¿Puede un niño pintar como Jackson Pollock? La ciencia dice que sí

Un curioso experimento revela que las obras del pintor estadounidense comparten similitudes sorprendentes con las creaciones de niños, desatando nuevas preguntas sobre el papel de la fisiología en el arte abstracto

Jackson Pollock
Jackson Pollock

La relación entre las limitaciones físicas y la creatividad artística ha sido objeto de debate durante décadas, pero un reciente estudio aporta una perspectiva inesperada al analizar la obra de Jackson Pollock y su peculiar técnica de pintura.

Según Francis O’Connor, uno de los principales estudiosos de Pollock, el artista estadounidense sufrió desde su nacimiento una pérdida de destreza motriz que resultó “decisiva” en el desarrollo de su arte. O’Connor sostiene que las complicaciones durante el parto, específicamente con el cordón umbilical, afectaron de manera permanente el equilibrio y la coordinación de Pollock, influyendo en la gestualidad característica de sus célebres drip paintings.

Aunque no existen registros médicos que documenten de manera fehaciente los desafíos biomecánicos de Pollock, una investigación reciente ha explorado cómo las diferencias en el equilibrio y la coordinación motriz pueden influir en la creación de obras similares a las del pintor.

Pintura de Pollock
Pintura de Pollock

El físico y psicólogo Richard Taylor, de la Universidad de Oregón, diseñó hace más de veinte años un experimento conocido como Dripfest, en el que participaron dieciocho niños de entre cuatro y seis años y treinta y cuatro adultos de dieciocho a veinticinco años. A todos se les pidió que salpicaran pintura sobre hojas de papel dispuestas en el suelo, emulando el método de Pollock.

Las obras resultantes fueron sometidas a análisis fractal y de lacunaridad. El primero evalúa la complejidad visual y las características de escala de los patrones, es decir, cuánto varían al aumentar la magnificación.

El segundo mide los espacios entre los grupos de pintura y determina el grado de agrupamiento de un patrón. En investigaciones previas, el análisis fractal ha permitido distinguir las auténticas pinturas de Pollock de imitaciones y falsificaciones, llegando a alcanzar una precisión del 99 % mediante modelos de inteligencia artificial. En este caso, el objetivo era examinar cómo las diferencias biomecánicas entre niños y adultos afectan la técnica de vertido de pintura.

Las creaciones de los niños
Las creaciones de los niños exhiben patrones de menor escala y mayor agrupamiento

Los resultados revelaron que las pinturas de los adultos presentan mayores dimensiones fractales y parámetros de lacunaridad más bajos, lo que indica que sus obras son más densas, intrincadas y menos agrupadas. En contraste, las creaciones de los niños exhiben patrones de menor escala y mayor agrupamiento.

En términos prácticos, mientras los adultos generaron patrones que se desplazaban en múltiples direcciones, los niños modificaron la dirección con menor frecuencia. Esta diferencia podría deberse a que los niños pierden el equilibrio con mayor facilidad, tienen límites físicos más estrechos y muestran respuestas musculares menos coordinadas. Para confirmar esta hipótesis, los investigadores sugieren que sería necesario utilizar sensores de movimiento en futuros estudios.

En el artículo publicado en Frontiers of Physics, los autores afirman: “Estas dos poblaciones se encuentran en diferentes etapas de desarrollo de su fisiología del equilibrio biomecánico. Debido a sus [de los niños] menores respuestas musculares coordinadas, a menudo sobrecorrigen y tardan más en restablecerse después de alcanzar sus límites”.

Matthew Fairbanks
Matthew Fairbanks

Un dato llamativo surge al comparar los valores de fractalidad y lacunaridad de la obra Number 14 (1948) de Pollock: aunque estos parámetros se sitúan dentro de la distribución de los adultos, se encuentran cerca de los valores obtenidos por los niños.

La investigación no se limitó a cuantificar lo que los científicos denominaron la “piel” y los “huesos” de las pinturas —la densidad y la trayectoria de la pintura—. Un estudio posterior, realizado en 2018, expuso parte de la colección Dripfest a casi cien jueces voluntarios. Los resultados mostraron que los espectadores experimentaron mayor placer al observar patrones más simples y abiertos, características que predominan en las obras realizadas por los niños.

Para Taylor, estos hallazgos subrayan que las limitaciones físicas de un artista no necesariamente constituyen un obstáculo para la creación de grandes obras. El investigador recuerda: Las cataratas de Claude Monet, los desafíos psicológicos de Vincent van Gogh y la enfermedad de Alzheimer de Willem de Kooning nos recuerdan que las condiciones que presentan dificultades en aspectos de nuestra vida cotidiana pueden conducir a logros magníficos en el arte”.

