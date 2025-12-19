Cultura

El Museo del Louvre reabre sus puertas tras una huelga de tres días

El icónico espacio cultural parisino ha vuelto a recibir visitantes luego que una asamblea de los trabajadores votó una “tregua de Navidad”. El lunes 5 de enero volverá a reunirse para decidir futuras acciones

Guardar
El Museo del Louvre reabrió
El Museo del Louvre reabrió sus puertas luego de tres días de huelga de sus trabajadores

El Museo del Louvre reabrió sus puertas este viernes tras la decisión de sus trabajadores de suspender la huelga que mantuvo cerrado el recinto durante tres días, en medio de una serie de incidentes recientes que han puesto en entredicho la seguridad y el mantenimiento del edificio. La reapertura, confirmada por la dirección del museo, se produce después de que los empleados votaran de forma unánime en asamblea general no continuar con el paro, aunque advirtieron que podrían retomarlo tras las fiestas si no se logran avances en las negociaciones con el Ministerio de Cultura.

En el centro de las preocupaciones de los trabajadores se encuentra el espectacular robo de las joyas de la Corona ocurrido el 19 de octubre, cuando cuatro ladrones accedieron a la galería de Apolo utilizando una escalera de mudanza y, ante la mirada de los visitantes, rompieron las vitrinas que albergaban ocho piezas invaluables, valoradas en más de 100 millones de dólares. Las joyas siguen sin aparecer, y tanto la actual presidenta del Louvre, Laurence des Cars, como su predecesor, Jean Luc Martínez, comparecieron esta semana ante una comisión del Senado para responder sobre un informe de 2019 que ya advertía la vulnerabilidad de la galería asaltada.

Laurence des Cars, presidenta del
Laurence des Cars, presidenta del Museo del Louvre, atraviesa una difícil situación de cuestionamiento público (Foto: REUTERS/Sarah Meyssonnier)

El paro, que comenzó el lunes y fue respaldado por unos trescientos trabajadores reunidos en asamblea, obligó a cerrar completamente el museo ese día, frustrando a miles de turistas que esperaban ver la Mona Lisa y otras obras emblemáticas. El martes, el Louvre permaneció cerrado por ser su día habitual de descanso, y solo reabrió parcialmente el miércoles y jueves, con varias salas inaccesibles por la falta de personal. Los sindicatos CGT y CFDT denunciaron la degradación de las condiciones laborales, el deterioro del edificio y la falta de seguridad, agravados por la ausencia de respuestas de la dirección a sus demandas.

Entre las reivindicaciones principales figura la necesidad de más contrataciones y una mayor inversión en el mantenimiento del vasto complejo, que cuenta con cuatrocientas salas y ha sufrido otros incidentes recientes. En noviembre, una fuga de agua dañó cientos de libros y manuscritos en el departamento egipcio, y en octubre la dirección tuvo que cerrar una galería de cerámicas griegas antiguas por riesgo de colapso en las vigas del techo. El arquitecto jefe, François Chatillon, describió el estado del edificio como “no en buen estado”.

Luego del espectacular robo ocurrido
Luego del espectacular robo ocurrido en octubre, el Museo del Louvre atraviesa una difícil situación (Foto: REUTERS/Benoit Tessier)

El sindicato CFDT lamentó en un comunicado los “avances insuficientes” en las negociaciones con el Ministerio de Cultura, especialmente en materia de empleo y remuneraciones, y criticó que la presidenta del Louvre no se haya reunido ni dirigido a los trabajadores desde el inicio de la movilización. El Ministerio, dirigido por Rachida Dati, se comprometió a anular una rebaja de 5,7 millones de euros en la dotación pública al museo, y las conversaciones se retomarán tras la pausa navideña.

La representante sindical de la CGT, Nathalie Ramos, explicó que la decisión de suspender la huelga busca “dar un respiro a las negociaciones” y no impedir el acceso de los turistas durante las fiestas, pero advirtió que la situación podría reactivarse si no se atienden las demandas. Los trabajadores también expresaron su rechazo al incremento del precio de la entrada para los visitantes de fuera de Europa, que pasará de 22 a 32 euros en enero.

Las auditorías publicadas tras el robo han puesto de manifiesto los problemas estructurales y de seguridad del museo, así como la escasa inversión en su mantenimiento. Los empleados han convocado una nueva asamblea para el lunes 5 de enero, en la que decidirán si retoman la huelga en función de los avances logrados en las negociaciones.

Con información de: AFP

Temas Relacionados

Museo del LouvreLaurence des CarsParísFranciaUltimas noticias América

Últimas Noticias

Tip de ortografía del día: navidad, claves para una buena redacción

Las erratas pueden dar la imagen de ser una persona poco preparada

Tip de ortografía del día:

‘El extranjero’, una inteligente adaptación cinematográfica del clásico de Albert Camus: “Al no empezar por la primera frase del libro, ves una película distinta”

François Ozon estrena en la gran pantalla una versión “más actual” del libro con el que el ganador del Nobel de Literatura llevó al terreno de la narrativa sus ideas sobre la absurda condición humana

‘El extranjero’, una inteligente adaptación

Landriscina, poeta del humor y héroe de la literatura oral argentina

Nació en Colonia Baranda, Chaco. Fue la revelación de Cosquín en 1964. Recorrió el país retratando comunidades y regionalismos. Hoy cumple 90 años. ¿Cómo brilla su obra al calor de las redes sociales?

Landriscina, poeta del humor y

Qué leer el fin de semana: 4 libros poseídos por el espíritu navideño

La literatura como refugio, incluso en tiempos de celebración: un clásico (Dickens), un libro “feelgood” (Gutiérrez), un relato oscuro (Schweblin) y una novela romántica (Reed)

Qué leer el fin de

“Dios ha muerto”: ¿la cultura pop impulsa una nueva forma de espiritualidad individual?

El ensayista francés Pacôme Thiellement examina en “La victoria de los sin rey” cómo se ha reconfigurado la experiencia religiosa contemporánea, un nuevo desafío para la cohesión social

“Dios ha muerto”: ¿la cultura
DEPORTES
Juan Román Riquelme definió el

Juan Román Riquelme definió el formato del nuevo Consejo de Fútbol de Boca Juniors para 2026

La espectacular doble caída en una pelea que dejó a los boxeadores al borde del nocaut

Tras cerrar a Fausto Vera, cómo sigue el mercado de pases de River Plate: los nuevos apuntados

Jake Paul se enfrenta al ex campeón mundial Anthony Joshua: hora, todo lo que hay que saber y cómo ver el combate en vivo

Todo lo que hay que saber sobre Párense de Manos III: el cronograma de peleas, hora y cómo verlo en vivo

TELESHOW
Christian Petersen y Sofía Zelaschi:

Christian Petersen y Sofía Zelaschi: un flechazo en la tele, una boda que desafió prejuicios y la prueba de amor más difícil

Chano Moreno Charpentier reveló que está de novio hace cuatro años: “Tami me salvó la vida”

El posible regreso de Mauro Icardi a Rosario reaviva las tensiones en la familia

Humor y cercanía en #Detaquito: Olivia Wald y Luchi Maidana cara a cara

Quién fue el último eliminado de MasterChef Celebrity: el comentario sobre la China Suárez que descolocó a Wanda Nara

INFOBAE AMÉRICA

Una terapia experimental con ARN

Una terapia experimental con ARN mensajero de Harvard y el MIT logró rejuvenecer al sistema inmune

El descubrimiento de un túmulo revela un entierro colectivo inusual de la Edad de Bronce

La revista Science eligió al crecimiento de las energías renovables como el avance científico del 2025

La conexión entre dieta y salud mental: por qué la falta de magnesio podría influir en la ansiedad

Un ataque atribuido a Ucrania dañó a un petrolero de la flota fantasma rusa en el mar Mediterráneo