Cultura

La Feria del Libro de Roma enfrenta controversia por la presencia de una editorial señalada de “neofascismo”

El evento literario comenzó con polémica por la participación del sello ‘Passaggio al Bosco’: hubo protestas y algunos autores se retiraron. La organización criticó lo que llamó un “boicot por valoración preventiva”

Guardar

La Feria del Libro de Roma arrancó con polémica ante la presencia de una editorial acusada por decenas de escritores de ser neofascista, lo que llevó a autores como Zerocalcare a retirarse de la muestra, mientras que la organización defiende que la lucha contra el fascismo no pasa por boicotear el evento.

“La feria ha dado una respuesta muy clara: es difícil hacer una valoración preventiva sobre lo que publica un editor”, afirmó la presidenta de la feria, Annamaria Malato, quien defendió que no se combate el fascismo “boicoteando una feria”. Sobre la retirada de autores como el popular Zerocalcare, dibujante de cómics y creador de series animadas como Cortar por la línea de puntos, dijo que es una ausencia que sentirán: “Él ha crecido junto a nuestra feria. Lleva veinticuatro años viniendo, así que sin duda lo echaremos de menos”, alegó.

Los representantes de Passaggio al Bosco, la editorial señalada, declinaron hacer declaraciones y se remitieron a los mensajes que han difundido en redes sociales, en los que defienden que su presencia es legítima y que participan en el ejercicio de su labor editorial “en un festival del libro que lleva en su título el principio de libertad”.

La Feria del Libro de
La Feria del Libro de Roma inicia con polémica por la presencia de una editorial acusada de neofascista

Passaggio al Bosco es una editorial que cuenta en su catálogo con numerosos títulos sobre los totalitarismos europeos del siglo XX y sobre figuras como León Degrelle, neofascista belga que combatió en la II Guerra Mundial con la Waffen (cuerpo de combate) de las SS de Adolf Hitler. Fundada en 2017 en Florencia por la asociación ultraderechista Casaggi, la editorial se presenta en su web como “una casa editorial libre y militante”, ajena a los “dogmas del mercado”.

Según medios locales, en la jornada de apertura de la muestra romana, un grupo de estudiantes se concentró frente al stand y criticaron la exposición de este tipo de libros, en la que no faltaban varios relacionados con el activista ultraconservador estadounidense Charlie Kirk, que fue asesinado en septiembre, u otros sobre el papel de la mujer.

Ausencia del Ayuntamiento de Roma

La feria se inauguró con la asistencia de cientos de personas, incluidos numerosos estudiantes, que llenaron los puestos desde la apertura, aunque llamó la atención la ausencia de instituciones como el Ayuntamiento de Roma (dirigido por Roberto Gualtieri, del Partido Democrático, de centroizquierda) en la rueda de prensa de presentación.

Passaggio al Bosco, editorial fundada
Passaggio al Bosco, editorial fundada por la ultraderecha, destaca títulos sobre totalitarismos y figuras controvertidas del siglo XX

Gabrielle, un profesor que visitaba la feria y seguidor de Zerocalcare, declaró que duda de si la presencia o la ausencia de la editorial en la feria sea “la mejor solución ante la polémica”.

“Tú puedes, como individuo, rechazar o distanciarte de algo, que es una iniciativa más que legítima. No sé si tiene sentido pedir esto a toda una feria, a todo un festival. Son dos cosas separadas”, opinó.

Zerocalcare, reconocido autor de cómics,
Zerocalcare, reconocido autor de cómics, se retira de la feria en protesta por la participación de Passaggio al Bosco

Los escritores y las editoriales también estaban al tanto de la controversia. Entre ellos, Alessandro Genovese, que se encontraba firmando en uno de los puestos, manifestó que los lectores eligen lo que quieren leer, por lo que “hay gente a la que le gusta este tipo de literatura”: “Aunque espero que sea poca”, apuntilló.

La Feria del Libro de Roma, cuyo lema es “Más libros, más libertad” (Piu Libri Piu Liberi en su idioma original), está centrada en pequeñas y medianas editoriales, cuenta con 600 expositores y está organizada por la Asociación Italiana de Editores (AIE).

Fuente: EFE

[Fotos y video: EFE/ Daniel Cáceres]

Temas Relacionados

Feria del Libro de RomaFascismoLibertad de expresiónLiteraturaItaliaUltimas noticias América

Últimas Noticias

Art Basel Miami Beach 2025: el que apuesta al arte, gana

Las galerías vuelven a apostar a lo seguro, como el año pasado, en un mercado que parece dejar atrás la contracción reciente. La venta se impone sobre el papel histórico de la feria como plataforma de nuevas tendencias

Art Basel Miami Beach 2025:

Tip de la RAE: constitución, mayúsculas y minúsculas

La Real Academia Española promulga normas para fomentar la unidad idiomática del mundo hispanohablante

Tip de la RAE: constitución,

Cómo y por qué el capitalismo se apoderó del mundo

La investigación del historiador estadounidense Sven Beckert ofrece una visión crítica y documentada sobre el surgimiento y expansión de un sistema económico complejo y contradictorio

Cómo y por qué el

Primeros detalles de la película que Woody Allen rodará en Madrid: “Mostrará el singular paisaje cultural, histórico y cosmopolita”

La Comunidad de Madrid ha anunciado que el título de la película llevará incluido el nombre de la ciudad, aunque se desconoce fecha para el inicio del rodaje.

Primeros detalles de la película

Olivier Guez cuenta la historia de Gertrude Bell, “el personaje perfecto para una novela”

El autor francés premio Renaudot acaba de publicar “Mesopotamia”, la historia de una mujer fascinante, decisiva en la expansión imperial de Gran Bretaña en Medio Oriente a principios del siglo XX

Olivier Guez cuenta la historia
DEPORTES
La FIFA realizará el sorteo

La FIFA realizará el sorteo que definirá los grupos para el Mundial 2026: hora, TV y todo lo que hay que saber

Franco Colapinto cerró un primer día positivo en las prácticas del Gran Premio de Abu Dhabi

Un niño de tres años se convirtió en el jugador de ajedrez más joven en obtener una calificación oficial de la FIDE

Rodrigo de Paul reveló como verán el sorteo del Mundial 2026 con Lionel Messi

La tajante decisión que tomó McLaren con Lando Norris y Oscar Piastri de cara la carrera que definirá el título de Fórmula 1

TELESHOW
La sugestiva frase de Ivana

La sugestiva frase de Ivana Figueiras luego de blanquear su separación de Darío Cvitanich: “Confundida”

El mensaje de Laurita Fernández a Martín Bossi en medio de rumores de romance

Cinthia Fernández reveló por qué no deja que Roberto Castillo la ayude mientras estudia abogacía

La reflexión de L-Gante sobre su romance con Wanda Nara que sorprendió a Mario Pergolini: “Aprendí mucho de eso”

Wanda Nara y La Reini confesaron sus retoques estéticos en MasterChef Celebrity

INFOBAE AMÉRICA

Putin aseguró a Modi que

Putin aseguró a Modi que negocia una “declaración pacífica” conjunta con Estados Unidos

Un dron ucraniano impactó contra un edificio que alberga oficinas del Consejo de Seguridad en la capital de Chechenia

Cuáles son los beneficios y los riesgos de la resonancia magnética de cuerpo completo, según los expertos

Art Basel Miami Beach 2025: el que apuesta al arte, gana

Apicultores en alerta en Uruguay por la pérdida de miles de colmenas y millones de abejas muertas