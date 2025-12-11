Cultura

Llaman a los fans de “Heartstopper” a grabar un video para que su autora viaje a Buenos Aires

La comunidad argentina prepara una invitación especial para la creadora británica y busca su presencia en la Feria Internacional del Libro de 2026

Guardar
"Heartstopper", una saga gay sin
"Heartstopper", una saga gay sin sufrimiento por la elección sexual.

“¿A quién se le ocurrió esta genialidad?” Eso pregunta algún fan de la saga juvenil Heartstopper. Se caba de enterar de que la editorial VRYA, que la publica, ha convocado a los lectores de la novela gay a un encuentro especial en Barrancas de Belgrano, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El evento, previsto para el sábado 13 de diciembre a las 14:00, tiene como objetivo reunir a la comunidad de fans para grabar un video colectivo dirigido a Alice Oseman, autora de la exitosa novela gráfica, con la intención de invitarla formalmente a la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires 2026. Según la comunicación oficial de VRYA, la iniciativa busca mostrar a Oseman el entusiasmo y la magnitud del fenómeno que su obra ha generado en Argentina, y así motivar su primera visita al país.

book img

Heartstopper - Tomo 1

$9,99 USD

Comprar
book img

Heartstopper - Tomo 2

$9,99 USD

Comprar
book img

Heartstopper - Tomo 3

$9,99 USD

Comprar
book img

Heartstopper - Tomo 4

$9,99 USD

Comprar
book img

Nick y Charlie

$9,99 USD

Comprar
book img

Loveless

$9,99 USD

Comprar

La actividad consiste en una convocatoria abierta a lectores y seguidores de Heartstopper para participar en la grabación de un mensaje masivo. De acuerdo con VRYA, la idea es que la autora británica reciba una muestra tangible del fervor de sus lectores argentinos, quienes esperan que su presencia en la próxima edición de la Feria del Libro se convierta en un hito para la literatura juvenil y la representación LGBTQ+ en el ámbito cultural local. La editorial destacó la importancia de la difusión de la iniciativa y la posibilidad de sumar testimonios de figuras clave como Melisa Corbeto, traductora y editora de la saga para Latinoamérica.

El llamado de VRYA ha tenido una respuesta inmediata y entusiasta en redes sociales, donde la comunidad lectora ha expresado su emoción y apoyo a la propuesta. Comentarios como “NO DOY MÁS, A QUIÉN SE LE OCURRIÓ ESTA GENIALIDAD?!?!” y “Que hermosa toda esta movida!!!!! dale que viene Aliceeeee” reflejan el clima de expectativa que rodea al evento. Melisa Corbeto, editora y traductora de los libros, también se sumó a la celebración con un mensaje breve: “QUÉ EMOCIÓN. NO DOY MÁS ❤️”. Otros usuarios alentaron a la participación masiva con frases como “TODOS LOS QUE PUEDAN VAYAN!” y “ALICE O VENIS O VENIS”, evidenciando el impacto que la obra y su autora han tenido en el público juvenil argentino.

Alice Oseman, autora del éxito
Alice Oseman, autora del éxito de "Heartstopper"

Heartstopper es una novela gráfica de temática LGBTQ+ que narra la historia de amor entre dos adolescentes, Charlie Spring y Nick Nelson. La obra se distingue por su enfoque no estigmatizante de la diversidad sexual y por ofrecer una narrativa centrada en la ternura y los finales felices, en contraste con la tradición literaria previa que solía asociar las historias de amor entre varones con la tragedia o la censura. Desde su publicación inicial en Tumblr en 2016 y su posterior edición oficial, la serie ha alcanzado un éxito internacional, potenciado por la adaptación audiovisual de Netflix, que amplió su alcance y consolidó su lugar en la cultura popular contemporánea.

El fenómeno Heartstopper ha generado una comunidad de lectores activa y comprometida en Argentina, que encuentra en la obra de Oseman una representación positiva y cercana de la diversidad.

A diferencia de otras novelas históricas sobre amor adolescente entre varones, Heartstopper parte de una base “post-armario”, donde la sexualidad de los personajes no es motivo de sufrimiento ni de castigo narrativo, sino un aspecto más de sus vidas y relaciones. Esta perspectiva ha sido clave para el impacto de la saga y su recepción entre el público juvenil, que valora la posibilidad de identificarse con historias de amor y amistad libres de estigmas.

"Heartstopper", un fanatimos que tiene
"Heartstopper", un fanatimos que tiene buenos motivos de ser.

La eventual presencia de Alice Oseman en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires representa, para VRYA y la comunidad lectora, una oportunidad única de celebrar la literatura juvenil y la visibilidad LGBTQ+ en uno de los eventos culturales más importantes de la región. Tanto la editorial como los fans consideran que la visita de la autora británica sería un reconocimiento al fervor de sus lectores argentinos y un paso significativo para la consolidación de espacios inclusivos en la literatura y la cultura.

Con la mirada puesta en la próxima edición de la Feria, la comunidad lectora argentina se moviliza para compartir con Oseman el entusiasmo y la calidez que caracteriza a sus seguidores, convencidos de que el país puede ofrecerle una experiencia única a la autora que transformó la narrativa juvenil contemporánea.

Temas Relacionados

HeartstopperAlice OsemanFeria Internacional del Libro de Buenos AiresLiteratura juvenilLGBTQ+VRYAArgentina

Últimas Noticias

Ortografía y redacción: abolir, verbo regular en todas sus formas

La Real Academia Española tiene como principal función el velar por la lengua española ante su continua adaptación a las necesidades de los hablantes

Ortografía y redacción: abolir, verbo

Juana Libedinsky: “Jane Austen mostró una época en que se casaban por razones económicas, hoy por una visa”

Los bailes, los amores y la crítica social se unen en la autora inglesa que nació hace 250 años y sigue teniendo clubs de fans. Un nuevo libro le hace honor

Juana Libedinsky: “Jane Austen mostró

Lou Andreas-Salomé, la musa rebelde que desafió a Sigmund Freud y revolucionó el psicoanálisis

El libro de Florencia Abadi y Matías Trucco rescata la vida y el pensamiento de la escritora y psicoanalista rusa, una mujer que rompió moldes y dejó huella en la historia de la filosofía

Lou Andreas-Salomé, la musa rebelde

“Ruralismo”, una oda al campo, la nostalgia y la resistencia

La visión de Vanesa Freixa en su ensayo destaca cómo la pérdida del mundo campesino debilita comunidades y plantea interrogantes sobre la capacidad de adaptación ante desafíos económicos y ambientales

“Ruralismo”, una oda al campo,

La íntima historia de Barcelona junto al Mediterráneo: de puerto romano a capital global

El desarrollo de la ciudad catalana está marcado por su relación con el mar, desde la antigüedad hasta el presente, con transformaciones económicas, sociales y urbanísticas

La íntima historia de Barcelona
DEPORTES
El cambio al reglamento deportivo

El cambio al reglamento deportivo en las carreras sprint que impuso la Fórmula 1 para 2026

El “plantel B”: los 26 futbolistas de Boca Juniors que volverán al club luego de sus préstamos

El argentino Kevin Vallejos afrontará un desafío que puede dar un giro a su carrera en la UFC: “Tengo miedo, no subimos a jugar”

De soñar con llegar a la F1 al ritual secreto para que su hijo sea campeón: la asombrosa historia de la madre de Max Verstappen

Jornada clave en Las Finales: se confirmaron los cruces de semifinales en ambas ramas

TELESHOW
Damián Betular faltó a MasterChef

Damián Betular faltó a MasterChef Celebrity y Donato De Santis se reinventó con un particular look

Silvina Escudero: “Estoy rota por dentro”

Flor de la V celebra su regreso al teatro en Sex: “Me quiero divertir y jugar con la sexualidad”

Quién fue el último eliminado de MasterChef Celebrity: la despedida que llegó luego de versiones de enojo y conflictos

Rocío Pardo y Nicolás Cabré compartieron imágenes inéditas del día de su casamiento: baile, juegos y besos

INFOBAE AMÉRICA

El cierre del negocio

El cierre del negocio

Los pasos que acorralan a Nicolás Maduro

El ex presidente Juan Orlando Hernández afirmó que Trump le “abrió los ojos a mucha gente” en Honduras

La OEA rechazó “cualquier llamamiento a alterar el orden público” en Honduras tras las denuncias de Nasralla

Uruguay negó extradición a Bolivia del ex cura acusado de abuso sexual que vivió 17 años escondido en Salto