La tortuga Manuelita tendrá su lugar en el Museo de Pehuajó

La foto de María Elena Walsh con una figura de Manuelita se verá en el Museo de Pehuajó (Sara Facio)

La Fundación Walsh-Facio anunció la incorporación de Manuelita -la célebre tortuga de María Elena Walsh- en el Museo de Pehuajó Rafael Hernández, que se reinaugura el 21 de diciembre en una ciudad “hasta donde los supermercados llevan el nombre de la tortuga”, indicaron. Esta iniciativa forma parte de una agenda cultural más amplia que la institución desplegará el próximo año, orientada a fortalecer el legado de María Elena Walsh y a promover la participación de las infancias en la cultura infantil argentina.

El futuro museo en el que estará Manuelita aspira a convertirse en un punto de referencia para la comunidad local y para visitantes de todo el país. Allí, un panel que se pregunta sobre la identidad del lugar reconoce: “Somos conocidos por la tortuga Manuelita”. Y narra que hay varias esculpidas en la zona. La figura de la tortuga será celebrada como símbolo de la memoria colectiva y de la identidad de Pehuajó, consolidando su lugar en la cultura nacional. Allí estará, por ejemplo la foto que Sara Facio le sacó a María Elena Walsh con una “Manuelita”.

Las Manuelitas de Pehuajó.

Entre las actividades complementarias, la Fundación anunció que Manuelita recorrerá el país durante el año, recolectando cartas de niños y niñas de distintas regiones. “Manuelita sale a escuchar, va a buscar las cosas que les preocupan a los chicos las descripciones de los lugares de donde viven”, contó a Infobae Graciela García Romero, presidenta de la Fundación Walsh-Facio.

Esta acción busca escuchar las voces más jóvenes de Argentina y fomentar su participación activa en la construcción de la memoria y la cultura, integrando sus ideas y perspectivas al proyecto del museo.

Obra fotográfica

La agenda cultural de la Fundación para 2025 incluye también la recuperación y difusión de la obra fotográfica conjunta de Sara Facio y Alicia D´Amico, con la primera exhibición de Humanario, un libro emblemático que documenta la vida en institutos psiquiátricos de Buenos Aires y cuya circulación estuvo limitada durante décadas.

Además, se lanzará el Premio Walsh Facio 2025, que tendrá como eje el concepto de “El Reino del Revés” y contará con un jurado integrado por Vivi Tellas, Valeria Ambrosio y Norma Angeleri.

Graciela García Romero, presidenta de la Fundación Walsh-Facio dio las novedades para 2026.

La Fundación confirmó la repetición de las Jornadas Académicas MEW, tras la positiva recepción de su primera edición, y la continuidad de proyectos como la Tienda Nube, el Premio Estudiantil y la Caja de las Letras del Cervantes. Durante el encuentro de cierre de año, la directora de la Biblioteca Nacional, Susana Soto, destacó la amplia aceptación de las jornadas dedicadas a la obra de María Elena Walsh y anunció la realización de una segunda edición en 2026.

Graciela García Romero, presidenta de la Fundación, subrayó el sentido colectivo y social que guía el trabajo de la institución. Destacó que los logros alcanzados han sido posibles gracias a una red de solidaridad y a la convicción de que el verdadero valor de la Fundación reside en su utilidad para la sociedad, en sintonía con los ideales que inspiraron a María Elena Walsh.