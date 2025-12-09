La Scala de Milán levanta el telón con la polémica “Lady Macbeth” de Shostakóvich en una noche llena de estrellas (Crédito: AP)

La Scala de Milán (norte) inaugura esta tarde de domingo su esperada temporada lírica con una ópera rusa, Lady Macbeth del distrito de Mtsensk, una obra “maldita” en tiempos soviéticos con la que ahora se conmemorará el 50º aniversario de la muerte de su compositor, Dmitri Shostakóvich.

La apertura de la temporada milanesa, la ‘Prima’, tiene lugar tradicionalmente cada 7 de diciembre, San Ambrosio, y es uno de los momentos más importantes del calendario cultural italiano, congregando en el teatro a numerosos políticos y celebridades.

La obra elegida esta ocasión ha sido la Lady Macbeth de Mtsensk que Shostakóvich estrenó en 1934 en San Petersburgo, entonces Leningrado, y que fue censurada durante años por las autoridades soviéticas por su realismo pasional y criminal.

Se trata de una ópera de cuatro actos, adaptación de la novela de Nikolái Leskov de 1865, que evoca la triste historia de Katerina, esposa de un mercante que para escapar del tedio acepta un romance con un sirviente, desencadenando muertes y pesares.

El icónico teatro italiano inaugura su temporada lírica con la ópera rusa que desafió a la censura soviética, en una función que promete emociones fuertes y la presencia de celebridades y figuras políticas (Crédito: AP)

En el papel de la protagonista se pondrá la soprano estadounidense Sara Jakubiak, mientras que el tenor uzbeko Najmiddin Mavlyanov será el amante, Sergej, y el bajo bielorruso Alexander Roslavets pondrá voz al severo marido, Boris Izmailov.

La puesta en escena correrá a cargo del director ruso Vasily Barkhatov, a sus 42 años una de las promesas internacionales del teatro por su originalidad y afincado en Europa.

Esta Lady Macbeth siempre ha tenido fama de “escandalosa” por los temas que aborda y, por eso, en la función del jueves, reservada al público joven milanés, se mostró antes de empezar una advertencia sobre el contenido “sensible” de la trama.

“Todo lo que puedo decir sobre la ‘Prima’ es: ‘abróchense el cinturón’”, advirtió en la presentación de la obra la soprano, que ya interpretó este papel el año pasado en el Liceu de Barcelona.

El estreno del prestigioso cartel operístico milanés será retransmitido en directo por la televisión pública RAI y llegará también a las televisiones de medio mundo, así como a diversas salas cinematográficas de España y América Latina (Crédito: AP)

El estreno oficial de este domingo, por el que el público llega a pagar más de 3.000 euros (unos 3.500 dólares) por una sola entrada, iniciará a las 18.00 hora local (17.00 GMT), cuando la orquesta empezará a sonar y se levantará finalmente el telón.

Sus notas resonarán en un momento de cambios en la Scala: será la última ‘Prima’ de su director, Riccardo Chailly, que tras una década cederá la batuta al surcoreano Myung-Whun Chung, y hoy será también el debut de su nuevo superintendente, Fortunato Ortombina.

Pero, por otro lado, también llega en medio de las tensiones entre la Unión Europea (UE) y Rusia a causa de la guerra en Ucrania y después de los sucesivos ataques que el Kremlin ha dirigido al presidente de la República italiana, Sergio Mattarella.

Ortombina ha asegurado que la Scala no tiene ninguna intención de rechazar la cultura rusa más allá de cuestiones políticas o históricas pues, a su parecer, “el arte es soberano por encima de todo soberanismo”, ha declarado recientemente a los medios.

Vista nocturna en las afueras de la Scala de Milán, foto de archivo (Foto: REUTERS / Daniele Mascolo)

Muestra de ello es que en 2022, pocos meses después del inicio de la invasión rusa, el teatro milanés dedicó su ‘Prima’ al Boris Godunov (1874) de Modest Músorgski, ante la presencia de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

En cualquier caso, la Scala, uno de los templos de la lírica mundial desde sus orígenes en el año 1778, se engalanará esta noche para su cita más importante.

El estreno del prestigioso cartel operístico milanés será retransmitido en directo por la televisión pública RAI y llegará también a las televisiones de medio mundo, así como a diversas salas cinematográficas de España y América Latina.

Fuente: EFE