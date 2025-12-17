A pesar de los desafíos, el Festival de Cine de Berlín avanza. La directora Tricia Tuttle da una rueda de prensa antes de que inicie su edición número 75, en enero de 2025 (Foto: REUTERS/Annegret Hilse)

En una nevada noche de febrero, Tilda Swinton subió al escenario principal del Festival Internacional de Cine de Berlín para recoger un premio a su trayectoria. Ataviada con un brillante vestido de cuello alto, la actriz británica comenzó hablando del tiempo.

“Me alegro mucho de que esté nevando hoy”, dijo tras recoger su trofeo durante la ceremonia inaugural de la Berlinale 2025, como se conoce al festival. “Aquí solía nevar todos los años”, recordó, diciendo que a los 25 años, cuando asistió a su primera Berlinale, entraba al recinto con las botas cubiertas de nieve.

La actriz luego rindió homenaje al “gran estado independiente del cine” y lanzó críticas apenas veladas a los planes del presidente Trump sobre inmigración y la reconstrucción de Gaza.

El cine es intrínsecamente inclusivo: inmune a los intentos de ocupación, colonización, apropiación, propiedad o desarrollo inmobiliario en la Riviera, afirmó. Es un ámbito sin fronteras y sin políticas de exclusión, persecución ni deportación.

El discurso de Swinton podría haberse pronunciado fácilmente en los otros dos grandes festivales de cine de Europa, Cannes y Venecia, de no ser por el comentario sobre el clima. El Festival de Cine de Cannes se celebra en la Riviera Francesa en mayo, mientras que el Festival de Cine de Venecia tiene lugar en la isla de Lido (otro balneario) a finales de agosto y principios de septiembre. El sol brilla casi todos los días en estos eventos, las temperaturas varían de suaves a cálidas, y las actrices desfilan por la alfombra roja con vestidos palabra de honor y sandalias, en lugar de abrigos de invierno y botas de nieve.

En otras palabras, desde el punto de vista del calendario y el clima, Berlín está en desventaja. Se celebra en pleno invierno, aproximadamente un mes antes de los Premios de la Academia, cuando la temporada de premios, que se ha convertido en una importante plataforma de lanzamiento para el cine, está a punto de terminar. Quizás por ello, según los expertos de la industria cinematográfica, el festival se ha visto eclipsado en los últimos años por sus eventos similares.

Una nueva directora, la estadounidense Tricia Tuttle, quien asumió el timón de la Berlinale en abril de 2024, intenta cambiar las cosas. Quiere que Berlín no solo sea un lugar para ver películas de arte y ensayo con un enfoque político, sino también un escaparate para películas de gran presupuesto con elencos estelares. También se centra en otros puntos fuertes del festival: la participación del público, con 340.000 entradas en las salas de cine el año pasado (según cifras oficiales del festival); y el Mercado Europeo de Cine, la rama comercial del festival, que atrae a compradores y vendedores de películas de unos 130 países cada año.

Tricia Tuttle, quien asumió las riendas como directora del Festival Internacional de Cine de Berlín en abril d (Foto: REUTERS/Fabrizio Bensch)

En una entrevista en video, Tuttle dijo que la Berlinale se sentía “muy cómoda en su piel” al mostrar a cineastas que “arrojan luz sobre cosas que ven en el mundo que son injustas o inequitativas, o que les gustaría cambiar”.

“Lo que no me gusta y me gustaría que cambiara es que el festival “siempre se categoriza solo como eso”, dijo, “porque también se trata del placer, la diversión y la naturaleza transformadora de sentarse entre el público y reírse con otras personas”.

Tuttle lamentó el hecho de que “la brecha se ha estado ampliando un poco” entre “el extremo muy comercial de la industria cinematográfica y el extremo independiente de la industria cinematográfica”, y agregó: “Me encantaría pensar que somos parte de una solución para realmente asegurarnos de que esas dos cosas no se sientan como conversaciones diferentes y formas de arte diferentes”.

Peter Debruge, crítico cinematográfico jefe de la revista Variety y asistente al festival durante muchos años, afirmó que en el primer año de Tuttle como directora había notado una “diferencia transformadora”. La programación cinematográfica, que antes era sólida pero para algunos críticos carecía de entusiasmo, resultó mucho más atractiva en 2025, y "Dreams (Sex Love)“, la película ganadora del Oso de Oro (el máximo galardón del festival), del director noruego Dag Johan Haugerud, fue un éxito de crítica.

“Creo que lo que está haciendo Trish es relevante: está haciendo que el festival vuelva a ser esencial”, dijo Debruge.

La Berlinale se inauguró seis años después del final de la Segunda Guerra Mundial en Berlín Occidental como parte de un esfuerzo por situar a la ciudad dividida —antigua capital del Tercer Reich— en el mapa cultural mundial. La ciudad era, entonces, la encarnación misma de la Guerra Fría, con el Muro de Berlín atravesándola, separando Oriente de Occidente. Se convirtió en un escaparate natural para películas de ambos lados del muro, una plataforma para el diálogo entre Oriente y Occidente y para películas con carga política que defendían la democracia y denunciaban la tiranía.

La Berlinale también se convirtió en uno de los tres grandes festivales de cine del mundo, junto con Cannes y Venecia. A lo largo de los años, premió a algunos de los directores más destacados de todos los tiempos, como Sidney Lumet (1957), Ingmar Bergman (1958), Michelangelo Antonioni (1961), Vittorio De Sica (1971), Robert Altman (1976) y Rainer Werner Fassbinder (1982).

La cineasta española Carla Simon en Cannes (Foto: REUTERS/Sarah Meyssonnier)

Justo antes de la caída del muro y la reunificación de Alemania, el festival lanzó el Mercado de Cine Europeo, que reúne a profesionales del cine: productores, distribuidores y agentes de talento. Este se ha convertido en uno de sus rasgos distintivos.

El festival es también una eficaz plataforma de lanzamiento para los talentos emergentes.

La cineasta española Carla Simón, ganadora del Oso de Oro a mejor largometraje en 2022 por Alcarràs, la historia de una familia campesina inspirada en la suya, recordó haber sido invitada a la Berlinale por primera vez en 2015 como una de los Berlinale Talents: un programa anual que ofrece charlas, talleres, eventos de networking y laboratorios de desarrollo de proyectos. Como parte del programa, participó en un taller de guion donde compartió su guion y recibió retroalimentación de editores y mentores.

Simón recordó el ambiente universitario del programa: compartía habitación con otros en una residencia y, al comenzar cada día, recogía entradas para charlas, proyecciones de películas u otros eventos a los que deseaba asistir. Describió el programa de talentos como un gran impulso para el proyecto en el que trabajaba en ese momento. “Tener el sello de la Berlinale también me ayudó a entrar en otros laboratorios y a solicitar financiación", dijo.

La cineasta Carla Simón durante el rodaje de 'Romería'

Recibió un impulso mucho mayor con su victoria en el Oso de Oro de 2022. “Recibes muchísima atención”, dijo, señalando que su película se vendió en muchos países y fue seleccionada para varios festivales. Añadió que ganar el premio “te abre las puertas para seguir haciendo películas” y te da la sensación de que “puedo hacer lo que quiera, contar la historia y arriesgarme”.

¿Qué le pareció la experiencia general de Berlín como festival? «Se siente como si fuera un festival para la ciudad, para la gente de la ciudad», dijo. Los cines estaban «siempre llenos» y hubo sesiones de preguntas y respuestas muy interesantes, con preguntas de diversos públicos.

Dijo que Berlín era “mucho más relajado” que Cannes, donde es obligatorio vestir de etiqueta en los estrenos y no se permiten fotos personales en la alfombra roja. Hay “una especie de ritual” en Cannes, con música y una alfombra roja por la que han desfilado “grandes personalidades del cine”, dijo.

Debruge, de Variety, dijo que el nuevo jefe de Berlín, Tuttle, estaba disfrutando de un “período de luna de miel” y beneficiándose de la buena voluntad que surge cuando un importante festival de cine cambia de manos.

“Ella todavía tendrá que lidiar con todos los desafíos que existen”, dijo, enumerando las ventajas del calendario de Cannes y el hecho de que Venecia “está jugando en el juego de los premios y se ha vuelto increíblemente atractiva para las producciones del Hollywood estadounidense".

Debruge agregó que todas las miradas estaban puestas en Tuttle para ver si en 2026 y más allá, podía mantener “el tipo de entusiasmo y la relevancia que ha demostrado”.

Fuente: The New York Times