La Hispanic Society destaca al Goya testigo de la guerra, con retratos y escenas de desastres

La Hispanic Society de Nueva York exhibe obras de Goya y seguidores en una muestra dedicada a la era de la Revolución

La Hispanic Society de Nueva York abrió este jueves la muestra Goya y la era de la Revolución, que contiene dos retratos militares y tres grabados de la serie Los desastres de la guerra del maestro español, así como cuadros de sus seguidores, sobre los conflictos que marcaron el final del siglo XVIII.

Junto a los retratos del General de Brigada Alberto Foraster (1804) y Don Manuel Lapeña, luego marqués de Bondad Real (1797), una vitrina protege tres grabados de la primera edición de Los desastres de la guerra, gran aliciente del proyecto, ya que su delicadeza mantiene estas obras habitualmente a resguardo.

“Goya es un testigo fenomenal de las revoluciones que pasaron por el mundo”, explica el director del museo, Guillaume Kientz, involucrado en el proceso de selección de las obras, y que enmarca la muestra en la celebración del 250 aniversario de la Declaración de Independencia de Estados Unidos.

España y Francia apoyaron la Revolución Americana (1775-1783), que a su vez inspiró a la Revolución Francesa (1789-1799), y propició el ascenso de Napoleón, quien invadiría España en 1808, lo que desató la Guerra de Independencia española (1808-1814), en la que se vio atrapado Goya.

La violencia que presenció aparece crudamente dibujada en Los desastres de la guerra, una serie de 82 láminas que no publicó en vida de las que la mitad ilustran agresiones de los invasores franceses contra soldados y civiles españoles, y el resto abordan la hambruna en Madrid y critican a los aristócratas y el clero.

“No enseña una guerra que sea algo heroico, glorioso, elegante. No: es algo de violencia, dramático y que involucra a la sociedad civil. Y que insiste en el papel de las mujeres como heroínas, pero también como víctimas de la guerra”, apostilla el director sobre esa serie, de la que la Hispanic posee tres ediciones.

Una pequeña muestra de una “colección enciclopédica”

El investigador Juan Gabriel Ramírez, becado en el Centro de Investigación de Goya (CIG) de la Hispanic, señala la “relación entre texto e imagen”, aludiendo a las frases descriptivas que el artista dejó en cada obra, en este caso: “Tristes presentimientos de lo que ha de acontecer”, “Con razón o sin ella”, y “Qué Valor”.

Un hombre está arrodillado “casi de manera religiosa”, desvestido y “despojado de su propio orgullo” en la primera escena, que vaticina su muerte ejecutado; la segunda ilustra invasores franceses “acribillando” a españoles, y la tercera muestra a una mujer, que identifica como Agustina de Aragón, sobre un cañón.

Kientz explicó que esas tres láminas serán sustituidas por otras pasados unos meses, ya que son sensibles a la luz, y reveló que la Hispanic tiene más de 800 grabados del pintor, además de pinturas y dibujos, es decir, “una colección enciclopédica de Goya”, y a la que se suman imitaciones de sus seguidores.

La muestra incluye tres obras de seguidores en las que destaca un enorme retrato alegórico de Goya realizado por Eugenio Lucas Velázquez y basado en el de Vicente López Portaña que cuelga en el Museo del Prado, pero que contiene símbolos de la Revolución Francesa, la monarquía española, el papado y la Inquisición.

Hay otra obra de este pintor inspirada en un grabado de los “desastres”, Y no hay remedio, que será presentado en abril y que muestra a un hombre asesinado atado a una estaca, y un artista desconocido copia a Goya en una escena militar de un oficial de los Dragones del Rey, que ejemplifican el impacto del maestro.

“Es un genio, es uno de los padres del romanticismo. Es un testigo increíble no solo de su época, sino de la condición humana, así que es un artista con el que la gente clica inmediatamente”, apostilló Kientz.

La exposición se puede ver en el museo, ubicado en el Alto Manhattan, hasta el 28 de junio de 2026.

La Hispanic Society participará en bicentenario de Goya con retrato de duquesa de Alba

La Hispanic Society de Nueva York planea participar en el bicentenario del fallecimiento de Francisco de Goya y Lucientes, que se celebrará en 2028, con varias exposiciones, entre ellas una que incluye su enigmático retrato de la duquesa de Alba vestida de negro.

El director del museo, Guillaume Kientz, dijo que una de las muestras será “sobre Goya y la duquesa de Alba”, un proyecto junto al Palacio de Liria en Madrid que reunirá los retratos de la aristócrata vestida de blanco, que tiene la Fundación Casa de Alba, y la de negro, propiedad de la Hispanic.

El museo estadounidense, fundado por el coleccionista Archer Milton Huntington, planea también una muestra “de diálogo” entre la portuguesa Paula Rego y Goya, basada en sus obras gráficas, y otra sobre la inspiración en Goya por parte de artistas, como el cubano Roberto Fabelo.

Kientz, antes de la inauguración de una muestra reducida sobre Goya con motivo del 250 aniversario de la Declaración de Independencia de EEUU, destacó la colección del maestro español que alberga el museo, con más de 800 grabados, así como pinturas y dibujos.

También puso en valor el Centro de Investigación Goya, que se inauguró el año pasado en el museo y que busca promocionar la obra del pintor en EEUU, alimentar a una nueva generación de investigadores y organizar un simposio anual, entre otros objetivos.

La Hispanic Society es un museo y biblioteca de investigación para el estudio de las artes y cultura de España, Portugal, Iberoamérica y Filipinas, fundado 1904 por el magnate Huntington; y reabrió en 2023 tras cinco años de cierre por renovación.

Fuente: EFE.

Fotos: EFE/ Ángel Colmenares.