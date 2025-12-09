“Belén”, una mirada profunda a la justicia, la sociedad y la memoria argentina de este tiempo

Tráiler de "Belén", de Dolores Fonzi

Belén, la ganadora del premio a la mejor película en estos Martín Fierro de Cine y Series, despliega una narrativa que conjuga elementos de thriller judicial, drama carcelario y cine de militancia, apoyándose especialmente en el vigor actoral de su elenco. Dirigido y coprotagonizado por Dolores Fonzi en el papel de la abogada Soledad Deza, pone el foco en la reconstrucción de un proceso judicial signado por irregularidades y omisiones, mientras la protagonista y su equipo intentan revertir un fallo que condenó a una joven a ocho años de prisión por homicidio agravado tras un aborto supuestamente autoinducido.

El caso real que inspira la película tuvo lugar en San Miguel de Tucumán en 2014, comenzó cuando una mujer de veinticuatro años, cuyo nombre se preservó bajo el pseudónimo Belén (en realidad, Julieta), fue arrestada en el hospital Juan Bautista Alberdi después de que la policía encontrara un feto en uno de los baños del establecimiento. La situación derivó en una serie de procedimientos judiciales que incluyeron dos años de prisión preventiva y una defensa insuficiente, sin denuncias formales frente a las abundantes falencias procesales.

En la película la narración se centra, tras un prólogo expositivo, en los esfuerzos de Deza y su grupo de colaboradoras para exponer las inconsistencias del proceso judicial y sensibilizar a una sociedad conservadora. El impacto social del caso fue tal que contribuyó de forma decisiva al impulso de la Marea Verde, movimiento que terminaría siendo determinante para la sanción de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo en Argentina. Todo esto está presente en el capital simbólico de la película.

A lo largo del relato, el guion alterna escenas de lucha legal con momentos que exhiben amenazas, violencia y presiones sufridas tanto por la defensa como por la protagonista. La narrativa emplea recursos habituales de las biografías judiciales, y hacia el final no prescinde de imágenes documentales, slogans y secuencias musicales que buscan reforzar el sentido colectivo de la historia, como ocurre cuando Mercedes Sosa interpreta “Cuando tenga la tierra”.

Comparaciones con filmes como Argentina, 1985 surgen en torno a la estructura argumental, aunque Belén destaca por una austeridad formal e inusual en este tipo de producciones, al menos hasta sus últimos tramos. Entre los aspectos más discutidos del largometraje se encuentra la asimetría dramática entre la figura de la abogada, construida con profundidad y detalles sobre su vida personal y profesional, y la caracterización de la propia Belén, interpretada por Camila Plaate. Mientras la historia de Deza es retratada al modo de una travesía heroica, la de la joven detenida, así como sus antecedentes y relaciones, quedan mayormente al margen de la narración, limitando el desarrollo del personaje principal del caso judicial que originó la película.

Sin embargo, la potencia de la historia y el sentido del relato invitan a verla como un retrato testimonial de un tiempo social distintivo en la historia argentina contemporánea. No es poco. Es mucho si nos damos cuenta dónde estamos, aquí y ahora.