Núñez, donde luz y sombra dialogan en un mismo lugar, me estimula a presentar esta pintura para los vallados como una forma de acompañar ese diálogo entre la luz y la oscuridad. Me llena de entusiasmo que mi obra pueda exhibirse en la vía pública, en convivencia con las personas, el paisaje urbano, la arquitectura del nuevo edificio y la vegetación”.

Julio Hilger
Julio Hilger

Además se otorgaron dos menciones especiales. Una fue para Julio Hilger (Miranda Bosch Galería) por su mural en blanco y negro “Todo crece en esta selva”, que explora lo orgánico y natural a través de una trama fluida y en transformación constante, donde formas vegetales se entrelazan con personajes que emergen sutilmente en la composición.

Mientras que la otra mención recayó en Amadeo Azar (galería Nora Fisch) por “El Límite Horizontal”, una obra que establece un diálogo entre la arquitectura de Aura Núñez y el tejido urbano circundante, desarmando y recomponiendo elementos en una composición abstracta atravesada por la luz y la sombra.

Amadeo Azar
Amadeo Azar

En total, los tres artistas recibirán 16 mil dólares (USD 16.000) en premios: el ganador obtendrá ocho mil dólares (USD 8.000) y cada mención especial será reconocida con cuatro mil dólares (USD 4.000).

El jurado, compuesto por Karina Peisajovich (artista y docente en representación de Meridiano), Damián Vinsón (arquitecto del estudio MSGSSV) e Iván Chomer (CEO de GCH), destacó el potencial transformador de las obras seleccionadas.

