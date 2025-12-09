El ciclo Teatro, humor y música judía regresa con una nueva edición en Buenos Aires

El ciclo Teatro, humor y música judía regresa a la Sala Pablo Picasso del Paseo La Plaza con una variada programación cultural

La segunda edición del ciclo Teatro, humor y música judía se realizará desde el 6 de enero hasta el 31 de marzo en la Sala Pablo Picasso del Paseo La Plaza, ubicado en Corrientes 1660, Ciudad de Buenos Aires. La propuesta ofrecerá presentaciones cada martes a las 20, con una grilla que incluye comedias, stand up, obras teatrales y espectáculos musicales. Las entradas ya se encuentran disponibles por Plateanet.

El ciclo reúne a figuras de la escena teatral como Mario Diament, Jean Pierre Noher, Gaby Goldberg, Diego Hodara, Sofía González Gil, Marina Munilla, Pablo Gorlero, Irene Almus, Mario Petrosini, Estela Garelli, Ernesto Claudio, Diego Licht, Andrés Ini, además de múltiples elencos invitados y referentes del ámbito musical y de la danza vinculada a la comunidad judía. Esta edición combinará piezas consagradas, propuestas escénicas de interés histórico y nuevas creaciones.

La programación abre el 6 de enero con el show de stand up ¿Conocés a Andi Ini?. El calendario continuará el 13 de enero con Incidente en Vichy, obra de Arthur Miller bajo dirección de Pablo Gorlero. Este título alcanzó ocho nominaciones a los Premios ACE y recibió apoyo institucional del Museo del Holocausto de Buenos Aires.

El 20 de enero será el turno de Hanukkah, escrita por Diego Hodara y Sofía González Gil, que indaga en la separación forzosa de dos hermanos tras la muerte de su madre. El 27 de enero subirá a escena La bobe, con Diego Licht e Irene Almus y dirección de Gaby Goldberg, centrada en el vínculo familiar y la tradición.

Durante febrero se presentarán Golda Meir, cuestión de Estado, protagonizada por Marina Munilla, Alejandro Stordeau y Mario Riccio (3 de febrero); La casa de atrás, una versión inspirada en el diario de Ana Frank, con dirección de Gastón Brian Gliksztein (10 de febrero); y Canciones sin botox, edición kosher, homenaje musical a las raíces judías a cargo de Diego Licht (17 de febrero). Además, el 24 de febrero tendrá lugar la Gala ortodoxa, una selección de voces femeninas de la comunidad ortodoxa.

el 24 de marzo cierra con “New day Will rise, Abcedario compañía de danza”, espectáculo danza con contenido audiovisual y canciones en vivo, tradicionales de la cultura judía; el ciclo cierra con el show de “¿Conoces a Andi Ini?”.

La agenda de marzo contempla Cuando el sur canta en idish (3 de marzo), una propuesta musical con Yasmin Garfunkel, Federico Garber y Julián Brenlle que enlaza la música judía y el folclore. El 10 de marzo se incluye Hermanas de sangre, escrita por Jessica Schultz y musicalizada por Diego Mizrahi, en la que dos hermanas enfrentan el duelo materno en los años 60. El 17 de marzo, El cazador y el buen nazi, de Mario Diament, protagonizada por Jean Pierre Noher y Ernesto Claudio. La obra aborda el encuentro ficticio entre el cazador de nazis Simón Wiesenthal y el e xministro de Hitler Albert Speer.

El cierre, el 24 de marzo, estará a cargo de New day will rise, una producción de danza contemporánea de Abcdario Compañía de danza. La puesta reúne a 22 bailarinas y canciones tradicionales de la cultura judía, junto a repertorio compuesto tras la tragedia del 7 de octubre de 2023.

