La investigación del robo al Louvre reveló inéditos detalles de una “falla global” de seguridad

El Museo del Louvre (AP foto/Thomas Padilla)

Los ladrones que robaron las joyas de la corona del Louvre en octubre lograron evadir a la policía con solo 30 segundos de margen debido a fallos de seguridad evitables en el museo parisino, según reveló el miércoles una dura investigación.

La pesquisa, ordenada por el ministerio de Cultura tras el vergonzoso robo a plena luz del día, reveló que solo una de las dos cámaras de seguridad funcionaba cerca del lugar por donde los intrusos ingresaron la mañana del domingo 19 de octubre.

Los agentes en la sala de control de seguridad no contaban con suficientes pantallas para seguir las imágenes en tiempo real, mientras que la falta de coordinación hizo que la policía fuera enviada inicialmente al lugar equivocado cuando se activó la alarma, según el informe presentado ante la Comisión de Cultura del Senado francés.

“Destaca una falla global tanto del museo como de su autoridad supervisora para abordar los problemas de seguridad”, afirmó al inicio de una audiencia el presidente de la comisión, Laurent Lafon.

Agentes de policía trabajan cerca de la grúa que fue utilizada en el robo de joyas (REUTERS/Gonzalo Fuentes/Foto de archivo)

Entre las revelaciones más impactantes figura que los ladrones abandonaron el lugar solo 30 segundos antes de que llegaran la policía y los guardias de seguridad privada.

“Con solo 30 segundos de diferencia, los guardias de Securitas (seguridad privada) o los policías en un coche podrían haber impedido que los ladrones escaparan”, dijo el jefe de la investigación, Noel Corbin, ante los senadores.

Corbin señaló que medidas como un sistema de videovigilancia moderno, vidrio más resistente en la puerta cortada con herramientas eléctricas, o una mejor coordinación interna, habrían evitado la pérdida de las joyas, valoradas en unos 102 millones de dólares y que aún no han sido recuperadas.

Diversos estudios revisados por la dirección del Louvre durante la última década ya habían señalado importantes vulnerabilidades, incluida una auditoría de 2019 realizada por expertos de la joyería Van Cleef & Arpels.

Dicha auditoría advirtió que el balcón junto al río, objeto del asalto, era un punto débil y podía ser alcanzado fácilmente con una escalera extensible, exactamente lo que ocurrió durante el robo.

Laurence des Cars, directora del Museo del Louvre (AP foto/Michel Euler)

Corbin confirmó que la directora del Louvre, Laurence des Cars, criticada tras el incidente, no estaba al tanto de esa auditoría, la cual había sido solicitada por su predecesor, Jean-Luc Martinez.

“Las recomendaciones no se aplicaron y nos habrían permitido evitar este robo”, afirmó Corbin, quien agregó que hubo una falta de coordinación entre ambos administradores designados por el gobierno.

De acuerdo con la investigación, la policía sostiene que logró detener a los cuatro intrusos, quienes huyeron en potentes motocicletas tras perpetrar el robo en la Galería Apolo en aproximadamente diez minutos.

Las revelaciones divulgadas el miércoles aumentan la presión sobre des Cars, la primera mujer en el cargo, nombrada por el presidente Emmanuel Macron en 2021.

Persisten las dudas sobre si el robo pudo evitarse y por qué el museo más visitado del mundo, considerado un tesoro nacional, presentaba una protección tan deficiente.

La Cámara de Diputados lleva adelante su propia investigación, mientras que des Cars y Martinez comparecerán ante los senadores la próxima semana.

El mes pasado, el auditor estatal de Francia manifestó que las mejoras de seguridad se habían realizado a un ritmo “lamentablemente insuficiente” y que el museo había priorizado “operaciones de alto perfil y atractivo” en vez de invertir en su protección.

Guy Tubiana, alto oficial de policía y asesor de seguridad en el ministerio de Cultura que participó en la investigación, relató a los senadores que se sintió “atónito” ante lo que descubrió en el museo.

“Hubo una sucesión de fallos que desembocaron en la catástrofe, pero nunca habría imaginado que el Louvre pudiera tener tantos fallos”, declaró.

El personal del Louvre prevé realizar una huelga el lunes para exigir a la dirección que actúe ante lo que consideran falta de personal y exceso de visitantes en el museo, que el año pasado recibió a 8,7 millones de personas.

El fin de semana pasado, el museo informó que una filtración de agua dañó entre 300 y 400 revistas, libros y documentos en el departamento egipcio a finales de noviembre.