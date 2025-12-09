Martín Fierro de Cine y Series: todos los ganadores

En la Usina del Arte, apenas entrada la noche —humedad y expectativas en el aire porteño—, se inició una nueva edición de los Martín Fierro de Cine y Series 2025. Las producciones y figuras más sobresalientes de la industria audiovisual argentina dieron el presente al evento organizado por la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA).
Transmitida por América TV, conducida por Teté Coustarot y Luciano Cáceres, la ceremonia contó con un discurso inaugural del jefe de Gobierno porteño Jorge Macri, quien subrayó que “la cultura no es un gasto, es una inversión”, y del presidente de APTRA Luis Ventura, dijo que “hay que reclamar más espacios desde un lugar de celebración”.
La gala comenzó antes, mientras caía la tarde, con Guido Záffora, Sabrina Rojas y Tartu en la alfombra roja. Hubo glamour, aplausos y sonrisas, pero también de rivalidades y nervios. Todos querían la estatuilla dorado del gaucho de José Hernández.
Por ahora, El Eternauta viene encabezando la lista de ganadores quedándose con varias ternas.
Hubo tiempo para reivindicaciones políticas y sociales. Empezó Patricia Conta, ganadora en la categoría de Diseño de Vestuario por su trabajo en El Eternauta, quien cerró su breve discurso diciendo “¡aguante la educación pública!” Siguió la actriz revelación Camila Plaate de Belén que habló de la lucha de las mujeres pobres: “Vamos a seguir luchando siempre, siempre, siempre”.
Por su parte, Benjamín Ávila, ganador a mejor dirección de cine por La Mujer de la Fila, dijo: “El cine es lo que somos. Eso es lo que vamos a defender”. “Tenemos que convencer que podemos”, dijo Bruno Stagnaro, ganador del mismo rubro pero de serie, por El Eternauta, en relación al éxito que tuvo esa producción y a lo que puede dar la industria audiovisual argentina.
Natalia Labaké, directora de Cromañón: el documental, dijo que “necesitamos un Estado presente más que nunca y una política de preservación de archivos audiovisuales. También de nuestra historia y de nuestra vida, que está en riesgo en este momento”.
APTRA homenajeó con un Martín Fierro de plata a Nueve reinas, la película de Fabián Bielinsky que este año cumplía 25 años. Subieron Gastón Pauls y Leticia Bredice a recibir la estatuilla. También Marta González recibió un Martín Fierro a la trayectoria. Hubo un reconocimiento a la Universidad de Buenos Aires y un homenaje a Esperando la carroza, a cuarenta años de su estreno.
A continuación, la lista con los nominados, y destacados, en negrita, quienes ganaron:
Revelación
- Camila Plaate - Belén
- Juliana Gattas - Los domingos mueren más personas
- Pehuén Pedren - Simón de la montaña
- Anika Bootz - El mensaje
- Marcela Acuña - La mujer de la fila
- Lux Pascal - Miss Carbón
- María Becerra - En el Barro
- José “el purre” Giménez Zapiola - Cromañón
Actor de reparto en serie
- César Troncoso - El Eternauta
- Ariel Staltari - El Eternauta
- Gabriel “El Puma” Goity - El Encargado
- Juan Minujín - Atrapados, En el Barro y Menem
- Marcelo Subiotto - El Eternauta y En el Barro
- Marco Antonio Caponi - Menem
- Benjamín Vicuña - Envidiosa
Actriz de reparto en serie
- Lorena Vega - En el Barro, Envidiosa, El fin del Amor
- Griselda Siciliani - Menem
- Micaela Riera - Nieve Roja
- Mónica Antonópulos - Vidas Negras, Las Maldiciones y Menem
- Violeta Urtizberea - Envidiosa
- Soledad Villamil - Cromañón
- Erika De Sautu Riestra - En el Barro
- Andrea Pietra - El Eternauta
Actor protagonista en serie
- Leonardo Sbaraglia - Menem y Las Maldiciones
- Esteban Lamothe - Envidiosa
- Guillermo Francella - El Encargado
- Guillermo Pfening - Espartanos: Una historia real
- Ricardo Darín - El Eternauta
- Alan Sabbagh - El mejor infarto de mi vida
- Oscar Martínez - Bellas Artes
- Daniel Hendler - Los mufas: Suerte para las desgracias y El fin del amor
Actriz protagonista en serie
- Griselda Siciliani - Envidiosa
- Malena Pichot - Viudas Negras
- Olivia Nuss - Cromañón
- Valentina Zenere - En el Barro
- Pilar Gamboa - Viudas Negras
- Lali Espósito - El fin del amo
- Tini Stoessel - Quebranto
- Ana Garibaldi - En el Barro
Actor de reparto en cine
- Ariel Staltari - (Verano Trippin)
- Agustín Rittano - (El hombre que amaba los platos voladores)
- Benjamín Amadeo - (Mensaje en una botella)
- Tomás Kirzner - (Gala y Kiwi)
- Luis Ziembrowski - (El Jockey)
- Alejandro Awada - (Una muerte silenciosa)
- Martín Garabal - (Culpa cero)
- Agustín Sullivan - (Virgen rosa)
Actriz de reparto en cine
- Justina Bustos - Culpa Cero
- Carolina Kopelioff - Virgen Rosa
- Maite Lanata - Gatillero
- Soledad Villamil - Una muerte silenciosa
- Beatriz Spelzini - Chocolate para tres
- Eugenia Guerty - Papá x dos
- Dalma Maradona - Homo Argentum
- Lali Espósito - Verano Trippin
Actor protagonista en cine
- Adrián Suar - Mazel Tov
- Guillermo Francella - Homo Argentum
- Joaquín Furriel - Una muerte silenciosa
- Lorenzo Ferro - Simón de la montaña
- Sergio Podeley - Gatillero
- Luciano Cáceres - Adiós Madrid
Actriz protagonista en cine
- Natalia Oreiro - La mujer de la fila
- Camila Peralta - Nancy
- Dolores Fonzi - Belén
- Luisana Lopilato - Mensaje en una botella
- Mara Bestelli - El mensaje
- Cecilia Bertuccelli - Culpa Cero
- Maricel Álvarez - La llegada del hijo
- Úrsula Corberó - El Jockey
- Eugenia China Suárez - Linda
Serie de comedia
- El Encargado (Disney)
- Envidiosa (Netflix)
- Viudas Negras (Flow)
- División Palermo 2 (Netflix)
- El mejor infarto de mi vida (Disney)
- Bellas Artes 2 (Disney)
- El fin del amor (Prime Video)
Serie de drama
- Cromañón (Prime Video)
- El Eternauta (Netflix)
- Menem (Prime Video)
- En el Barro (Netflix)
- La voz ausente (Disney)
- Atrapados (Netflix)
Mejor película de cine y/o plataforma
- Belén
- Homo Argentum
- La llegada del hijo
- La mujer de la fila
- El Jockey
- El aroma del pasto recién cortado
Documental cine y/o plataforma
- Cromañón: el documental - (Natalia Labaké)
- Suerte de pinos - (Lorena Muñoz)
- Yo y la que fui - (Constanza Niscovolos)
- Wainrot, tras bambalinas - (Teresa Costantini)
- Kun por Aguero - (Justin Webster)
- Ángel di María: Romper la pared - (Juan Baldana)
- Maria Soledad: El fin del Silencio - (Lorena Muñoz)
- Las mil muertes de Nora Dalmasso - (Jamie Crawford)
Dirección cine
- Benjamín Ávila - (La Mujer de la Fila)
- Alejandro Agresti - (Lo que quisimos ser)
- Dolores Fonzi- (Belén)
- Iván Fund - (El Mensaje)
- Mariano Cohn / Gastón Duprat - (Homo Argentum)
- Luis Ortega - (El Jockey)
Guion cine
- Laura Paredes / Dolores Fonzi - (Belén)
- Alejandro Agresti - (Lo que quisimos ser)
- Benjamín Ávila / Marcelo Muller - (La Mujer de la Fila)
- Laura Huberman / Javier Van de Couter / Camila Sosa Villada -(Tesis sobre una domesticación)
- Luis Ortega / Rodolfo Palacios / Fabián Casas - (El Jockey)
Guion serie
- Bruno Stagnaro / Ariel Staltari - (El Eternauta)
- Carolina Aguirre - (Envidiosa)
- Emanuel Diez / Mariano Cohn / Gastón Duprat - (El Encargado 3)
- Silvina Frejdkes / Alejandro Quesada / Omar Quiroga / Sebastián Ortega - (En el Barro)
- Martín Garabal / Santiago Korovsky / Martina López Robol / Andrés Pascaner - (División Palermo 2)
- Malena Pichot / Julián Lucero / Adriana Saiegh - (Viudas Negras)
Dirección serie
- Bruno Stagnaro - (El Eternauta)
- Ariel Winograd / Fernando Alcalde - (Menem)
- Gabriel Medina - (Envidiosa)
- Alejandro Ciancio - (En el Barro)
- Santiago Korovsky / Rafael López Saubidet - (División Palermo 2)
Edición cine y/o serie
- Alejandro Brodersohn / Alejandro Parysow - (El Eternauta)
- Andrés Quaranta - (Menem)
- David Gallart / Anabela Lattanzio - (Homo Argentum)
- Rosario Suárez / Yibrán Asaud - (El Jockey)
Música original cine y/o serie
- Maria Becerra / Xross - (En el Barro)
- Mauro de Tommaso / Juan Giménez Kuj - (Verano Trippin)
- Nicolás Sorín - (Mazel Tov)
- Sebastián Escofet - (Una Muerte Silenciosa)
- Sergei Grosny - (División Palermo 2)
- Lali Espósito / Mauro De Tommaso - (El Fin del Amor 2)
- Federico Jusid - (El Eternauta)
Dirección de fotografía cine y/o serie
- Gastón Girod - (El Eternauta)
- Gustavo Schiaffino / Iván Fund / Mariano Luque - (El Mensaje)
- Lucio Bonelli - (Mensaje en una botella)
- Marcelo Camorino - (Lo que quisimos ser)
- Leonardo Rosende - (Homo Argentum)
- Timo Salminen - (El Jockey)
- Luciano Badaracco - (Verano Trippin)
- Martín Sapia - (Gatillero)
Dirección de arte cine y/o serie
- Germán Naglieri y Julia Freid - (El Jockey)
- Daniel Gimelberg – (Mazel Tov)
- Mariela Rípodas – (Virgen rosa)
- María Battaglia / Julián Romero – (El Eternauta
- Julia Freid – (En el barro)
- Laura Martínez – (Bellas Artes 2)
Diseño de vestuario cine y/o serie
- Patricia Conta - (El Eternauta)
- Beatriz Di Benedetto - (El Jockey)
- Constanza Balduzzi - (Homo Argentum)
- Lorena Diaz - (Envidiosa)
- Pilar González - (Menem)