El Museo del Louvre reabre sus puertas tras una huelga de tres días

El Museo del Louvre reabrió sus puertas luego de tres días de huelga de sus trabajadores

El Museo del Louvre reabrió sus puertas este viernes tras la decisión de sus trabajadores de suspender la huelga que mantuvo cerrado el recinto durante tres días, en medio de una serie de incidentes recientes que han puesto en entredicho la seguridad y el mantenimiento del edificio. La reapertura, confirmada por la dirección del museo, se produce después de que los empleados votaran de forma unánime en asamblea general no continuar con el paro, aunque advirtieron que podrían retomarlo tras las fiestas si no se logran avances en las negociaciones con el Ministerio de Cultura.

En el centro de las preocupaciones de los trabajadores se encuentra el espectacular robo de las joyas de la Corona ocurrido el 19 de octubre, cuando cuatro ladrones accedieron a la galería de Apolo utilizando una escalera de mudanza y, ante la mirada de los visitantes, rompieron las vitrinas que albergaban ocho piezas invaluables, valoradas en más de 100 millones de dólares. Las joyas siguen sin aparecer, y tanto la actual presidenta del Louvre, Laurence des Cars, como su predecesor, Jean Luc Martínez, comparecieron esta semana ante una comisión del Senado para responder sobre un informe de 2019 que ya advertía la vulnerabilidad de la galería asaltada.

Laurence des Cars, presidenta del Museo del Louvre, atraviesa una difícil situación de cuestionamiento público (Foto: REUTERS/Sarah Meyssonnier)

El paro, que comenzó el lunes y fue respaldado por unos trescientos trabajadores reunidos en asamblea, obligó a cerrar completamente el museo ese día, frustrando a miles de turistas que esperaban ver la Mona Lisa y otras obras emblemáticas. El martes, el Louvre permaneció cerrado por ser su día habitual de descanso, y solo reabrió parcialmente el miércoles y jueves, con varias salas inaccesibles por la falta de personal. Los sindicatos CGT y CFDT denunciaron la degradación de las condiciones laborales, el deterioro del edificio y la falta de seguridad, agravados por la ausencia de respuestas de la dirección a sus demandas.

Entre las reivindicaciones principales figura la necesidad de más contrataciones y una mayor inversión en el mantenimiento del vasto complejo, que cuenta con cuatrocientas salas y ha sufrido otros incidentes recientes. En noviembre, una fuga de agua dañó cientos de libros y manuscritos en el departamento egipcio, y en octubre la dirección tuvo que cerrar una galería de cerámicas griegas antiguas por riesgo de colapso en las vigas del techo. El arquitecto jefe, François Chatillon, describió el estado del edificio como “no en buen estado”.

Luego del espectacular robo ocurrido en octubre, el Museo del Louvre atraviesa una difícil situación (Foto: REUTERS/Benoit Tessier)

El sindicato CFDT lamentó en un comunicado los “avances insuficientes” en las negociaciones con el Ministerio de Cultura, especialmente en materia de empleo y remuneraciones, y criticó que la presidenta del Louvre no se haya reunido ni dirigido a los trabajadores desde el inicio de la movilización. El Ministerio, dirigido por Rachida Dati, se comprometió a anular una rebaja de 5,7 millones de euros en la dotación pública al museo, y las conversaciones se retomarán tras la pausa navideña.

La representante sindical de la CGT, Nathalie Ramos, explicó que la decisión de suspender la huelga busca “dar un respiro a las negociaciones” y no impedir el acceso de los turistas durante las fiestas, pero advirtió que la situación podría reactivarse si no se atienden las demandas. Los trabajadores también expresaron su rechazo al incremento del precio de la entrada para los visitantes de fuera de Europa, que pasará de 22 a 32 euros en enero.

Las auditorías publicadas tras el robo han puesto de manifiesto los problemas estructurales y de seguridad del museo, así como la escasa inversión en su mantenimiento. Los empleados han convocado una nueva asamblea para el lunes 5 de enero, en la que decidirán si retoman la huelga en función de los avances logrados en las negociaciones.

Con información de: AFP