Música en la Ribera: el festival que revive la tradición musical de La Boca con artistas de vanguardia

La Fundación Andreani impulsa el festival Música en la Ribera con entrada libre y gratuita en La Boca

La Fundación Andreani organiza un festival de dos días que reúne proyectos musicales de rock, electrónica y pop experimental en el barrio de La Boca. El evento, llamado Música en la Ribera, se desarrollará el 13 y 14 de diciembre y ofrecerá entrada libre y gratuita.

La programación del primer día será en el Parque de Flora Nativa Benito Quinquela Martín, un espacio gestionado por la Comisión de Vecinos de la Calle Irala y Adyacencias. Allí se presentarán Villa Diamante, reconocido por su propuesta de mashup y cultura digital combinada con ritmos urbanos, electrónica y samples; Sol Bassa, guitarrista y compositora con una obra que abarca rock, blues y sonidos experimentales; y Los Espíritus, banda que ha publicado más de cinco discos y se destaca por la fusión de rock psicodélico, blues y ritmos latinoamericanos.

El evento reúne proyectos de rock, electrónica y pop experimental durante dos jornadas en espacios emblemáticos del barrio

El segundo día el festival se trasladará a la ribera, frente al taller naval de la cooperativa Standar Motor, sobre la intersección de avenida Pedro de Mendoza y Rocha. Participarán Lisa Scha, con un repertorio centrado en sonoridades pop, electrónica y experimentación sonora; Carolo, proyecto enfocado en el uso de baterías y exploración de la relación entre cuerpo, movimiento y sonido en formato de performance; y Djs Pareja, dúo relevante en la escena de música electrónica rioplatense, con presentaciones internacionales y sets que incluyen techno, house y variantes experimentales.

Música en la Ribera se presenta como un proyecto que busca fortalecer el vínculo entre la comunidad y las prácticas artísticas de la zona. La curaduría reúne propuestas que atraviesan distintos lenguajes musicales y estimula la participación colectiva en el espacio público.

Música en la Ribera busca fortalecer el vínculo entre la comunidad y las prácticas artísticas locales en el espacio público

La iniciativa se desarrolla en un barrio que cuenta con antecedentes históricos en materia de música y cultura popular, asociado a espacios como El Samovar de Rasputín y Blues Special Club, que funcionaron como puntos de encuentro para músicos, poetas y vecinos. El festival, respaldado por la Fundación Santander Argentina a través del Régimen de Promoción Cultural (Mecenazgo) del Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, retoma esa tradición.

El cronograma prevé que el 13 de diciembre las actividades comiencen a las 16 horas con Villa Diamante, sigan a las 17 con Sol Bassa y concluyan a las 18 con Los Espíritus. En la jornada siguiente, desde las 17 se presentará Lisa Scha, a las 18, Carolo y a las 19, Djs Pareja. En caso de lluvias, el evento se reprogramará para el sábado 20 y el domingo 21 de diciembre.

Fotos: gentileza prensa Música de la Ribera.