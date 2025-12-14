Cultura

El renovado auge del arte antiguo: la subasta de Pieter Brueghel “el Joven” redefine el mercado

La venta récord de una obra del siglo XVII en Sotheby’s ilustra el creciente dinamismo y la revalorización de los maestros antiguos en un contexto global de inversión

El renovado auge del arte
El renovado auge del arte antiguo: la subasta de Pieter Brueghel el Joven redefine el mercado en Londres (Sotheby´s)

El mercado del arte vivió una de sus jornadas más destacadas en Londres con la subasta de Pieter Brueghel el Joven en Sotheby’s, donde la obra Censo de Belén alcanzó un precio final de £5,2 millones (USD 6,9 millones), superando las expectativas y consolidándose como la tercera venta más alta de la noche. Este resultado se inscribe en un contexto de fuerte dinamismo para la casa de subastas, que informó que su división de Old Masters ha acumulado USD 218 millones en ventas durante el año, lo que representa un incremento cercano al 50 % respecto al año anterior, según datos de Artnet News.

El óleo sobre tabla subastado, que permaneció en la misma colección privada durante casi cuatro décadas, carece de firma y fecha, según explicó Elisabeth Lobkowitz, responsable del departamento de pinturas de maestros antiguos en Sotheby’s. La obra se inspira en el Censo de Belén (1566) de Pieter Bruegel el Viejo, padre del artista, y forma parte de un corpus de catorce versiones conocidas, de las cuales nueve se encuentran en museos. Entre las cinco piezas firmadas, solo tres están fechadas: 1604, 1610 y 16-17.

La subasta de Sotheby’s no solo destacó por la venta de Brueghel el Joven. El retrato Saint John on Patmos de Rembrandt lideró la velada al alcanzar £6,8 millones (USD 8,9 millones), incluyendo comisiones. En total, la sesión de pinturas de maestros antiguos y del siglo XIX sumó £30,7 millones (USD 40,5 millones), superando las estimaciones previas, según reportó Artnet News.

Pieter Brueghel el Joven, El
Pieter Brueghel el Joven, El censo de Belén (1566)

El interés por las distintas versiones de Census at Bethlehem se refleja también en el mercado internacional. Una versión sobre lienzo se vendió en Christie’s Nueva York en 1990 por USD 2,2 millones, mientras que el marchante británico Johnny Van Haeften comercializó otra versión redescubierta en la feria Frieze Masters de 2013 por £6 millones (alrededor de USD 9,7 millones según el tipo de cambio histórico), de acuerdo con un informe de Financial Times.

Van Haeften explicó que existe la teoría de que las versiones en lienzo se producían para la exportación, ya que resultaban más ligeras y podían enrollarse para facilitar su transporte, incluso a largas distancias. En contraste, las obras sobre tabla, como la subastada en Londres, eran más pesadas y difíciles de trasladar.

Lobkowitz destacó la maestría de Brueghel el Joven al afirmar: “Brueghel el Joven dota al paisaje invernal y a la bulliciosa escena aldeana de una claridad e inmediatez poco comunes, demostrando su excepcional talento para retratar la vida cotidiana”.

