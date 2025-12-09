Martín Fierro de Cine y Series: todos los ganadores

Parte del equipo de "El Eternauta", producción que viene encabezando la lista de los ganadores (Crédito: Prensa America)

En la Usina del Arte, apenas entrada la noche —humedad y expectativas en el aire porteño—, se inició una nueva edición de los Martín Fierro de Cine y Series 2025. Las producciones y figuras más sobresalientes de la industria audiovisual argentina dieron el presente al evento organizado por la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA).

Transmitida por América TV, conducida por Teté Coustarot y Luciano Cáceres, la ceremonia contó con un discurso inaugural del jefe de Gobierno porteño Jorge Macri, quien subrayó que “la cultura no es un gasto, es una inversión”, y del presidente de APTRA Luis Ventura, dijo que “hay que reclamar más espacios desde un lugar de celebración”.

La gala comenzó antes, mientras caía la tarde, con Guido Záffora, Sabrina Rojas y Tartu en la alfombra roja. Hubo glamour, aplausos y sonrisas, pero también de rivalidades y nervios. Todos querían la estatuilla dorado del gaucho de José Hernández.

Camila Plaate, Martín Fierro de Cine Revelación por "Belén"

Por ahora, El Eternauta viene encabezando la lista de ganadores quedándose con varias ternas.

Hubo tiempo para reivindicaciones políticas y sociales. Empezó Patricia Conta, ganadora en la categoría de Diseño de Vestuario por su trabajo en El Eternauta, quien cerró su breve discurso diciendo “¡aguante la educación pública!” Siguió la actriz revelación Camila Plaate de Belén que habló de la lucha de las mujeres pobres: “Vamos a seguir luchando siempre, siempre, siempre”.

Por su parte, Benjamín Ávila, ganador a mejor dirección de cine por La Mujer de la Fila, dijo: “El cine es lo que somos. Eso es lo que vamos a defender”. “Tenemos que convencer que podemos”, dijo Bruno Stagnaro, ganador del mismo rubro pero de serie, por El Eternauta, en relación al éxito que tuvo esa producción y a lo que puede dar la industria audiovisual argentina.

APTRA homenajeó con un Martín Fierro de plata a "Nueve reinas", la película de Fabián Bielinsky que este año cumplía 25 años. Subieron Gastón Pauls y Leticia Bredice a recibir la estatuilla

Natalia Labaké, directora de Cromañón: el documental, dijo que “necesitamos un Estado presente más que nunca y una política de preservación de archivos audiovisuales. También de nuestra historia y de nuestra vida, que está en riesgo en este momento”.

Luis Ventura, presidente de APTRA (Crédito: Prensa America)

A continuación, la lista con los nominados, y destacados, en negrita, quienes ganaron:

Revelación

Camila Plaate - Belén

Juliana Gattas - Los domingos mueren más personas

Pehuén Pedren - Simón de la montaña

Anika Bootz - El mensaje

Marcela Acuña - La mujer de la fila

Lux Pascal - Miss Carbón

María Becerra - En el Barro

José “el purre” Giménez Zapiola - Cromañón

Leonardo Sbaraglia, ganador a Mejor actor de serie (Crédito: RS Fotos)

Actor de reparto en serie

César Troncoso - El Eternauta

Ariel Staltari - El Eternauta

Gabriel “El Puma” Goity - El Encargado

Juan Minujín - Atrapados, En el Barro y Menem

Marcelo Subiotto - El Eternauta y En el Barro

Marco Antonio Caponi - Menem

Benjamín Vicuña - Envidiosa

Actriz de reparto en serie

Lorena Vega - En el Barro, Envidiosa, El fin del Amor

Griselda Siciliani - Menem

Micaela Riera - Nieve Roja

Mónica Antonópulos - Vidas Negras, Las Maldiciones y Menem

Violeta Urtizberea - Envidiosa

Soledad Villamil - Cromañón

Erika De Sautu Riestra - En el Barro

Andrea Pietra - El Eternauta

Actor protagonista en serie

Leonardo Sbaraglia - Menem y Las Maldiciones

Esteban Lamothe - Envidiosa

Guillermo Francella - El Encargado

Guillermo Pfening - Espartanos: Una historia real

Ricardo Darín - El Eternauta

Alan Sabbagh - El mejor infarto de mi vida

Oscar Martínez - Bellas Artes

Daniel Hendler - Los mufas: Suerte para las desgracias y El fin del amor

Justina Bustos, ganadora a mejor actriz de reparto en cine por "Culpa Cero" (Crédito: Prensa America)

Actriz protagonista en serie

Griselda Siciliani - Envidiosa

Malena Pichot - Viudas Negras

Olivia Nuss - Cromañón

Valentina Zenere - En el Barro

Pilar Gamboa - Viudas Negras

Lali Espósito - El fin del amo

Tini Stoessel - Quebranto

Ana Garibaldi - En el Barro

Actor de reparto en cine

Ariel Staltari - (Verano Trippin)

Agustín Rittano - (El hombre que amaba los platos voladores)

Benjamín Amadeo - (Mensaje en una botella)

Tomás Kirzner - (Gala y Kiwi)

Luis Ziembrowski - (El Jockey)

Alejandro Awada - (Una muerte silenciosa)

Martín Garabal - (Culpa cero)

Agustín Sullivan - (Virgen rosa)

Ariel Staltari, mejor actor de reparto en cine por "Verano Trippin" (Crédito: RS Fotos)

Actriz de reparto en cine

Justina Bustos - Culpa Cero

Carolina Kopelioff - Virgen Rosa

Maite Lanata - Gatillero

Soledad Villamil - Una muerte silenciosa

Beatriz Spelzini - Chocolate para tres

Eugenia Guerty - Papá x dos

Dalma Maradona - Homo Argentum

Lali Espósito - Verano Trippin

Actor protagonista en cine

Adrián Suar - Mazel Tov

Guillermo Francella - Homo Argentum

Joaquín Furriel - Una muerte silenciosa

Lorenzo Ferro - Simón de la montaña

Sergio Podeley - Gatillero

Luciano Cáceres - Adiós Madrid

Natalia Oreiro, ganadora a mejor actriz protagonista en cine por "La mujer de la fila" (Crédito: @nataliaoreirosoy)

Actriz protagonista en cine

Natalia Oreiro - La mujer de la fila

Camila Peralta - Nancy

Dolores Fonzi - Belén

Luisana Lopilato - Mensaje en una botella

Mara Bestelli - El mensaje

Cecilia Bertuccelli - Culpa Cero

Maricel Álvarez - La llegada del hijo

Úrsula Corberó - El Jockey

Eugenia China Suárez - Linda

Serie de comedia

El Encargado (Disney)

Envidiosa (Netflix)

Viudas Negras (Flow)

División Palermo 2 (Netflix)

El mejor infarto de mi vida (Disney)

Bellas Artes 2 (Disney)

El fin del amor (Prime Video)

Serie de drama

Cromañón (Prime Video)

El Eternauta (Netflix)

Menem (Prime Video)

En el Barro (Netflix)

La voz ausente (Disney)

Atrapados (Netflix)

Mejor película de cine y/o plataforma

Belén

Homo Argentum

La llegada del hijo

La mujer de la fila

El Jockey

El aroma del pasto recién cortado

Documental cine y/o plataforma

Cromañón: el documental - (Natalia Labaké)

Suerte de pinos - (Lorena Muñoz)

Yo y la que fui - (Constanza Niscovolos)

Wainrot, tras bambalinas - (Teresa Costantini)

Kun por Aguero - (Justin Webster)

Ángel di María: Romper la pared - (Juan Baldana)

Maria Soledad: El fin del Silencio - (Lorena Muñoz)

Las mil muertes de Nora Dalmasso - (Jamie Crawford)

Dirección cine

Benjamín Ávila - (La Mujer de la Fila)

Alejandro Agresti - (Lo que quisimos ser)

Dolores Fonzi- (Belén)

Iván Fund - (El Mensaje)

Mariano Cohn / Gastón Duprat - (Homo Argentum)

Luis Ortega - (El Jockey)

Guion cine

Laura Paredes / Dolores Fonzi - (Belén)

Alejandro Agresti - (Lo que quisimos ser)

Benjamín Ávila / Marcelo Muller - (La Mujer de la Fila)

Laura Huberman / Javier Van de Couter / Camila Sosa Villada -(Tesis sobre una domesticación)

Luis Ortega / Rodolfo Palacios / Fabián Casas - (El Jockey)

Guion serie

Bruno Stagnaro / Ariel Staltari - (El Eternauta)

Carolina Aguirre - (Envidiosa)

Emanuel Diez / Mariano Cohn / Gastón Duprat - (El Encargado 3)

Silvina Frejdkes / Alejandro Quesada / Omar Quiroga / Sebastián Ortega - (En el Barro)

Martín Garabal / Santiago Korovsky / Martina López Robol / Andrés Pascaner - (División Palermo 2)

Malena Pichot / Julián Lucero / Adriana Saiegh - (Viudas Negras)

Dirección serie

Bruno Stagnaro - (El Eternauta)

Ariel Winograd / Fernando Alcalde - (Menem)

Gabriel Medina - (Envidiosa)

Alejandro Ciancio - (En el Barro)

Santiago Korovsky / Rafael López Saubidet - (División Palermo 2)

Edición cine y/o serie

Alejandro Brodersohn / Alejandro Parysow - (El Eternauta)

Andrés Quaranta - (Menem)

David Gallart / Anabela Lattanzio - (Homo Argentum)

Rosario Suárez / Yibrán Asaud - (El Jockey)

Música original cine y/o serie

Maria Becerra / Xross - (En el Barro)

Mauro de Tommaso / Juan Giménez Kuj - (Verano Trippin)

Nicolás Sorín - (Mazel Tov)

Sebastián Escofet - (Una Muerte Silenciosa)

Sergei Grosny - (División Palermo 2)

Lali Espósito / Mauro De Tommaso - (El Fin del Amor 2)

Federico Jusid - (El Eternauta)

Maria Becerra, ganadora de Música original cine y/o serie por su canción para "En el Barro" (RS Fotos)

Dirección de fotografía cine y/o serie

Gastón Girod - (El Eternauta)

Gustavo Schiaffino / Iván Fund / Mariano Luque - (El Mensaje)

Lucio Bonelli - (Mensaje en una botella)

Marcelo Camorino - (Lo que quisimos ser)

Leonardo Rosende - (Homo Argentum)

Timo Salminen - (El Jockey)

Luciano Badaracco - (Verano Trippin)

Martín Sapia - (Gatillero)

Dirección de arte cine y/o serie

Germán Naglieri y Julia Freid - ( El Jockey)

Daniel Gimelberg – ( Mazel Tov)

Mariela Rípodas – ( Virgen rosa)

María Battaglia / Julián Romero – ( El Eternauta

Julia Freid – ( En el barro)

Laura Martínez – (Bellas Artes 2)

Patricia Conta, gandora de Diseño de vestuario cine y/o serie por su trabajo en "El Eternauta" (Crédito: Prensa America)

Diseño de vestuario cine y/o serie

Patricia Conta - (El Eternauta)

Beatriz Di Benedetto - (El Jockey)

Constanza Balduzzi - (Homo Argentum)

Lorena Diaz - (Envidiosa)

Pilar González - (Menem)