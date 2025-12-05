Art Basel Miami Beach arranca con ventas millonarias y récord de asistencia (Micky Vice)

El ambiente en el Miami Beach Convention Center se transformó en un hervidero de entusiasmo durante la apertura VIP de Art Basel Miami Beach, donde largas filas y un flujo constante de visitantes marcaron el inicio de la vigésima tercera edición de la feria de arte contemporáneo más relevante de Estados Unidos, durante la Semana del Arte.

Desde las primeras horas, la dinámica comercial se hizo evidente: numerosas obras encontraron comprador rápidamente, lo que reflejó un renovado interés en el mercado tras años de contracción.

Entre los asistentes más tempranos destacaron coleccionistas de Florida como Craig Robins, Mera y Don Rubell, Norman Braman y Beth Rudin DeWoody. La presencia de figuras como el artista JR, quien conversó animadamente frente a una escultura monumental de un águila blanca invertida de Maurizio Cattelan en el espacio de Gagosian, subrayó la magnitud del evento.

Maurizio Cattelan en el espacio de Gagosian en Miami Art Basel 2025

La expectación también se concentró en torno a una escultura bulbosa y carmesí de Jeff Koons en la galería David Zwirner, valorada en USD 10 millones, mientras que la nueva sección de arte digital, Zero 10, atrajo multitudes con propuestas como los perros robóticos de Beeple, que lucían las cabezas de figuras como Mark Zuckerberg, Jeff Bezos, Pablo Picasso, Andy Warhol y el propio artista.

La edición de este año reúne a 283 galerías provenientes de 43 países, con la incorporación de 48 participantes debutantes, muchos de los cuales recibieron invitación tras la retirada de expositores de renombre. El sector principal, Galleries, ha enfrentado dificultades recientes, con cierres tanto de grandes como de pequeñas galerías, y otras que apenas logran mantenerse a flote.

La gran incógnita previa a la feria giraba en torno a si el mercado del arte había superado la recesión de los últimos tres años, especialmente después de las subastas de noviembre en Nueva York, que alcanzaron los USD 2.200 millones, y de las exitosas ferias europeas de octubre. La venta de la colección de Leonard Lauder planteó la duda de si se trataba de un caso excepcional o del inicio de una recuperación más amplia.

Muhammad Ali por Andy Warhol

El galerista Larry Gagosian expresó optimismo sobre el arranque de la feria: “Hemos comenzado con mucha fuerza. Me alegra ver que el impulso de la temporada de subastas de noviembre en Nueva York se traslada a las ferias de arte”, afirmó en un comunicado.

Las transacciones millonarias no tardaron en llegar. Hauser & Wirth reportó seis ventas superiores al millón de dólares, encabezadas por una pintura de George Condo de 2011, vendida en USD 3,9 millones, poco después de que el artista anunciara su salida de la galería.

White Cube concretó la venta de una escultura de Richard Hunt —quien inauguró una exposición individual en el Institute of Contemporary Art, Miami esta semana— por USD 1 millón, y una obra sobre papel de Willem de Kooning por USD 3 millones. Gladstone colocó una pieza de la serie “Copperhead” de Robert Rauschenberg en USD 1,5 millones.

Jeff Koons en la galería David Zwirner, Art Basel Miami 2025

El cofundador de Lehmann Maupin, David Maupin, destacó la singularidad de la feria: “No hay ninguna feria en Estados Unidos que se compare con Art Basel Miami. Cada año es uno de nuestros eventos más productivos y gratificantes en el calendario del arte. Hemos colocado más de quince obras hasta ahora, lo que indica un mercado más saludable de cara a 2026”, dijo a Artnet News.

Entre las ventas de la galería figuran dos pinturas recientes de McArthur Binion de la serie “DNA:Study” por un total de USD 500.000, y una pintura con cuentas de vidrio de Liza Lou, titulada Hyperbaton, adquirida por coleccionistas de California por entre USD 200.000 y 250.000. Además, se vendieron tres obras del artista coreano Do Ho Suh, incluida una de gran formato de la serie “ScaledBehaviour”.

La galería Berry Campbell, especializada en la revalorización de artistas femeninas del siglo XX, logró vender seis piezas, entre ellas Untitled (Still Life) de Mercedes Matter (c. 1978) por USD 175.000, Hill’s Dancers (1948) de Mary Abbott por USD 275.000, dos pinturas de Elaine de Kooning por USD 75.000 cada una, una obra sin título (1971) de Betty Parsons por USD 65.000, y Caribbean Shore (1959) de Yvonne Thomas por USD 375.000.

Hauser & Wirth en Art Basel Miami 2025

El galerista Andrew Schoelkopf, cuya galería en Tribeca se especializa en modernismo estadounidense, señaló que su segmento ha mostrado menos volatilidad que el arte contemporáneo en los últimos años. Al cierre del día de preestreno, había vendido obras de Thomas Hart Benton (entre USD 400.000 y 500.000), Marsden Hartley (USD 200.000 a 300.000), Andrew Wyeth (USD 400.000 a 500.000) y Ed Clark (USD 300.000 a 400.000).

La decisión de Art Basel de permitir la participación en el sector Meridians —dedicado a obras de gran formato— a galeristas sin stand propio resultó acertada. El galerista neoyorquino Robert Dimin debutó con una instalación de doce paneles de Justine Hill titulada The Travelers (2022). “Aproveché la oportunidad de postular y me aceptaron. Les gustó la propuesta, así que nos arriesgamos”, relató Dimin.

Perros robóticos de Beeple, con cabezas de figuras como Mark Zuckerberg, Jeff Bezos, Pablo Picasso, Andy Warhol y el propio artista

El sector Zero 10, dedicado al arte digital, vivió una jornada especialmente dinámica. Según el promotor Benny Gross, hacia las 15h ya se había vendido aproximadamente el 65 % de las obras expuestas. Las diez esculturas de perros de Beeple, cada una en edición de dos ejemplares, se agotaron a USD 100.000 cada una. El propio Beeple, también conocido como Mike Winkelmann, celebró el éxito: “Esto es increíble. Parece que se mantiene por sí solo”.

En las inmediaciones, el artista Mike Kozlowski presentó cinco obras murales y esculturas generadas algorítmicamente, con precios de USD 25.000 y 35.000, que se vendieron en pocas horas. “Ha sido un buen día”, comentó Kozlowski. En la tienda del sector, una impresión digital de Emily Xie con NFT, en edición de ochenta ejemplares y precio de USD 1.300, se lanzó en línea y se agotó en apenas veinte segundos.

Uno de los objetivos de Art Basel con Zero 10 es atraer a compradores del sector tecnológico. El director ejecutivo de la feria, Noah Horowitz, explicó: “Es el primer movimiento sustantivo en esa dirección. Van a ver a muchas personas nuevas acercándose a Art Basel como resultado de esto”. Horowitz subrayó que las conversaciones con los expositores giran en torno al desafío de tender “puentes hacia nuevas comunidades de coleccionistas” y de “presentar continuamente nuevos públicos ante ellos y sus artistas”.