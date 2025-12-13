“Bugonia” y su atmósfera de temor es un shock para el Sistema

Tráiler de la película de "Bugonia", de Yorgos Lanthimos

Bugonia, el décimo largometraje del director Yorgos Lanthimos, es una película sobre los sistemas en los que vivimos: el sistema de salud, el sistema solar, el sistema nervioso, el patriarcado. Es un relato de secuestro ferozmente inteligente y perturbadoramente divertido, confinado principalmente a un sótano mugriento pero con un alcance que va desde los santuarios más íntimos de la memoria hasta los confines de la galaxia.

Este remake en inglés de Save the Green Planet! del director coreano Jang Joon-hwan (adaptado por Will Tracy) se toma generosas libertades con los detalles, pero la trama se mantiene fiel a la fuente: Teddy Gatz (interpretado por Jesse Plemons) es apicultor a tiempo parcial, empleado de comercio electrónico a tiempo parcial y teórico de la conspiración a tiempo completo, que planea el secuestro de Michelle Fuller (Emma Stone), la poderosa directora ejecutiva de la farmacéutica Auxolith, cuyos medicamentos podrían haber dejado a su madre en coma.

Si Teddy es el cerebro de la operación, su primo neurodivergente Don es el freno; interpretado en un fabuloso debut por el actor autista Aidan Delbis, es una fuerza moderadora insuficiente ante la rabia de Teddy y el núcleo del peso emocional de la película.

La nueva película de Yorgos Lanthimos explora los sistemas sociales y personales a través de un secuestro insólito

Convencidos (en su mayoría) de que Fuller es en realidad una alienígena de la galaxia de Andrómeda, los primos ejecutan el secuestro más chapucero de la historia, encierran a la ejecutiva en su sótano, le afeitan la cabeza (para evitar que envíe transmisiones S.O.S., por supuesto) y le untan el cuerpo con crema antihistamínica, una de varias precauciones derivadas de Hacer la Propia Investigación. (De manera indirecta, Bugonia también trata sobre el sistema migratorio: la cuestión de quién pertenece y quién no.)

Las conversaciones que siguen entre Teddy y Michelle son una batalla de ingenios deshilachados y afinados, respectivamente. “¡Nada de diálogo!”, ladra Teddy cuando las cosas se calientan. “¡Esto no es La muerte de un viajante!” Estas negociaciones finalmente alcanzan un clímax impactante que me hizo aferrarme al apoyabrazos, y posiblemente no volver a escuchar a Green Day jamás.

Con los ojos desorbitados y brillante de sudor incesante, Jesse Plemons camina hábilmente la línea entre la “autohipnosis inducida por internet” y la crisis existencial. Su mundo es de “trampas de dolor” y “compulsiones psíquicas” donde poderes invisibles penetran como una jeringa. Pero la falla que ha resquebrajado la mente de Teddy claramente comienza en su corazón. La actuación de Plemons, incluso en los momentos más desquiciados de su personaje, resulta increíblemente compasiva.

La trama de "Bugonia" mezcla humor negro con crítica social

De igual manera, la Fuller de Emma Stone es casi impecable: con tacones Louboutin, obsesionada con el bienestar, entrenada en artes marciales y decidida (según un trofeo en su oficina) a “Patear el trasero de lo imposible”, trabaja duro, conduce rápido y se desahoga cantando a gritos con Chappell Roan. Si su monolítica Bella Baxter en Pobres criaturas (2023) fue un ejercicio de contención y el exacto opuesto, su interpretación de Michelle está llena de matices expresivos y cautivadores que impiden que apartes la vista cuando está en pantalla.

El comediante Stavros Halkias realiza una encantadora, aunque algo repetitiva, serie de apariciones como Casey, un policía local cuya autoridad tambaleante se remonta a su época como niñero de Teddy. Alicia Silverstone se materializa en inquietantes flashbacks como la madre de Teddy, el corazón apenas palpitante de la venganza de este muchacho, horriblemente atada por un manojo de largas agujas.

Como en lo mejor de las otras películas de Lanthimos, Bugonia (la palabra hace referencia a un antiguo ritual en el que se sacrifica un buey con la esperanza de que su cadáver genere abejas espontáneamente) logra y mantiene una inquietante atmósfera de temor.

Emma Stone interpreta a Michelle Fuller, una poderosa ejecutiva farmacéutica

Esto se debe en gran parte al regreso del compositor Jerskin Fendrix, quien compuso la música de Pobres criaturas así como la antología Kinds of Kindness (2024) Su partitura, interpretada por la London Contemporary Orchestra de 90 integrantes, se siente como un ecosistema en descomposición. (En lugar de un guion, Lanthimos supuestamente le proporcionó a Fendrix una lista de cuatro términos sobre los que trabajar: abejas, sótano, nave espacial y “Emily-pelada”).

Los oyentes atentos también apreciarán el trabajo del diseñador de sonido Johnnie Burn, cuya atención al detalle difuso ayudó a esculpir la atmósfera angustiante de La zona de interés de Jonathan Glazer.

Pero la forma en que Bugonia te da la vuelta poco a poco también es producto de la alquimia única entre director y actores. Esta es la cuarta colaboración de Emma Stone con Yorgos Lanthimos, tras La favorita (2018); Kinds of Kindness (en la que interpretó a tres personajes); y Pobres criaturas, por la que ganó el Oscar a mejor actriz. Jesse Plemons también tuvo triple papel en Kindness.

Jesse Plemons personifica a un apicultor obsesionado con teorías de conspiración

Es también una película llena de sorpresas que te hacen soltar la bebida y que no soñaría con revelar aquí, en particular una secuencia final de tableaux vivant (a su manera) que puede ser mi truco favorito de todos los que ha hecho el director griego.

Más que de costumbre, Lanthimos ahonda en el absurdo (y la crueldad) que acompaña nuestro deseo de cuidar a los demás, y que fácilmente puede transformarse en ansias de destrucción. A la luz parpadeante del sótano de Bugonia, la humanidad parece un instinto alienígena.

Fuente: The Washington Post

[Fotos: Yorgos Lanthimos/Focus Features]