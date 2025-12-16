Hollywood en 2025: el auge del cine político y sus repercusiones en la industria global

Joaquin Phoenix y Pedro Pascal en “Eddington”

Uno de los momentos más divertidos del cine este año ocurre en lo más profundo de la fantasía pandémica de Ari Aster, Eddington. La pantalla se oscurece. Empieza una música siniestra, pura trompetas y bajos retumbantes. Al alejarse la cámara, vemos lo siniestro: una publicación de Instagram en la pantalla de un teléfono, de una usuaria llamada meganbailey_00. Es solo un cuadrado negro, y debajo una frase: #BlackoutTuesday.

Parecía que los espectadores o amaban o odiaban Eddington, pero las dos veces que la vi, esa toma provocó risas en todo el público, probablemente recordando lo que ahora parece un momento vergonzoso de activismo con el teclado en el extraño y alocado verano de 2020. Pero Eddington en realidad trata sobre 2025. El gran villano de la película no es la pandemia ni la obligatoriedad del uso de mascarillas, ni nada que parezca de 2020: son los gigantescos centros de datos de inteligencia artificial que el gobierno local ha acordado permitir en las afueras de la ciudad, que presumiblemente absorberán el agua en esta ya árida región de Nuevo México. Todos discuten sobre las raciones de papel higiénico y el Dr. Anthony Fauci, pero estamos viendo desde cinco años de distancia y podemos detectar la enfermiza ironía.

Si Eddington se sentía exasperante o vigorizante dependía de su perspectiva. Pero las películas de gran presupuesto, con estrellas de primera línea y campañas de marketing de moda, generalmente no han sabido cómo abordar lo que podría llamarse mejor Nuestro Momento Actual. De hecho, la era Trump en general, con su tecnocracia, payasadas de reality shows y desinformación en las redes sociales que comenzaron en su primera administración en 2016, no se ha destacado por una cinematografía políticamente incisiva. Ha habido algunas excepciones: Get Out, Parásitos y varios documentales. Sin embargo, en su mayor parte, los cineastas que intentan abordar este momento han fallado, produciendo fracasos como Don’t Look Up y Bombshell.

Sin embargo, en 2025 llegaron señales de vida. No todas estas películas funcionaron. Pero parecía que, por fin, los narradores de Hollywood estaban comprendiendo cómo explicar este período y reflejárnoslo. Se fijaron en diversos géneros y pensaron metafórica, mitológica e históricamente. Aunque a veces los estudios que hacían las películas parecían haber pasado por alto los memorandos de los cineastas, las producciones sabían exactamente de qué se trataban.

Michael B. Jordan como los gemelos en el corazón de “Sinners”

Eddington podría haber sido la película política más controvertida de 2025, pero Sinners, de Ryan Coogler fue probablemente la más comentada. Combina música, terror e historia en una historia explosiva y sangrienta sobre los efectos persistentes de la esclavitud, el colonialismo y el racismo en un pueblo de Mississippi de la época de las leyes de Jim Crow. En lugar de conformarse con una trama puramente alegórica, Coogler opta por una historia con giros y contradicciones, que permite múltiples lecturas y ofrece leyendas y vampiros, gospel y blues.

Pasando del terror a las películas de superhéroes, que durante mucho tiempo han tropezado con incoherencia en lo que respecta a la política. No debería haber sido sorprendente ver cuánto comentario James Gunn incluyó en Superman, dadas las profundas raíces del Hombre de Acero como un guerrero antifascista y anticorrupción por la verdad, la justicia y, bueno, ya saben. Pero en manos de Gunn, el principal antagonista de Superman es un tecnólogo exagerado que inventa lo que parece ser un clon de inteligencia artificial deficiente del propio Superman, y que usa bots para difundir desinformación y generar indignación contra el héroe. Y esa es solo una de las muchas referencias claras a nuestro entorno en la película.

Entre las películas más aclamadas por la crítica del año se encuentra el drama de Paul Thomas Anderson Una batalla tras otra, que adapta y actualiza libremente la novela Vineland de Thomas Pynchon, escrita en la época de Reagan. La película no es un panfleto ni un manifiesto: trata sobre lo que significa que el activismo político evolucione a lo largo de las generaciones. Los personajes se dan cuenta de que nunca conseguirán el mundo por el que luchan, pero que tendrán que entregarlo, un tema crucial en una época en la que la “gerontocracia” está en el centro del discurso político.

Mientras tanto, Wake Up Dead Man de Rian Johnson, la tercera entrega de la serie de misterio y asesinato Knives Out, aborda la creciente ola de nacionalismo cristiano y los líderes ávidos de poder que fomentan cultos a la fama. Combina ingeniosamente chistes sobre DOGE y “marxistas feministas” con indirectas a las inseguras aspirantes a celebridades de internet que intentan dividir y conquistar el mundo en lugar de mejorarlo.

De izquierda a derecha, Mila Kunis, Daniel Craig y Josh O’Connor en “Wake Up Dead Man: A Knives Out Movie”

Todas estas películas aterrizan con una explosión; otras son más blandas. Wicked: For Good, la segunda parte de la adaptación musical del espectáculo de Broadway de Jon M. Chu, continúa la metáfora de la primera película sobre la caída de una nación en el autoritarismo y la lucha contra el fascismo , pero la entierra bajo lugares comunes más aceptables. After the Hunt, la desconcertante película de Luca Guadagnino, intenta decir algo sobre la política de identidad y el acoso sexual, pero es un embrollo sin remedio. The Running Man, de Edgar Wright, actualiza la película distópica de 1987 para ofrecer un comentario satírico sobre la desigualdad y el entretenimiento, pero es demasiado amplia para superar los sentimientos más genéricos de comerse a los ricos. Y Tron: Ares, dirigida por Joachim Ronning, gira en torno a alguna idea sobre la tecnocracia desenfrenada y la IA, pero por mi vida que no puedo entender qué.

Aun así, este promedio de aciertos no está nada mal, con películas que abordan temas tan diversos como la fusión de Silicon Valley y la política, el autoritarismo, el nacionalismo y el racismo. Y, sorprendentemente, la mayoría de estos estrenos, con tintes de opinión, también fueron grandes éxitos. Es probable que Superman y Sinners se ubiquen entre los primeros puestos de la taquilla nacional del año, al igual que Wicked: For Good. Wake Up Dead Man sin duda triunfará en Netflix, y tanto One Battle After Another como Sinners probablemente cosecharán elogios hasta llegar a los Oscar.

La idea de que Hollywood haya inundado de comentarios políticos (a menudo de tendencia liberal) un entretenimiento popular, de altos ingresos e incluso aclamado por la crítica puede no parecer demasiado sorprendente. Pero en 2025, esto resulta irónico, ya que muchas de las distribuidoras de las películas parecen estar distanciándose de esas mismas políticas.

Este año, por ejemplo, Disney suspendió temporalmente al presentador del programa nocturno de ABC Jimmy Kimmel, tras las críticas por sus comentarios sobre el hombre acusado de asesinar al activista de derecha Charlie Kirk. Algunas de esas críticas provinieron del presidente de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), Brendan Carr, quien sugirió que su agencia podría tomar medidas contra la cadena.

Leonardo DiCaprio en “Una batalla tras otra”

Paramount produjo y distribuyó The Running Man, donde el villano es una corporación conocida como The Network, una entidad gigantesca que parece haberse fusionado por completo con el gobierno y que posee todas las noticias, el entretenimiento y algunas cosas mucho peores. Paramount, por supuesto, pagó la extraordinaria suma de 16 millones de dólares al presidente Trump en julio para resolver una demanda por la edición de una entrevista en el programa 60 Minutes de CBS News. Aproximadamente una semana después, Carr anunció que la FCC aprobaría la fusión de Paramount y la empresa de medios Skydance, propiedad de David Ellison, hijo del magnate tecnológico Larry Ellison, uno de los hombres más ricos del mundo.

Paramount también ha mostrado recientemente interés en distribuir Rush Hour 4, una franquicia favorita del presidente Trump, supuestamente a petición suya , con el director Brett Ratner al mando. Ratner dirigió Melania, un documental sobre la primera dama, Melania Trump. Amazon Prime, propietaria de MGM, la compañía responsable de After the Hunt, supuestamente pagó 40 millones de dólares por los derechos de distribución del documental, que se estrenará en su plataforma en enero. La plataforma también lanzará una serie de tres partes sobre su vida y sus viajes entre Nueva York, Washington y Palm Beach.

Las razones para movimientos como estos y otros pueden considerarse menos partidistas que pecuniarios: los estudios de Hollywood, en última instancia, están en deuda con los accionistas y buscan maximizar sus ganancias. Las fusiones y adquisiciones, incluidas las de empresas de medios y estudios cinematográficos —como el acuerdo de Netflix para adquirir Warner Bros., productor de Sinners, Superman y One Battle After Another— pueden requerir convencer a los funcionarios del Gobierno para que aprueben el plan.

Ariana Grande, a la izquierda, y Cynthia Erivo en “Wicked: For Good”

Y dado el historial de Trump de prestar atención personal a las empresas de medios, algunos sienten la necesidad de mantener su buena relación . Tomemos como ejemplo las ofertas competitivas de Comcast, Paramount Skydance y Netflix para adquirir Warner Bros. Discovery: En publicaciones de Truth Social, Trump insultó a Brian L. Roberts, director ejecutivo de Comcast, propietaria de NBC Universal (el estudio responsable de las películas Wicked).

Finalmente, Netflix anunció un acuerdo para adquirir la compañía después de que Ted Sarandos, el codirector ejecutivo de la compañía, visitara la Casa Blanca a fines de noviembre, solo para que David Ellison hiciera una oferta hostil por Warner Bros. Ese movimiento, con el respaldo parcial del yerno de Trump, Jared Kushner , se realizó después de que Ellison fuera visto hablando con el presidente en la ceremonia de los Kennedy Center Honors horas antes.

Está claro que el dinero manda, y por el momento, parece que Hollywood está hablando por ambos lados. Sin embargo, esto plantea una pregunta: ¿Seguiremos viendo en el futuro películas de grandes estudios con inclinaciones políticas? ¿O resultarán demasiado arriesgadas para las futuras ganancias corporativas? Solo el tiempo lo dirá, pero 2025 podría ser un punto de inflexión para Hollywood, en más de un sentido.

Fuente: The New York Times.

Fotos: Richard Foreman/ A24; Warner Bros.; Netflix; Universal Pictures.