Humorista, astuto y guitarrero: José de San Martín, el hombre más allá del bronce

“San Martín en persona”, de Daniel Miguez, revela facetas poco conocidas del prócer e invita a reflexionar sobre su legado histórico. A continuación, Infobae Cultura publica el prólogo del libro que lleva una firma autorizada

San Martín es retratado como un líder democrático, inteligente y determinado, con virtudes y defectos propios de su época, señala Felipe Piglia en el prólogo

En las páginas que siguen, el lector encontrará un acercamiento a la figura de José de San Martín, no desde el púlpito solemne de la historia académica, sino a través de la mirada y el rigor de un periodista. Este libro, lejos de ser una biografía exhaustiva que cubre cada aspecto de su vida, se presenta como un mosaico vibrante de historias, momentos y situaciones puntuales que buscan desvelar la personalidad del héroe en su dimensión más humana e íntima. A través de títulos sugerentes se persigue un retrato genuino del prócer.

Desde la introducción, el autor confiesa su profunda admiración por San Martín, destacando sus ideas democráticas, su inquebrantable determinación para llevarlas adelante, su inteligencia, su capacidad de liderazgo, y su habilidad tanto como político como militar. Sin embargo, esta admiración no impide señalar sus “defectos”, entendiendo que muchos de ellos son la contracara de sus virtudes o deben comprenderse en el contexto cultural de su época. Por ejemplo, se aborda un “cierto desapego a la familia”, pero se contrapone con la magnitud de su misión liberadora, o su “ambición de poder” como una necesidad para cambiar sistemas políticos y económicos. El propósito es claro: humanizar al prócer, mostrarlo con sus grandezas y sus pequeñeces, como un ser humano excepcional capaz de lograr lo que hizo.

A lo largo de sus capítulos, este trabajo invita a explorar facetas menos conocidas de San Martín y a profundizar en aspectos cruciales de su vida. Nos sumergiremos en relatos que se adentran en su incierta infancia en Yapeyú y Buenos Aires, su formación militar y vida en España, donde abrazó las ideas humanistas de la Revolución Francesa y forjó alianzas claves con los británicos. Se narrará su trascendental llegada a Buenos Aires en 1812, su matrimonio con Remedios de Escalada, una joven de 14 años que le “miró para toda la vida”, y la posterior educación de su hija Mercedes Tomasa, a quien dedicó sus célebres “máximas” para guiar su carácter y formación.

El lector será testigo de sus complejas y, a menudo, conflictivas relaciones con figuras políticas clave: desde su enemistad “a primera vista” con Bernardino Rivadavia –quien lo persiguió y acusó– hasta su profunda amistad y respeto por Manuel Belgrano, a quien consideraba “lo mejor que tenemos en América del Sur”. También se explorarán sus lazos con su gran benefactor y amigo, el multimillonario Alejandro Aguado, quien lo rescató de la precariedad económica durante su exilio en Francia, y con sus otros “amigos americanos” como Tomás Guido, Gregorio “Goyo” Gómez y Bernardo O’Higgins.

El libro no elude los desafíos que enfrentó San Martín, desde su incesante lucha contra la mala salud, que incluyó asma, úlceras, vómitos de sangre y la pérdida de visión por cataratas, hasta las adversidades de su vida itinerante, que lo llevó a residir en siete países y diecisiete ciudades. Se revelarán aspectos más íntimos y sorprendentes, como su sentido del humor y su capacidad para las bromas, su faceta de músico aficionado a la guitarra y pintor de acuarelas, y su astucia en el campo de batalla, como la “mentira estratégica” que empleó para engañar a los españoles antes del Cruce de los Andes.

La obra explora la infancia incierta de San Martín en Yapeyú y Buenos Aires, así como su formación militar en España

Se abordará también la épica hazaña de cruzar la Cordillera de los Andes, no solo la vez inaugural con 5.423 personas, miles de animales y armamentos, sino también las otras siete veces en que atravesó esos “inmensos montes”. Además, el lector encontrará el controvertido episodio del “sable de la discordia”, símbolo de su apoyo a Juan Manuel de Rosas, que generó tanto debate entre sus contemporáneos y las generaciones futuras.

Con el rigor en la veracidad de los datos y la razonabilidad en las conjeturas que caracterizan al periodismo de investigación, este libro se propone ir más allá de la solemnidad del bronce para ofrecernos un retrato íntimo y vibrante de José de San Martín. Es una invitación a conocer al hombre detrás del héroe, a comprender sus motivaciones, sus desafíos y sus afectos, y a darnos cuenta de que “un hombre excepcional, pero un hombre”, fue quien forjó la independencia de una parte de América.

