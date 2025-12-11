Llaman a los fans de “Heartstopper” a grabar un video para que su autora viaje a Buenos Aires

"Heartstopper", una saga gay sin sufrimiento por la elección sexual.

“¿A quién se le ocurrió esta genialidad?” Eso pregunta algún fan de la saga juvenil Heartstopper. Se caba de enterar de que la editorial VRYA, que la publica, ha convocado a los lectores de la novela gay a un encuentro especial en Barrancas de Belgrano, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El evento, previsto para el sábado 13 de diciembre a las 14:00, tiene como objetivo reunir a la comunidad de fans para grabar un video colectivo dirigido a Alice Oseman, autora de la exitosa novela gráfica, con la intención de invitarla formalmente a la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires 2026. Según la comunicación oficial de VRYA, la iniciativa busca mostrar a Oseman el entusiasmo y la magnitud del fenómeno que su obra ha generado en Argentina, y así motivar su primera visita al país.

La actividad consiste en una convocatoria abierta a lectores y seguidores de Heartstopper para participar en la grabación de un mensaje masivo. De acuerdo con VRYA, la idea es que la autora británica reciba una muestra tangible del fervor de sus lectores argentinos, quienes esperan que su presencia en la próxima edición de la Feria del Libro se convierta en un hito para la literatura juvenil y la representación LGBTQ+ en el ámbito cultural local. La editorial destacó la importancia de la difusión de la iniciativa y la posibilidad de sumar testimonios de figuras clave como Melisa Corbeto, traductora y editora de la saga para Latinoamérica.

El llamado de VRYA ha tenido una respuesta inmediata y entusiasta en redes sociales, donde la comunidad lectora ha expresado su emoción y apoyo a la propuesta. Comentarios como “NO DOY MÁS, A QUIÉN SE LE OCURRIÓ ESTA GENIALIDAD?!?!” y “Que hermosa toda esta movida!!!!! dale que viene Aliceeeee” reflejan el clima de expectativa que rodea al evento. Melisa Corbeto, editora y traductora de los libros, también se sumó a la celebración con un mensaje breve: “QUÉ EMOCIÓN. NO DOY MÁS ❤️”. Otros usuarios alentaron a la participación masiva con frases como “TODOS LOS QUE PUEDAN VAYAN!” y “ALICE O VENIS O VENIS”, evidenciando el impacto que la obra y su autora han tenido en el público juvenil argentino.

Alice Oseman, autora del éxito de "Heartstopper"

Heartstopper es una novela gráfica de temática LGBTQ+ que narra la historia de amor entre dos adolescentes, Charlie Spring y Nick Nelson. La obra se distingue por su enfoque no estigmatizante de la diversidad sexual y por ofrecer una narrativa centrada en la ternura y los finales felices, en contraste con la tradición literaria previa que solía asociar las historias de amor entre varones con la tragedia o la censura. Desde su publicación inicial en Tumblr en 2016 y su posterior edición oficial, la serie ha alcanzado un éxito internacional, potenciado por la adaptación audiovisual de Netflix, que amplió su alcance y consolidó su lugar en la cultura popular contemporánea.

El fenómeno Heartstopper ha generado una comunidad de lectores activa y comprometida en Argentina, que encuentra en la obra de Oseman una representación positiva y cercana de la diversidad.

A diferencia de otras novelas históricas sobre amor adolescente entre varones, Heartstopper parte de una base “post-armario”, donde la sexualidad de los personajes no es motivo de sufrimiento ni de castigo narrativo, sino un aspecto más de sus vidas y relaciones. Esta perspectiva ha sido clave para el impacto de la saga y su recepción entre el público juvenil, que valora la posibilidad de identificarse con historias de amor y amistad libres de estigmas.

"Heartstopper", un fanatimos que tiene buenos motivos de ser.

La eventual presencia de Alice Oseman en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires representa, para VRYA y la comunidad lectora, una oportunidad única de celebrar la literatura juvenil y la visibilidad LGBTQ+ en uno de los eventos culturales más importantes de la región. Tanto la editorial como los fans consideran que la visita de la autora británica sería un reconocimiento al fervor de sus lectores argentinos y un paso significativo para la consolidación de espacios inclusivos en la literatura y la cultura.

Con la mirada puesta en la próxima edición de la Feria, la comunidad lectora argentina se moviliza para compartir con Oseman el entusiasmo y la calidez que caracteriza a sus seguidores, convencidos de que el país puede ofrecerle una experiencia única a la autora que transformó la narrativa juvenil contemporánea.