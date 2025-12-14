Un famoso marchante desató una batalla legal en EE.UU. por 91 obras millonarias

El famoso marchante Yves Bouvier desató una batalla legal en EE.UU. por 91 obras millonarias

El marchante suizo Yves Bouvier ha iniciado una ofensiva legal en Estados Unidos para recuperar noventa y un obras de arte valoradas en aproximadamente USD 100 millones, cuya propiedad se disputa en un proceso judicial en Hong Kong.

La acción, presentada en un tribunal federal de Manhattan, busca que al menos quince bancos y compañías financieras, junto con las casas de subastas Sotheby’s y Christie’s, entreguen información sobre el paradero de las piezas, que Bouvier afirma haber confiado al comerciante francés Pascal de Sarthe. Según los documentos judiciales, la información solicitada es clave para que los tribunales extranjeros determinen la responsabilidad de los demandados y localicen las obras o los activos derivados de ellas.

En el marco de este litigio internacional, la defensa de de Sarthe sostiene que la titularidad de las obras es una cuestión aún no resuelta por la justicia de Hong Kong. En una carta remitida al tribunal el 8 de diciembre, la abogada de de Sarthe, Amelia Brankov, pidió que no se diera curso a la solicitud de Bouvier, calificando la petición de “amplia e invasiva”.

Picasso, Warhol, Francis Bacon y Fernando Botero, entre los artistas

Brankov argumentó: “La información solicitada solo sería útil en el proceso de Hong Kong si el señor Bouvier es, en efecto, el propietario de las obras en cuestión, una cuestión controvertida que el tribunal de Hong Kong está examinando actualmente. El señor de Sarthe sostiene que las obras fueron consignadas y pertenecen a un tercero, el señor Jean Marc Peretti, y no a Bouvier”. Añadió que autorizar la obtención de pruebas en Estados Unidos sería prematuro mientras no se resuelva la propiedad.

Bouvier, conocido por su papel en la gestión de free ports —espacios de almacenamiento de alta seguridad que ofrecen ventajas fiscales para obras de arte y objetos de valor—, no es ajeno a los litigios internacionales. Desde 2015, fue objeto de una prolongada batalla legal iniciada por el multimillonario ruso Dmitry Rybolovlev, quien lo acusó de haberle cobrado de más hasta USD 1.000 millones en la venta de treinta y ocho obras de artistas como Leonardo da Vinci, Amedeo Modigliani y Pablo Picasso, valoradas en más de USD 2 millones.

Todas las instancias judiciales rechazaron las acusaciones. Tras llegar a un acuerdo hace casi dos años, Rybolovlev continuó su ofensiva legal contra Sotheby’s, alegando que la casa de subastas había “ayudado e instigado” el supuesto fraude, pero en enero de 2024, un jurado de Nueva York exoneró a Sotheby’s de todos los cargos.

El ruso Dmitry Rybolovlev es presidente del AS Monaco (REUTERS/Manon Cruz)

En los documentos presentados ante el tribunal, Bouvier sostiene que el conflicto con Rybolovlev contribuyó a la situación actual, ya que, tras el litigio de 2015, fue “incluido en listas negras por las casas de subastas”.

Para proteger sus obras, Bouvier afirma que celebró un acuerdo verbal con Pascal de Sarthe y Jean Marc Peretti sobre la custodia y el mantenimiento de las piezas. Peretti, también comerciante de arte, ha colaborado previamente con Bouvier. Según los escritos judiciales, Bouvier ha tenido una presencia “especialmente activa” en Asia desde 2008 como marchante privado e inversor en galerías.

Después de resolver el litigio con Rybolovlev, Bouvier intentó contactar a Peretti, pero no obtuvo respuesta. De Sarthe tampoco respondió cuando el abogado de Bouvier en Hong Kong le escribió en agosto para preguntar por el paradero de las obras. Ante la falta de respuesta, el letrado presentó una notificación por incumplimiento de contrato y apropiación indebida. En octubre, un juez de Hong Kong celebró una audiencia para decidir sobre medidas cautelares, preservación y revelación de información.

La casa de remates de Sotheby’s en Nueva York (REUTERS/Eduardo Munoz)

La solicitud judicial en Manhattan, conocida como “1782 filing”, tiene como objetivo obtener pruebas para procedimientos en el extranjero. Incluye “subpoenas de muestra” dirigidas a Sotheby’s y Christie’s, así como a una lista de bancos entre los que figuran Citibank, The Bank of New York Mellon, Société Générale, HSBC, BNP Paribas, JPMorgan Chase, Wells Fargo, Deutsche Bank, UBS, Bank of America, Bank of China, Standard Chartered, Commerzbank, Barclays y The Clearing House Payment Company. Las citaciones buscan información sobre unas dos docenas de entidades presuntamente vinculadas a de Sarthe, sus empresas y familiares de Jean Marc Peretti.

El listado de obras incluye piezas de Francis Bacon, Fernando Botero, Victor Brauner, Marc Chagall, Chu Teh-Chun, Jean Dubuffet, Max Ernst, Lionel Feininger, Yves Klein, Brice Marden, Giorgio Morandi, Pablo Picasso, Andy Warhol y Alfred Sisley. Destaca la presencia de numerosas obras de Chu Teh-Chun, el artista más representado en la colección objeto de la disputa.

Un representante de Bouvier indicó que el marchante no haría declaraciones más allá de lo consignado en los documentos judiciales, mientras que portavoces de Christie’s y Sotheby’s declinaron comentar, según informó Artnet News.